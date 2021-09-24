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Номер извещения
0373100135021000021
Уникальный номер закупки
0373100135021000021
Наименование закупки
Оказание контакт-центром услуг технической и справочно-информационной поддержки ФГИС КИ путем приема и обработки обращений пользователей посредством телефонной связи и других электронных средств связи 0373100135021000021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
02.09.2021 19:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115114, Г МОСКВА, ПЕР 2-Й КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, ДОМ 8,
Почтовый адрес
115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 8
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание контакт-центром услуг технической и справочно-информационной поддержки ФГИС КИ путем приема и обработки обращений пользователей посредством телефонной связи и других электронных средств связи
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0373100135021000021Подведение итогов не позднее Оказание контакт-центром услуг технической и справочно-информационной поддержки ФГИС КИ путем приема и обработки обращений пользователей посредством телефонной связи и других электронных средств связи
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание контакт-центром услуг технической и справочно-информационной поддержки ФГИС КИ путем приема и обработки обращений пользователей посредством телефонной связи и других электронных средств связи
Начальная цена
5 826 278,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов