ОК-№-11634/21 "Выполнение всего комплекса работ по ремонту моста через р. Четь на км 3+150 автомобильной дороги Юрьевка - Георгиевка в Боготольском районе Красноярского края." 0119200000121011365

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121011365 Уникальный номер закупки 0119200000121011365 Номер закупки Наименование закупки ОК-№-11634/21 "Выполнение всего комплекса работ по ремонту моста через р. Четь на км 3+150 автомобильной дороги Юрьевка - Георгиевка в Боготольском районе Красноярского края." 0119200000121011365 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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