Я – производитель!

21 декабря 2021 г. В ближайшее время углеродные квоты станут товаром Подробнее

12 января 2022 г. «Внутренний рынок» – должен стать своим Подробнее

29 декабря 2021 г. Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Подробнее

28 декабря 2021 г. Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБ Подробнее

21 декабря 2021 г. Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru» Подробнее

21 декабря 2021 г. Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнеса Подробнее

21 декабря 2021 г. Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 года Подробнее

10 декабря 2021 г. Цифровое недропользование: торги в сфере недропользования переведены в электронный формат Подробнее

10 декабря 2021 г. Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки. Подробнее

10 декабря 2021 г. Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться? Подробнее

10 декабря 2021 г. Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru Подробнее

06 декабря 2021 г. Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

06 декабря 2021 г. Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января? Подробнее

06 декабря 2021 г. За что заказчиков штрафуют? Подробнее

29 ноября 2021 г. Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации? Подробнее

29 ноября 2021 г. К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игры Подробнее

26 ноября 2021 г. Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Подробнее

25 ноября 2021 г. Регистрация в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества Подробнее

22 ноября 2021 г. Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибки Подробнее

22 ноября 2021 г. Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 году Подробнее

08 ноября 2021 г. Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022 Подробнее

01 ноября 2021 г. ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА Подробнее

01 ноября 2021 г. Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45 Подробнее

25 октября 2021 г. Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности Подробнее

19 октября 2021 г. В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды» Подробнее

18 октября 2021 г. ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА Подробнее

11 октября 2021 г. «Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГ Подробнее

08 октября 2021 г. Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисков Подробнее

08 октября 2021 г. БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и CUSTIS создадут цифровую BIM-платформу Санкт-Петербурга Подробнее

04 октября 2021 г. 10 составляющих идеального технического задания для проведения закупки Подробнее

04 октября 2021 г. Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструменты Подробнее

04 октября 2021 г. Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октября Подробнее

28 сентября 2021 г. Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 года Подробнее

27 сентября 2021 г. В Самарской области запущен функциональный блок ГРО Подробнее

27 сентября 2021 г. 5 шагов к правильной заявке и победе в закупке Подробнее

27 сентября 2021 г. «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской области Подробнее

20 сентября 2021 г. Бумажная форма закупки: когда можно проводить? Подробнее

20 сентября 2021 г. Поставщикам придется отчитываться о своих расходах Подробнее

20 сентября 2021 г. Жители России могут подать заявку на догазификацию через Госуслуги Подробнее

20 сентября 2021 г. Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦК Подробнее

10 сентября 2021 г. Обеспечение заявок на участие в закупках: актуальные изменения Подробнее

10 сентября 2021 г. Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные риски Подробнее

09 сентября 2021 г. Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года Подробнее

03 сентября 2021 г. Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

03 сентября 2021 г. Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗ Подробнее

02 сентября 2021 г. Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройств Подробнее

27 августа 2021 г. Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объема Подробнее

27 августа 2021 г. Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНП Подробнее

20 августа 2021 г. Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ? Подробнее

06 августа 2021 г. Законное право заказчика удержать неустойку из суммы оплаты по контракту Подробнее

04 августа 2021 г. "Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификации Подробнее

04 августа 2021 г. Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в Красноярске Подробнее

03 августа 2021 г. Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификации Подробнее

29 июля 2021 г. Новая Предквалификация Группы «Газпром» - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и дорожно-строительной техники Подробнее

27 июля 2021 г. Предквалификация Группы «Газпром» - Поставка автомобильных деталей, узлов и принадлежностей Подробнее

19 июля 2021 г. ФЗ-360: заглянем в будущее контрактной системы Подробнее

15 июля 2021 г. Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году» Подробнее

13 июля 2021 г. День Рождения ЭТП ГПБ — 9 лет с вами! Подробнее

02 июля 2021 г. Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок у МСП до 25% Подробнее

28 июня 2021 г. Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"» Подробнее

25 июня 2021 г. Госдума одобрила перевод документов по госзакупкам в электронный вид Подробнее

25 июня 2021 г. Предельный порог для спецторгов госкомпаний подняли до 800 млн руб. Подробнее

24 июня 2021 г. IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

21 июня 2021 г. Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗ Подробнее

07 июня 2021 г. Новая Предквалификация Группы «Газпром» - внешний контроль качества инженерных изысканий Подробнее

07 июня 2021 г. Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» Подробнее

07 июня 2021 г. Предквалификация Группы «Газпром» - деятельность в сфере телекоммуникаций Подробнее

04 июня 2021 г. Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром межрегионгаз», Газпромбанком и ПАО «Ростелеком» в области реализации цифровых проектов Подробнее

03 июня 2021 г. Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ Подробнее

31 мая 2021 г. Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБ Подробнее

28 мая 2021 г. Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее

28 мая 2021 г. Прейскурантные закупки ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБ Подробнее

17 мая 2021 г. УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА Подробнее

17 мая 2021 г. Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиков Подробнее

11 мая 2021 г. ПредприниМАЙ Подробнее

11 мая 2021 г. С Днем Победы! Подробнее

30 апреля 2021 г. Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ Подробнее

30 апреля 2021 г. Поздравляем с 1 мая! Подробнее

29 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44 Подробнее

26 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223 Подробнее

19 апреля 2021 г. Предквалификация Группы «Газпром» по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов» Подробнее

09 апреля 2021 г. Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге Подробнее

09 апреля 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле Подробнее

05 апреля 2021 г. Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 года Подробнее

05 апреля 2021 г. ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021 Подробнее

02 апреля 2021 г. Генерация по новым правилам: Российский ТЭК в контексте «зеленой» повестки современности Подробнее

01 апреля 2021 г. «Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБ Подробнее

29 марта 2021 г. АО «РАДАР-2633» готовит к публикации процедуры по продаже имущества Подробнее

22 марта 2021 г. Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписей Подробнее

17 марта 2021 г. «МСП: Акселератор инноваций» - экспертная программа развития для быстрорастущих предприятий от Корпорации МСП и Иннопрактики Подробнее

12 марта 2021 г. Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупок Подробнее

11 марта 2021 г. Газпром межрегионгаз: «Цифровизация в области поставок газа – насущная необходимость и наш абсолютный приоритет на сегодня» Подробнее

05 марта 2021 г. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223 Подробнее

04 марта 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

04 марта 2021 г. Срок продления подачи заявок при внесении изменений в извещение Подробнее

04 марта 2021 г. НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ Подробнее

03 марта 2021 г. Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021 Подробнее

01 марта 2021 г. Имитация – это болезнь сегодняшней системы управления Подробнее

01 марта 2021 г. Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний Подробнее

11 февраля 2021 г. Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человек Подробнее

04 февраля 2021 г. Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 года Подробнее

01 февраля 2021 г. III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

01 февраля 2021 г. Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года Подробнее

29 января 2021 г. Уведомление об изменении тарифной модели Подробнее

24 января 2021 г. Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов Подробнее

18 января 2021 г. Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года Подробнее

14 января 2021 г. Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! Подробнее

14 января 2021 г. Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 года Подробнее

21 декабря 2020 г. Новые Заказчики на площадке Подробнее

16 декабря 2020 г. «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективы Подробнее

14 декабря 2020 г. Новые Заказчики на ЭТП ГПБ Подробнее

11 декабря 2020 г. Подарки и советы - адвент-календарь от ЭТП ГПБ Подробнее

09 декабря 2020 г. Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

09 декабря 2020 г. Пока бумажные, но могут станут электронными Подробнее

07 декабря 2020 г. Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта Подробнее

07 декабря 2020 г. Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ Подробнее

03 декабря 2020 г. Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

02 декабря 2020 г. Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре! Подробнее

30 ноября 2020 г. Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

23 ноября 2020 г. Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020 Подробнее

23 ноября 2020 г. Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн Подробнее

16 ноября 2020 г. Государство платит за вас Подробнее

16 ноября 2020 г. Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать Подробнее

12 ноября 2020 г. Казначейство назвало самые распространенные ошибки при госзакупках за первое полугодие 2020 года Подробнее

