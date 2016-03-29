Я – производитель!

21 декабря 2021 г.
В ближайшее время углеродные квоты станут товаромПодробнее
12 января 2022 г.
«Внутренний рынок» – должен стать своимПодробнее
29 декабря 2021 г.
Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»Подробнее
28 декабря 2021 г.
Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБПодробнее
21 декабря 2021 г.
Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru»Подробнее
21 декабря 2021 г.
Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнесаПодробнее
21 декабря 2021 г.
Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 годаПодробнее
10 декабря 2021 г.
Цифровое недропользование: торги в сфере недропользования переведены в электронный форматПодробнее
10 декабря 2021 г.
Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.Подробнее
10 декабря 2021 г.
Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться?Подробнее
10 декабря 2021 г.
Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ruПодробнее
06 декабря 2021 г.
Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
06 декабря 2021 г.
Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января?Подробнее
06 декабря 2021 г.
За что заказчиков штрафуют?Подробнее
29 ноября 2021 г.
Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?Подробнее
29 ноября 2021 г.
К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игрыПодробнее
26 ноября 2021 г.
Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»Подробнее
25 ноября 2021 г.
Регистрация в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имуществаПодробнее
22 ноября 2021 г.
Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибкиПодробнее
22 ноября 2021 г.
Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 годуПодробнее
08 ноября 2021 г.
Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022Подробнее
01 ноября 2021 г.
ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТАПодробнее
01 ноября 2021 г.
Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45Подробнее
25 октября 2021 г.
Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленностиПодробнее
19 октября 2021 г.
В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»Подробнее
18 октября 2021 г.
ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАПодробнее
11 октября 2021 г.
«Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГПодробнее
08 октября 2021 г.
Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисковПодробнее
08 октября 2021 г.
БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и CUSTIS создадут цифровую BIM-платформу Санкт-ПетербургаПодробнее
04 октября 2021 г.
10 составляющих идеального технического задания для проведения закупкиПодробнее
04 октября 2021 г.
Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструментыПодробнее
04 октября 2021 г.
Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октябряПодробнее
28 сентября 2021 г.
Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 годаПодробнее
27 сентября 2021 г.
В Самарской области запущен функциональный блок ГРОПодробнее
27 сентября 2021 г.
5 шагов к правильной заявке и победе в закупкеПодробнее
27 сентября 2021 г.
«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской областиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Бумажная форма закупки: когда можно проводить?Подробнее
20 сентября 2021 г.
Поставщикам придется отчитываться о своих расходахПодробнее
20 сентября 2021 г.
Жители России могут подать заявку на догазификацию через ГосуслугиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦКПодробнее
10 сентября 2021 г.
Обеспечение заявок на участие в закупках: актуальные измененияПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные рискиПодробнее
09 сентября 2021 г.
Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 годаПодробнее
03 сентября 2021 г.
Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
03 сентября 2021 г.
Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗПодробнее
02 сентября 2021 г.
Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройствПодробнее
27 августа 2021 г.
Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объемаПодробнее
27 августа 2021 г.
Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНППодробнее
20 августа 2021 г.
Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ?Подробнее
06 августа 2021 г.
Законное право заказчика удержать неустойку из суммы оплаты по контрактуПодробнее
04 августа 2021 г.
"Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификацииПодробнее
04 августа 2021 г.
Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в КрасноярскеПодробнее
03 августа 2021 г.
Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификацииПодробнее
29 июля 2021 г.
Новая Предквалификация Группы «Газпром» - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и дорожно-строительной техникиПодробнее
27 июля 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» - Поставка автомобильных деталей, узлов и принадлежностейПодробнее
19 июля 2021 г.
ФЗ-360: заглянем в будущее контрактной системыПодробнее
15 июля 2021 г.
Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году»Подробнее
13 июля 2021 г.
День Рождения ЭТП ГПБ — 9 лет с вами!Подробнее
02 июля 2021 г.
Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок у МСП до 25%Подробнее
28 июня 2021 г.
Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"»Подробнее
25 июня 2021 г.
Госдума одобрила перевод документов по госзакупкам в электронный видПодробнее
25 июня 2021 г.
Предельный порог для спецторгов госкомпаний подняли до 800 млн руб.Подробнее
24 июня 2021 г.
IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
21 июня 2021 г.
Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗПодробнее
07 июня 2021 г.
Новая Предквалификация Группы «Газпром» - внешний контроль качества инженерных изысканийПодробнее
07 июня 2021 г.
Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»Подробнее
07 июня 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» - деятельность в сфере телекоммуникацийПодробнее
04 июня 2021 г.
Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром межрегионгаз», Газпромбанком и ПАО «Ростелеком» в области реализации цифровых проектовПодробнее
03 июня 2021 г.
Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБПодробнее
31 мая 2021 г.
Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБПодробнее
28 мая 2021 г.
Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБПодробнее
28 мая 2021 г.
Прейскурантные закупки ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБПодробнее
17 мая 2021 г.
УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТАПодробнее
17 мая 2021 г.
Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиковПодробнее
11 мая 2021 г.
ПредприниМАЙПодробнее
11 мая 2021 г.
С Днем Победы!Подробнее
30 апреля 2021 г.
Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Поздравляем с 1 мая!Подробнее
29 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44Подробнее
26 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223Подробнее
19 апреля 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов»Подробнее
09 апреля 2021 г.
Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в ОренбургеПодробнее
09 апреля 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-ОлеПодробнее
05 апреля 2021 г.
Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 годаПодробнее
05 апреля 2021 г.
ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021Подробнее
02 апреля 2021 г.
Генерация по новым правилам: Российский ТЭК в контексте «зеленой» повестки современностиПодробнее
01 апреля 2021 г.
«Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБПодробнее
29 марта 2021 г.
АО «РАДАР-2633» готовит к публикации процедуры по продаже имуществаПодробнее
22 марта 2021 г.
Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписейПодробнее
17 марта 2021 г.
«МСП: Акселератор инноваций» - экспертная программа развития для быстрорастущих предприятий от Корпорации МСП и ИннопрактикиПодробнее
12 марта 2021 г.
Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупокПодробнее
11 марта 2021 г.
Газпром межрегионгаз: «Цифровизация в области поставок газа – насущная необходимость и наш абсолютный приоритет на сегодня»Подробнее
05 марта 2021 г.
Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223Подробнее
04 марта 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
04 марта 2021 г.
Срок продления подачи заявок при внесении изменений в извещениеПодробнее
04 марта 2021 г.
НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕПодробнее
03 марта 2021 г.
Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021Подробнее
01 марта 2021 г.
Имитация – это болезнь сегодняшней системы управленияПодробнее
01 марта 2021 г.
Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупкахПодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство подготовило новый пакет поддержки МСППодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпанийПодробнее
11 февраля 2021 г.
Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человекПодробнее
04 февраля 2021 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
01 февраля 2021 г.
III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
01 февраля 2021 г.
Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
29 января 2021 г.
Уведомление об изменении тарифной моделиПодробнее
24 января 2021 г.
Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифовПодробнее
18 января 2021 г.
Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 годаПодробнее
14 января 2021 г.
Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!Подробнее
14 января 2021 г.
Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 годаПодробнее
21 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на площадкеПодробнее
16 декабря 2020 г.
«Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективыПодробнее
14 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на ЭТП ГПБПодробнее
11 декабря 2020 г.
Подарки и советы - адвент-календарь от ЭТП ГПБПодробнее
09 декабря 2020 г.
Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
09 декабря 2020 г.
Пока бумажные, но могут станут электроннымиПодробнее
07 декабря 2020 г.
Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контрактаПодробнее
07 декабря 2020 г.
Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБПодробнее
03 декабря 2020 г.
Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
02 декабря 2020 г.
Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!Подробнее
30 ноября 2020 г.
Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
23 ноября 2020 г.
Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020 Подробнее
23 ноября 2020 г.
Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайнПодробнее
16 ноября 2020 г.
Государство платит за васПодробнее
16 ноября 2020 г.
Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупатьПодробнее
12 ноября 2020 г.
Казначейство назвало самые распространенные ошибки при госзакупках за первое полугодие 2020 годаПодробнее
19 октября 2020 г.
Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020Подробнее
12 октября 2020 г.
Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
06 октября 2020 г.
КАК МЕНЯЮТСЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПАНДЕМИЮ?Подробнее
06 октября 2020 г.
Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»Подробнее
05 октября 2020 г.
Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
01 октября 2020 г.
Составление проекта договора. Возможность его корректировкиПодробнее
01 октября 2020 г.
Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ»Подробнее
28 сентября 2020 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБПодробнее
28 сентября 2020 г.
Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБПодробнее
24 сентября 2020 г.
Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещанииПодробнее
23 сентября 2020 г.
5 правил успешного тендерного специалистаПодробнее
22 сентября 2020 г.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»Подробнее
21 сентября 2020 г.
Конкурс #ЯпроизводительэтпгпбПодробнее
07 сентября 2020 г.
Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФПодробнее
04 сентября 2020 г.
Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
02 сентября 2020 г.
УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг – от Калининграда до ВладивостокаПодробнее
27 августа 2020 г.
Минстрой получит функции единого госзаказчика объектов инфраструктурыПодробнее
26 августа 2020 г.
Правила национального режима при закупках. Изменения и практика примененияПодробнее
24 августа 2020 г.
