Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло. 0315100000321000090

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0315100000321000090 Уникальный номер закупки 0315100000321000090 Номер закупки Наименование закупки Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Пермском крае. Оказание услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Оказание услуг по содержанию линий электроосвещения и светофорных объектов. Содержание комплексных постов дорожного контроля, пунктов учета интенсивности движения, пунктов весового контроля и информационные табло. 0315100000321000090 Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурс в электронной форме Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИКАМЬЕ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

Все закупки и тендеры ФКУ УПРДОР "ПРИКАМЬЕ" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru