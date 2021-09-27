Оказание услуг по развитию модуля «Лабораторные исследования» компонента «Медицинская информационная система Новосибирской области» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО) путем модификации программы для ЭВМ, в части расширения функциональных возможностей в том числе за счет подключения медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области 0851200000621005385

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621005385 Уникальный номер закупки 0851200000621005385 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по развитию модуля «Лабораторные исследования» компонента «Медицинская информационная система Новосибирской области» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО) путем модификации программы для ЭВМ, в части расширения функциональных возможностей в том числе за счет подключения медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области 0851200000621005385 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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