19 октября 2020 г. Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020 Подробнее

12 октября 2020 г. Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

06 октября 2020 г. КАК МЕНЯЮТСЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПАНДЕМИЮ? Подробнее

06 октября 2020 г. Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии» Подробнее

05 октября 2020 г. Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

01 октября 2020 г. Составление проекта договора. Возможность его корректировки Подробнее

01 октября 2020 г. Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ» Подробнее

28 сентября 2020 г. Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ Подробнее

28 сентября 2020 г. Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ Подробнее

24 сентября 2020 г. Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещании Подробнее

23 сентября 2020 г. 5 правил успешного тендерного специалиста Подробнее

22 сентября 2020 г. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка» Подробнее

21 сентября 2020 г. Конкурс #Япроизводительэтпгпб Подробнее

07 сентября 2020 г. Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ Подробнее

04 сентября 2020 г. Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

02 сентября 2020 г. УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг – от Калининграда до Владивостока Подробнее

27 августа 2020 г. Минстрой получит функции единого госзаказчика объектов инфраструктуры Подробнее

26 августа 2020 г. Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения Подробнее

24 августа 2020 г. Приказ Минздрава определяет порядок определения НМЦК при закупке медизделий Подробнее

10 августа 2020 г. Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее

31 июля 2020 г. Новые типовые контракты разместили в ЕИС Подробнее

27 июля 2020 г. Для госзакупок в Крыму установят особый порядок определения поставщика - комментарий эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

13 июля 2020 г. ЭТП ГПБ – 8 лет с вами! Подробнее

06 июля 2020 г. Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедуры Подробнее

06 июля 2020 г. Правительство РФ утвердило новые правила согласования госконтракта с единственным поставщиком Подробнее

03 июля 2020 г. Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическим Подробнее

29 июня 2020 г. Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

22 июня 2020 г. VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайн Подробнее

22 июня 2020 г. Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июля Подробнее

15 июня 2020 г. Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года Подробнее

15 июня 2020 г. Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее

11 июня 2020 г. Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок Подробнее

08 июня 2020 г. TenderGuru.ru и ЭТП ГПБ – большая скидка на доступ к самой важной информации по торгам Подробнее

01 июня 2020 г. ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписи Подробнее

28 мая 2020 г. 5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.Конференции Подробнее

22 мая 2020 г. Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков Подробнее

21 мая 2020 г. Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 Подробнее

18 мая 2020 г. Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФ Подробнее

15 мая 2020 г. Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее

13 мая 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года Подробнее

13 мая 2020 г. Перевод ЕИС на использование свободного программного обеспечения Подробнее

12 мая 2020 г. ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ Подробнее

29 апреля 2020 г. Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта Подробнее

27 апреля 2020 г. Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения Подробнее

27 апреля 2020 г. Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

17 апреля 2020 г. Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублей Подробнее

16 апреля 2020 г. Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев Подробнее

13 апреля 2020 г. Поздравляем с Днем Космонавтики! Подробнее

13 апреля 2020 г. Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляции Подробнее

10 апреля 2020 г. ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина Подробнее

09 апреля 2020 г. Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка Подробнее

08 апреля 2020 г. Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин Подробнее

08 апреля 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 1 по 7 апреля 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. Как работать удаленно: Инструкция от ЭТП ГПБ Подробнее

06 апреля 2020 г. Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Подробнее

06 апреля 2020 г. Национальный режим в сфере закупок с 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз Подробнее

06 апреля 2020 г. ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯ Подробнее

30 марта 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года Подробнее

27 марта 2020 г. Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода Подробнее

27 марта 2020 г. Перенос сроков по закупкам Подробнее

27 марта 2020 г. Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г. Подробнее

23 марта 2020 г. Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь! Подробнее

23 марта 2020 г. Какими будут поправки в 44-ФЗ Подробнее

23 марта 2020 г. Для контрактов Москвы коронавирус признали форс-мажором Подробнее

23 марта 2020 г. Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» Подробнее

19 марта 2020 г. Изменения в работе ЭТП ГПБ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Подробнее

16 марта 2020 г. Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения Подробнее

16 марта 2020 г. Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБ Подробнее

10 марта 2020 г. Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020 Подробнее

25 февраля 2020 г. К интеграционному модулю НСИ подключен Росводоканал Подробнее

19 февраля 2020 г. Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве Подробнее

17 февраля 2020 г. Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ Подробнее

11 февраля 2020 г. «Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ Подробнее

10 февраля 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года Подробнее

10 февраля 2020 г. Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучше Подробнее

03 февраля 2020 г. Новые точки обслуживания УЦ Подробнее

24 января 2020 г. Позиции ведущих электронных торговых площадок по вопросу введения биржевой торговли ломом черных и цветных металлов Подробнее

30 декабря 2019 г. Самозанятые получат преференции в госзакупках Подробнее

30 декабря 2019 г. График работы ЕИС в период новогодних праздников Подробнее

30 декабря 2019 г. ФАС России разъяснила порядок закупки квартир по 44-ФЗ Подробнее

30 декабря 2019 г. Отменены приказы об утверждении типовых контрактов на проектные работы и строительство капитальных объектов Подробнее

30 декабря 2019 г. Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020 Подробнее

25 декабря 2019 г. Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»? Подробнее

23 декабря 2019 г. Скидка на ЭДО ЭТП Газпромбанка Подробнее

10 декабря 2019 г. Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

05 декабря 2019 г. На восток! УЦ в Екатеринбурге и Челябинске Подробнее

29 ноября 2019 г. Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019 Подробнее

29 ноября 2019 г. Состоялась конференция по Технологии ЕНН Подробнее

28 ноября 2019 г. Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019 Подробнее

22 ноября 2019 г. Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

21 ноября 2019 г. ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге Подробнее

18 ноября 2019 г. Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области Подробнее

12 ноября 2019 г. Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды Подробнее

11 ноября 2019 г. Ещё четыре города обслуживаются УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» Подробнее

07 ноября 2019 г. Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам Подробнее

05 ноября 2019 г. Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра! Подробнее

30 октября 2019 г. Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноября Подробнее

28 октября 2019 г. Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме Подробнее

22 октября 2019 г. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК Подробнее

22 октября 2019 г. ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM Подробнее

07 октября 2019 г. Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок Подробнее

07 октября 2019 г. ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форуме Подробнее

01 октября 2019 г. Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписи Подробнее

26 сентября 2019 г. 25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам Подробнее

23 сентября 2019 г. Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы Подробнее

12 сентября 2019 г. Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов Подробнее

19 августа 2019 г. Изменены штрафы за ненадлежащее исполнение госконтрактов Подробнее

19 августа 2019 г. Метод определения цен при госзакупках лекарств могут изменить Подробнее

19 августа 2019 г. Госзакупки у МСП увеличили до 20% Подробнее

19 августа 2019 г. ФАС планирует реформировать 223-ФЗ о закупках госкомпаний Подробнее

19 августа 2019 г. Разработаны единые документы в сфере закупок Подробнее

08 июля 2019 г. Сумма закупки у единственного поставщика увеличена до 300 тыс. руб. Подробнее

08 июля 2019 г. Размер обеспечения исполнения контакта госзакупок можно будет уменьшить Подробнее

08 июля 2019 г. Правительство РФ будет контролировать госзакупки Подробнее

08 июля 2019 г. Закупать по правилу «третий лишний» можно еще 14 медизделий Подробнее

08 июля 2019 г. Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в «II неделе контрактных отношений и закупок» в Ульяновске. Подробнее

08 июля 2019 г. Представители ЭТП ГПБ обменялись опытом в сфере электронных закупок с Южной Кореей Подробнее

08 июля 2019 г. Для выявления и пресечения картелей создана специальная программа Подробнее

08 июля 2019 г. Минсельхоз подготовил поправки в закон для контроля качества закупаемого продовольствия Подробнее

08 июля 2019 г. Утверждены требования к критериям отнесения товаров к инновационной продукции для формирования плана закупки по 223-ФЗ Подробнее

07 июля 2019 г. В России могут ввести обязательное лабораторное исследование продуктов питания при госзакупках Подробнее

07 июля 2019 г. Заказчики из специального перечня начнут проводить закрытые электронные торги с 2020 г. Подробнее

07 июля 2019 г. Оплату госзакупок могут перевести на эскроу-счета Подробнее

07 июля 2019 г. Госкомпании не будут учитывать закупку строительства морских судов при расчете годового объема закупок у МСП Подробнее

07 июля 2019 г. Срок планирования закупок у МСП решили увеличить Подробнее

07 июля 2019 г. Объем госзакупок в сфере информационной безопасности в первом полугодии 2019 г. снизился Подробнее

07 июля 2019 г. Заказчикам и поставщикам расскажут о последних изменениях в 44-ФЗ онлайн Подробнее

07 июля 2019 г. Госзакупки лекарств выросли почти на 39% Подробнее

07 июля 2019 г. Новый сервис от ЭТП ГПБ: открытие спецсчетов онлайн! Подробнее

03 июля 2019 г. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГРАЖДАНСКИЙ РЫНОК ЗАКУПОК Подробнее

03 июля 2019 г. ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ Подробнее

07 мая 2019 г. VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

06 мая 2019 г. Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки Подробнее

06 мая 2019 г. Рынок факторинга получил новый стимул для развития Подробнее

29 апреля 2019 г. Госзакупки снабдят новыми документами Подробнее

29 апреля 2019 г. Минфин предлагает закрывать часть данных о госзакупках из-за санкционных рисков Подробнее

25 октября 2018 г. Ущерб от коррупции в закупках с каждым годом растет Подробнее

23 октября 2018 г. Сайты нарушителей антимонопольного законодательства будут блокироваться Подробнее

24 сентября 2018 г. Изменение цены контрактов в связи с повышением ставки НДС Подробнее

21 сентября 2018 г. Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ Подробнее

21 сентября 2018 г. Унитарные предприятия могут удалить с конкурентных рынков Подробнее

17 сентября 2018 г. Дополнен перечень отношений, регулирование которых не подпадает под действие 223-ФЗ Подробнее

12 сентября 2018 г. Счета малого бизнеса будут застрахованы Подробнее

10 сентября 2018 г. Аудитор Счетной палаты сравнил систему госзакупок с «Яндекс.Такси» Подробнее

07 сентября 2018 г. Правительство определило порядок организации контроля в сфере госзакупок Подробнее

31 августа 2018 г. Простая электронная подпись для госуслуг Подробнее

27 августа 2018 г. Описания предмета закупки в соответствии с поправками 223-ФЗ Подробнее

23 августа 2018 г. Внесены изменения в порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок Подробнее

22 августа 2018 г. Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии СМСП Подробнее

16 августа 2018 г. Обеспечение заявки на участие в закупке. Виды и ограничения Подробнее

15 августа 2018 г. Минпромторг подготовил стратегию развития медицинской промышленности Подробнее

15 августа 2018 г. Сложности участия стартапов в закупках по 223-ФЗ Подробнее

10 августа 2018 г. Самые распространенные ошибки госзаказчиков Подробнее

07 августа 2018 г. Качество превыше всего Подробнее

06 августа 2018 г. Мифы об электронных торгах Подробнее

23 июля 2018 г. Курьезы рынка электронных торгов Подробнее

19 июля 2018 г. ТПП измерила уровень коррупции Подробнее

18 июля 2018 г. Утвержден перечень банков для открытия спецсчетов Подробнее

17 июля 2018 г. Минфин введет ведомственный контроль закупок по 223-ФЗ Подробнее

17 июля 2018 г. ЭТП ГПБ вошла в список операторов для проведения госзакупок Подробнее

16 июля 2018 г. Требования к банкам для открытия участниками закупок специальных счетов Подробнее

13 июля 2018 г. Правительство простит часть долгов по госконтрактам Подробнее

06 июля 2018 г. Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиков Подробнее

04 июля 2018 г. Как проводить закупки по 223-ФЗ с июля Подробнее

04 июля 2018 г. ФАС изменит закон для развития конкуренции в ГОЗ Подробнее

02 июля 2018 г. Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширен Подробнее

29 июня 2018 г. Содержание отчета о заключенных договорах по 223-ФЗ с 1 июля 2018 года Подробнее

29 июня 2018 г. Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми Подробнее

27 июня 2018 г. Создание унитарных предприятий на конкурентных рынках может быть ограничено Подробнее

26 июня 2018 г. Электронные закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ откладываются Подробнее

25 июня 2018 г. К чему приведут изменения на рынке закупок Подробнее

15 июня 2018 г. Бизнес просит отложить вступление в силу изменений закона о госзакупках Подробнее

08 июня 2018 г. Опубликован список банков, которые могут выдавать гарантии для госзакупок Подробнее

07 июня 2018 г. Госкорпорации не смогут завышать требования к банковским гарантиям Подробнее

04 июня 2018 г. ТЕНДЕРНЫЕ ПРОДАЖИ - 2.0 Подробнее

04 июня 2018 г. Поставщики-нерезиденты смогут оплачивать услуги ЭТП ГПБ банковской картой Подробнее

04 июня 2018 г. Счетная палата и Федеральное казначейство возьмут под контроль расходы регионов Подробнее

01 июня 2018 г. Вступают в силу требования к банкам выдающим гарантии по 44-ФЗ Подробнее

01 июня 2018 г. Почему реформу электронных закупок необходимо переносить Подробнее

28 мая 2018 г. Правовое регулирование закупок: процедурный контроль или экономическая эффективность? Подробнее

26 мая 2018 г. Правило второго участника Подробнее

25 мая 2018 г. Внеплановые проверки заказчиков Подробнее

19 мая 2018 г. На ПМЮФ-2018 обсудили правовое регулирование закупок Подробнее

18 мая 2018 г. Госзакупки для малого бизнеса Подробнее

17 мая 2018 г. Определены условия получения платы с победителей электронных процедур по 44-ФЗ Подробнее

27 апреля 2018 г. ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценам Подробнее

19 апреля 2018 г. Госзакупки испытывают на растяжение Подробнее

04 апреля 2018 г. Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках Подробнее

02 апреля 2018 г. Минфин отчитается о госзакупках в 2017 году Подробнее

29 марта 2018 г. Закупки госкомпаний все ближе к реформе Подробнее

22 марта 2018 г. Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактов Подробнее

21 марта 2018 г. Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпаний Подробнее

21 марта 2018 г. Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказе Подробнее

21 марта 2018 г. Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИС Подробнее

20 марта 2018 г. Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ Подробнее

19 марта 2018 г. Выбор банка для обеспечения заявки по 44-ФЗ останется за поставщиком Подробнее

16 марта 2018 г. Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоров Подробнее

12 марта 2018 г. Новые условия для банковской гарантии по 44-ФЗ Подробнее

12 марта 2018 г. Путин отметил проблему сговора на торгах Подробнее

05 марта 2018 г. Открыта запись на вебинар для поставщиков Подробнее

26 февраля 2018 г. Минприроды и Совет Федерации лоббируют закупки у единственного поставщика Подробнее

26 февраля 2018 г. Бумажные конкурсы останутся в прошлом Подробнее

22 февраля 2018 г. С Днем защитника Отечества! Подробнее

21 февраля 2018 г. ТПП призывает учитывать качество продуктов питания при госзакупках Подробнее

21 февраля 2018 г. На что тратят деньги театры Подробнее

19 февраля 2018 г. Госдума поддержала инициативу об отмене списания неустойки с поставщиков Подробнее

19 февраля 2018 г. Минюст против унификации торгов по продаже имущества Подробнее

18 февраля 2018 г. Научные учреждения получат право закупок у единственного поставщика Подробнее

16 февраля 2018 г. ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г. Подробнее

12 февраля 2018 г. Учреждения культуры не будут подпадать под 44-ФЗ Подробнее

09 февраля 2018 г. Госдума рассмотрела законопроект о порядке списания неустоек с поставщиков по госзаказу Подробнее

08 февраля 2018 г. Минпромторг решил поддержать компании ОПК в торгах по 223-ФЗ Подробнее

