Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло. 0315100000321000090

    Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло. 0315100000321000090

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 05:0020.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0315100000321000090Дата и время окончания срока приема заявок Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0315100000321000090

    Уникальный номер закупки

    0315100000321000090

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло. 0315100000321000090

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    27.08.2021 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИКАМЬЕ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"
    Все закупки и тендеры ФКУ УПРДОР "ПРИКАМЬЕ"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0315100000321000090Подведение итогов не позднее Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло.

    Начальная цена

    297 231 309,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить