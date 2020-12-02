Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!

Высококачественные вебинары с самой ценной, актуальной и интересной информацией из сферы закупок, торгов, финансов, законодательства — вот что предлагают эксперты Обучающего Центра ЭТП ГПБ. Под конец 2020 года, на декабрь, мы подготовили только самое-самое! Узнайте все о продажах государственного имущества и способах увеличения прибыли отдела тендерных продаж, примите участие в масштабной Финансовой конференции, разберитесь в законодательных изменениях по 44-ФЗ и выясните, что готовит грядущий год в плане работы с электронной подписью! Присоединяйтесь к нам и не пропускайте важного!

4 декабря (пятница) в 11:00 — приглашаем представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также независимых продавцов принять участие в вебинаре по теме организации продаж государственного и муниципального имущества и практике работы на нашей площадке. Спикер мероприятия — Волкова Мария, эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучает работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Внедрила системы корпоративного обучения в компаниях федерального уровня Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

8 декабря (вторник) — состоится мероприятие в новом формате экспресс-вебинара по теме «Увеличение прибыли отдела тендерных продаж». Что это? Экспресс-вебинар — это краткий вариант полноценного формата обучающего мероприятия, тезисные моменты по теме вебинара + развернутые ответы на вопросы участников от эксперта Обучающего центра ЭТП ГПБ. Спикер мероприятия — Кузьмина Наталья, ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий. Примите участие и узнайте самое важное в компактном 30-минутном формате.

8 декабря (вторник) в 11:00 — приглашаем принять участие в вебинаре «Описание объекта закупки для 223-ФЗ». Спикер мероприятия — Вахрамеева Валерия, спикер и консультант, опыт преподавания с 2008 года, в закупках с 2011 года. Автор методических разработок, образовательных курсов по управлению государственными и муниципальными закупками. На вебинаре будут рассмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок, минимальные требования к описанию предмета закупки и варианты описания, товарные знаки и характеристики товара. Записывайтесь на вебинар и не пропустите самое интересное!

9 декабря (среда) в 11:00 — состоится вебинар «Ключевые изменения в законодательстве для поставщиков 44-ФЗ и 223-ФЗ». Спикер мероприятия — Волкова Мария, эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучает работе на электронных торговых площадках с 2003 года. В программе: обзор ключевых изменений в законодательстве, новые требования к участникам закупок, виды торговых процедур и особенности участия. А также - обеспечительные меры при закупках, включая банковские гарантии, использование специального счета и порядок заключения, приемка ТРУ (товаров, работ и услуг). Регистрируйтесь на вебинар и будьте в тренде свежайших законодательных новаций.

10 декабря (четверг) – приглашаем на глобальное событие, Финансовую конференцию ЭТП ГПБ «Финансовые сервисы для участников закупок».

Впервые ЭТП ГПБ проводит мероприятие формата онлайн-конференции. Данное событие мы организуем для того, чтобы участники конференции смогли обменяться опытом успешного применения финансовых сервисов в закупках.

Финансовая онлайн-конференция будет полезна новичкам и экспертам в области закупок, всем, кто проводит торги на ЭТП ГПБ и за ее пределами, банковским сотрудникам, а также Поставщикам и Заказчикам. В событии примут участие ведущие финансовые эксперты-спикеры, готовые поделиться новейшими трендами рынка.

Конференция будет проходить в формате круглого стола. Слушатели смогут задать вопросы спикерам по таким темам как: тендерные продажи, банковская гарантия, кредит на исполнение контракта, факторинг. Спикеры поделятся реальными кейсами по работе с финансовыми продуктами.

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Девиз: Успеть до конца года — итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам.

11 декабря (пятница) 11:00 - приглашаем принять участие в вебинаре «Контрактная система-2020, все лучшее за год!».

Спикеры вебинара:

Кузнецов Кирилл Владимирович—Генеральный директор Центра эффективных закупок Tendery.ru, эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, антикоррупционный эксперт, аккредитованный Минюстом РФ, специалист-практик в области закупок с 1998 г., автор книг и профильных статей в области закупок;

Волкова Мария Валерьевна—ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ.

В программе вебинара самые важные изменения в контрактной системе и 44-ФЗ, а также подробные ответы на вопросы участников. Регистрируйтесь и получите исчерпывающую информацию о том, как изменилась контрактная система за год.

14 декабря (понедельник) в 10:00 — приглашаем на вебинар «Практика работы на ЭТП ГПБ для поставщиков 223-ФЗ: секция ГК Газпром». Мария Волкова расскажет, как зарегистрироваться или перерегистрироваться, искать торги и эффективно использовать инструменты секции закупок ГК «Газпром». Примите участие и получите практические знания о самом важном функционале секции ГК «Газпром».

15 декабря (вторник) в 11:00 – обратите внимание на вебинар «Типовые ошибки при работе с номенклатурой».

Грамотная работа с номенклатурой может существенно снизить затраты предприятия, позволит эффективно распределять рабочее время сотрудников, упростит логистику и поможет избавиться от случаев нецелевого расходования ресурсов. О том, какие типовые ошибки существуют в структурировании номенклатурных данных, как появляются дубликаты и чем это вредит нормативно справочной системе предприятия расскажет эксперт ЭТП ГПБ, руководитель службы НСИ Инна Борсова.

Зарегистрируйтесь и выясните, как оптимизировать свой бизнес избегая ошибок в работе с номенклатурой.

17 декабря (четверг) в 11:00 – состоится вебинар с захватывающим названием «Выбрать и не прогадать: что год грядущий нам готовит?». Яна Малькова, начальник Удостоверяющего центра ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» расскажет на вебинаре о том, кого и как «выбирает» законодательство по электронной подписи в 2021 году, когда без электронной подписи можно, а когда нельзя, как выбрать правильный Удостоверяющий центр и сертификат электронной подписи. Также эксперт ЭТП ГПБ рассмотрит «правила гигиены» - подход к безопасности при работе с ЭП, раскроет верные подходы к применению подписи и поможет сделать выбор между классикой удаленной идентификации и новинкой облачной ЭП на практике. Регистрируйтесь и будьте в курсе того, как электронная подпись будет работать в будущем, узнайте уже сейчас!

22 декабря (вторник) 11:00 – приглашаем принять участие в вебинаре «Построй отдел тендерных продаж с нуля». Наталья Кузьмина, ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ расскажет о том, как формируются грамотные алгоритмы тендерных продаж, раскроет основные инструменты работы тендерного специалиста и эффективные приемы увеличения прибыли отдела, поможет понять, как создают отдел тендерных продаж и разобраться в типовых ошибках. Регистрируйтесь и узнайте все самое ценное по созданию эффективного отдела тендерных продаж, без которого невозможно обойтись в торгах.

Дистанционные мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ – это лучший способ оставаться в курсе самых важных изменений в сфере закупок, разбираться в полезных финансовых инструментах для бизнеса и получать только проверенную информацию от лучших экспертов рынка!