ОК № 11527/21 "Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на ремонт путепровода на ул. Мичурина через пр. имени газеты "Красноярский рабочий" в г. Красноярске" 0119200000121011217

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121011217 Уникальный номер закупки 0119200000121011217 Номер закупки Наименование закупки ОК № 11527/21 "Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на ремонт путепровода на ул. Мичурина через пр. имени газеты "Красноярский рабочий" в г. Красноярске" 0119200000121011217 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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