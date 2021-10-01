Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Черепаново - Майский - 108 км а/д "Р-256"» (п. Майский) в Черепановском районе Новосибирской области 0851200000621005382

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621005382 Уникальный номер закупки 0851200000621005382 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на строительство остановочного пункта в рамках реконструкции участка автодороги «Черепаново - Майский - 108 км а/д "Р-256"» (п. Майский) в Черепановском районе Новосибирской области 0851200000621005382 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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