06 февраля 2018 г. Скорая информационная помощь для поставщика Подробнее

03 февраля 2018 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

02 февраля 2018 г. ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикам Подробнее

31 января 2018 г. Тендерный кредит - удобный инструмент для поставщиков ЭТП ГПБ Подробнее

30 января 2018 г. Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг Подробнее

29 января 2018 г. Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтении Подробнее

26 января 2018 г. «Роскосмос» заменит «Газпрому» иностранных поставщиков Подробнее

25 января 2018 г. Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования Подробнее

24 января 2018 г. Кто должен контролировать муниципальные закупки Подробнее

22 января 2018 г. Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб Подробнее

19 января 2018 г. Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ Подробнее

19 января 2018 г. Развитие электронных закупок будет набирать обороты Подробнее

16 января 2018 г. Специфика закупок строительных работ Подробнее

15 января 2018 г. Изменились стандарты описания объекта госзакупки Подробнее

15 января 2018 г. Власти Крыма предложили изменить 44-ФЗ Подробнее

11 января 2018 г. 23-24 января пройдет вебинар для поставщиков Подробнее

25 декабря 2017 г. В январе 2018 г. будет снят запрет на закупки ПО из стран ЕАЭС Подробнее

22 декабря 2017 г. Президент обещал индивидуальный подход к закупкам учреждений культуры Подробнее

22 декабря 2017 г. 43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1% Подробнее

22 декабря 2017 г. Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 году Подробнее

21 декабря 2017 г. Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 год Подробнее

18 декабря 2017 г. Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ Подробнее

15 декабря 2017 г. Отказ от посредников позволил столице сэкономить на закупках Подробнее

14 декабря 2017 г. Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачными Подробнее

11 декабря 2017 г. Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупок Подробнее

08 декабря 2017 г. 126 крупнейших заказчиков могут перейти в закрытую систему закупок Подробнее

04 декабря 2017 г. ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиков Подробнее

01 декабря 2017 г. Интерес к электронным магазинам продолжает расти Подробнее

30 ноября 2017 г. 44-ФЗ не удобен для детских оздоровительных учреждений Подробнее

27 ноября 2017 г. Секретные закупки по 44-ФЗ рассмотрят в Госдуме Подробнее

24 ноября 2017 г. Совет федерации РФ пересмотрит систему закупок для ГУПов Подробнее

23 ноября 2017 г. Зачем заказчику укрупнять лоты Подробнее

15 ноября 2017 г. Госзакупки в строительстве станут проще Подробнее

14 ноября 2017 г. Госзаказчики смогут требовать выплаты по банковским гарантиям онлайн Подробнее

09 ноября 2017 г. Объём заказов Москвы у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей к концу года Подробнее

08 ноября 2017 г. Поможет ли централизация муниципальных закупок сэкономить госзаказчикам Подробнее

03 ноября 2017 г. ЭТП ГПБ получила аттестат соответствия требованиям защищенности данных Подробнее

03 ноября 2017 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

03 ноября 2017 г. Реформа госзакупок – дело небыстрое Подробнее

30 октября 2017 г. ЭТП ГПБ и ГК "Новотранс" откроют торги на грузоперевозки Подробнее

30 октября 2017 г. Мнение экспертов рынка об изменениях в законе 223-ФЗ Подробнее

28 октября 2017 г. План закупок в области оптово-розничной торговли и ремонту автотранспортных средств Подробнее

24 октября 2017 г. Что важно знать о банковском сопровождении контракта по 44-ФЗ Подробнее

20 октября 2017 г. «Ростех» описал этапы информатизации госзакупок Подробнее

18 октября 2017 г. Совет Федерации предложил вернуть ФГУПы и МУПы под действие 223-ФЗ Подробнее

18 октября 2017 г. Заказчики Москвы, работающие по 44-ФЗ, перейдут на мини-аукционы Подробнее

16 октября 2017 г. Роль госзакупок в жизни граждан Подробнее

06 октября 2017 г. Министерство юстиции РФ предлагает ввести уголовную ответственность за подделку экспертизы качества госзаказов Подробнее

