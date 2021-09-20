www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0315100000321000090
Уникальный номер закупки
0315100000321000090
Наименование закупки
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло. 0315100000321000090
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурс в электронной форме
Дата публикации
27.08.2021 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0315100000321000090Подведение итогов не позднее Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло.
Начальная цена
297 231 309,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.