Приказ Минздрава определяет порядок определения НМЦК при закупке медизделийПодробнее
10 августа 2020 г.
Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее
31 июля 2020 г.
Новые типовые контракты разместили в ЕИСПодробнее
27 июля 2020 г.
Для госзакупок в Крыму установят особый порядок определения поставщика - комментарий эксперта ЭТП ГПБПодробнее
13 июля 2020 г.
ЭТП ГПБ – 8 лет с вами!Подробнее
06 июля 2020 г.
Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедурыПодробнее
06 июля 2020 г.
Правительство РФ утвердило новые правила согласования госконтракта с единственным поставщикомПодробнее
03 июля 2020 г.
Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическимПодробнее
29 июня 2020 г.
Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
22 июня 2020 г.
VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайнПодробнее
22 июня 2020 г.
Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июляПодробнее
15 июня 2020 г.
Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 годаПодробнее
15 июня 2020 г.
Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее
11 июня 2020 г.
Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупокПодробнее
08 июня 2020 г.
TenderGuru.ru и ЭТП ГПБ – большая скидка на доступ к самой важной информации по торгамПодробнее
01 июня 2020 г.
ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписиПодробнее
28 мая 2020 г.
5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.КонференцииПодробнее
22 мая 2020 г.
Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для ЗаказчиковПодробнее
21 мая 2020 г.
Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19Подробнее
18 мая 2020 г.
Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФПодробнее
15 мая 2020 г.
Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее
13 мая 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 годаПодробнее
13 мая 2020 г.
Перевод ЕИС на использование свободного программного обеспеченияПодробнее
12 мая 2020 г.
ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГПодробнее
29 апреля 2020 г.
Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонтаПодробнее
27 апреля 2020 г.
Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведенияПодробнее
27 апреля 2020 г.
Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
17 апреля 2020 г.
Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублейПодробнее
16 апреля 2020 г.
Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцевПодробнее
13 апреля 2020 г.
Поздравляем с Днем Космонавтики!Подробнее
13 апреля 2020 г.
Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляцииПодробнее
10 апреля 2020 г.
ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантинаПодробнее
09 апреля 2020 г.
Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки ГазпромбанкаПодробнее
08 апреля 2020 г.
Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантинПодробнее
08 апреля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 1 по 7 апреля 2020 годаПодробнее
06 апреля 2020 г.
Как работать удаленно: Инструкция от ЭТП ГПБПодробнее
06 апреля 2020 г.
Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Подробнее
06 апреля 2020 г.
Национальный режим в сфере закупок с 2020 годаПодробнее
06 апреля 2020 г.
В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фзПодробнее
06 апреля 2020 г.
ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯПодробнее
30 марта 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 годаПодробнее
27 марта 2020 г.
Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого НовгородаПодробнее
27 марта 2020 г.
Перенос сроков по закупкамПодробнее
27 марта 2020 г.
Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г.Подробнее
23 марта 2020 г.
Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!Подробнее
23 марта 2020 г.
Какими будут поправки в 44-ФЗПодробнее
23 марта 2020 г.
Для контрактов Москвы коронавирус признали форс-мажоромПодробнее
23 марта 2020 г.
Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»Подробнее
19 марта 2020 г.
Изменения в работе ЭТП ГПБ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкойПодробнее
16 марта 2020 г.
Изменения в 223-ФЗ размещены для обсужденияПодробнее
16 марта 2020 г.
Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБПодробнее
10 марта 2020 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020Подробнее
25 февраля 2020 г.
К интеграционному модулю НСИ подключен РосводоканалПодробнее
19 февраля 2020 г.
Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерствеПодробнее
17 февраля 2020 г.
Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗПодробнее
11 февраля 2020 г.
«Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБПодробнее
10 февраля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 годаПодробнее
10 февраля 2020 г.
Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучшеПодробнее
03 февраля 2020 г.
Новые точки обслуживания УЦПодробнее
24 января 2020 г.
Позиции ведущих электронных торговых площадок по вопросу введения биржевой торговли ломом черных и цветных металловПодробнее
30 декабря 2019 г.
Самозанятые получат преференции в госзакупкахПодробнее
30 декабря 2019 г.
График работы ЕИС в период новогодних праздниковПодробнее
30 декабря 2019 г.
ФАС России разъяснила порядок закупки квартир по 44-ФЗПодробнее
30 декабря 2019 г.
Отменены приказы об утверждении типовых контрактов на проектные работы и строительство капитальных объектовПодробнее
30 декабря 2019 г.
Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020Подробнее
25 декабря 2019 г.
Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»?Подробнее
23 декабря 2019 г.