06 октября 2017 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

04 октября 2017 г. Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП Подробнее

29 сентября 2017 г. Мособлдума предложила перейти на электронный документооборот при исполнении контрактов по 44-ФЗ Подробнее

28 сентября 2017 г. Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП Подробнее

22 сентября 2017 г. Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗ Подробнее

20 сентября 2017 г. Минфин ограничит число банков для выдачи банковской гарантии Подробнее

14 сентября 2017 г. Минфин предлагает выплачивать авансы за поставки в несколько этапов Подробнее

05 сентября 2017 г. 7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиков Подробнее

05 сентября 2017 г. Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ Подробнее

05 сентября 2017 г. ЭТП ГПБ выводит электронные торги на международный уровень Подробнее

05 сентября 2017 г. Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере информации и связи Подробнее

05 сентября 2017 г. Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере транспортировки и хранения Подробнее

04 сентября 2017 г. Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усилен Подробнее

01 сентября 2017 г. Подписано постановление об утверждении новых правил определения размера штрафов для поставщиков Подробнее

30 августа 2017 г. Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017» Подробнее

29 августа 2017 г. ЭТП ГПБ стала лауреатом премии "Инновация года 2017" Подробнее

28 августа 2017 г. Как участнику закупок защититься от поддельной банковской гарантии Подробнее

25 августа 2017 г. ФАС выявила более 2 тысяч нарушений на закупках в сфере дорожного строительства Подробнее

21 августа 2017 г. Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забывать Подробнее

18 августа 2017 г. Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью Подробнее

17 августа 2017 г. ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита Подробнее

14 августа 2017 г. КЕЙС: Как подать заявку на конкурс по 44-ФЗ Подробнее

11 августа 2017 г. Родственники заказчика не смогут принять участие в закупках по 223-ФЗ Подробнее

09 августа 2017 г. Опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта Подробнее

04 августа 2017 г. Переуступка прав требования по государственным контрактам противоречит бюджетному законодательству Подробнее

31 июля 2017 г. Подписан закон, определяющий требования к банкам для размещения средств госкорпораций Подробнее

28 июля 2017 г. Срок информирования о проведении госзакупок может быть сокращён Подробнее

24 июля 2017 г. Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 раза Подробнее

24 июля 2017 г. Пользователи ГИСП получили доступ к сервисам ЭТП ГПБ Подробнее

19 июля 2017 г. Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017 Подробнее

17 июля 2017 г. Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗ Подробнее

03 июля 2017 г. Тензор продлил аккредитацию Подробнее

30 июня 2017 г. Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц" Подробнее

26 июня 2017 г. Банк России утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг МФО Подробнее

24 июня 2017 г. Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше? Подробнее

23 июня 2017 г. Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 года Подробнее

19 июня 2017 г. Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупках Подробнее

19 июня 2017 г. Условия переноса срока исполнения контракта Подробнее

16 июня 2017 г. Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупок Подробнее

09 июня 2017 г. КЕЙС: Сложности перехода на 44-ФЗ Подробнее

09 июня 2017 г. Как определить вероятность победы в тендере Подробнее

08 июня 2017 г. ЭТП ГПБ – генеральный партнер COMMERZ 2017 Подробнее

01 июня 2017 г. Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и Минфин Подробнее

29 мая 2017 г. 1 день остался до начала семинара для поставщиков по 223-ФЗ Подробнее

26 мая 2017 г. Подрядчик должен выполнить сам строительные работы по госконтракту Подробнее

05 мая 2017 г. Татьяна Демидова возглавила Департамент Контрактной системы в Минфине Подробнее

17 марта 2017 г. Генеральный директор ЭТП ГПБ ответил на самые актуальные вопросы поставщиков в прямом эфире Подробнее

16 марта 2017 г. Вопросы и ответы "Прямая линия 16 марта 2017 года" Подробнее

02 марта 2017 г. Прямая линия с Генеральным директором ООО ЭТП ГПБ Михаилом Константиновым Подробнее

11 января 2017 г. Запущен сервис онлайн-консультант Подробнее