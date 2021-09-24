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Номер извещения
0119200000121011281
Уникальный номер закупки
0119200000121011281
Наименование закупки
ОК № 12178/21 "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в Ачинском, Балахтинском, Бирилюсском, Боготольском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Новоселовском, Тюхтетском, Ужурском, Шарыповском районах Красноярского края" 0119200000121011281
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
02.09.2021 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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ОК № 12178/21 "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в Ачинском, Балахтинском, Бирилюсском, Боготольском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Новоселовском, Тюхтетском, Ужурском, Шарыповском районах Красноярского края"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121011281Подведение итогов не позднее ОК № 12178/21 "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в Ачинском, Балахтинском, Бирилюсском, Боготольском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Новоселовском, Тюхтетском, Ужурском, Шарыповском районах Красноярского края"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОК № 12178/21 "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в Ачинском, Балахтинском, Бирилюсском, Боготольском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Новоселовском, Тюхтетском, Ужурском, Шарыповском районах Красноярского края"
Начальная цена
126 490 441,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов