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    Главная / Торги / выполнение работ по сопровождению информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО 0171200001920002581

    выполнение работ по сопровождению информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО 0171200001920002581

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 07:0026.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0171200001920002581Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по сопровождению информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯОПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0171200001920002581

    Уникальный номер закупки

    0171200001920002581

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по сопровождению информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО 0171200001920002581

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    16.12.2020 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры ДГЗ ЯО

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 0

    Выполнение работ по сопровождению информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001920002581Подведение итогов не позднее выполнение работ по сопровождению информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по сопровождению информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО

    Начальная цена

    630 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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