Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «Продолжение автомобильной дороги «Татарск – Зубовка» до пересечения улицы в районе Элеватора» в Татарском районе Новосибирской области 0851200000621005381

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621005381 Уникальный номер закупки 0851200000621005381 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «Продолжение автомобильной дороги «Татарск – Зубовка» до пересечения улицы в районе Элеватора» в Татарском районе Новосибирской области 0851200000621005381 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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