Скидка на ЭДО ЭТП ГазпромбанкаПодробнее
10 декабря 2019 г.
Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
05 декабря 2019 г.
На восток! УЦ в Екатеринбурге и ЧелябинскеПодробнее
29 ноября 2019 г.
Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019Подробнее
29 ноября 2019 г.
Состоялась конференция по Технологии ЕННПодробнее
28 ноября 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019Подробнее
22 ноября 2019 г.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
21 ноября 2019 г.
ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в ОренбургеПодробнее
18 ноября 2019 г.
Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской ОбластиПодробнее
12 ноября 2019 г.
Завершилась конференция Госзаказ на берегах ТавридыПодробнее
11 ноября 2019 г.
Ещё четыре города обслуживаются УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» Подробнее
07 ноября 2019 г.
Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкамПодробнее
05 ноября 2019 г.
Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!Подробнее
30 октября 2019 г.
Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноябряПодробнее
28 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форумеПодробнее
22 октября 2019 г.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОКПодробнее
22 октября 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPMПодробнее
07 октября 2019 г.
Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупокПодробнее
07 октября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форумеПодробнее
01 октября 2019 г.
Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписиПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
23 сентября 2019 г.
Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системыПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
19 августа 2019 г.
Изменены штрафы за ненадлежащее исполнение госконтрактовПодробнее
19 августа 2019 г.
Метод определения цен при госзакупках лекарств могут изменитьПодробнее
19 августа 2019 г.
Госзакупки у МСП увеличили до 20%Подробнее
19 августа 2019 г.
ФАС планирует реформировать 223-ФЗ о закупках госкомпанийПодробнее
19 августа 2019 г.
Разработаны единые документы в сфере закупокПодробнее
08 июля 2019 г.
Сумма закупки у единственного поставщика увеличена до 300 тыс. руб.Подробнее
08 июля 2019 г.
Размер обеспечения исполнения контакта госзакупок можно будет уменьшитьПодробнее
08 июля 2019 г.
Правительство РФ будет контролировать госзакупкиПодробнее
08 июля 2019 г.
Закупать по правилу «третий лишний» можно еще 14 медизделийПодробнее
08 июля 2019 г.
Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в «II неделе контрактных отношений и закупок» в Ульяновске.Подробнее
08 июля 2019 г.
Представители ЭТП ГПБ обменялись опытом в сфере электронных закупок с Южной Кореей Подробнее
08 июля 2019 г.
Для выявления и пресечения картелей создана специальная программаПодробнее
08 июля 2019 г.
Минсельхоз подготовил поправки в закон для контроля качества закупаемого продовольствияПодробнее
08 июля 2019 г.
Утверждены требования к критериям отнесения товаров к инновационной продукции для формирования плана закупки по 223-ФЗПодробнее
07 июля 2019 г.
В России могут ввести обязательное лабораторное исследование продуктов питания при госзакупкахПодробнее
07 июля 2019 г.
Заказчики из специального перечня начнут проводить закрытые электронные торги с 2020 г.Подробнее
07 июля 2019 г.
Оплату госзакупок могут перевести на эскроу-счетаПодробнее
07 июля 2019 г.
Госкомпании не будут учитывать закупку строительства морских судов при расчете годового объема закупок у МСППодробнее
07 июля 2019 г.
Срок планирования закупок у МСП решили увеличитьПодробнее
07 июля 2019 г.
Объем госзакупок в сфере информационной безопасности в первом полугодии 2019 г. снизилсяПодробнее
07 июля 2019 г.
Заказчикам и поставщикам расскажут о последних изменениях в 44-ФЗ онлайнПодробнее
07 июля 2019 г.
Госзакупки лекарств выросли почти на 39%Подробнее
07 июля 2019 г.
Новый сервис от ЭТП ГПБ: открытие спецсчетов онлайн!Подробнее
03 июля 2019 г.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГРАЖДАНСКИЙ РЫНОК ЗАКУПОКПодробнее
03 июля 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯПодробнее
07 мая 2019 г.
VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
06 мая 2019 г.
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупкиПодробнее
06 мая 2019 г.
Рынок факторинга получил новый стимул для развитияПодробнее
29 апреля 2019 г.
Госзакупки снабдят новыми документамиПодробнее
29 апреля 2019 г.
Минфин предлагает закрывать часть данных о госзакупках из-за санкционных рисковПодробнее
25 октября 2018 г.
Ущерб от коррупции в закупках с каждым годом растетПодробнее
23 октября 2018 г.
Сайты нарушителей антимонопольного законодательства будут блокироватьсяПодробнее
24 сентября 2018 г.
Изменение цены контрактов в связи с повышением ставки НДСПодробнее
21 сентября 2018 г.
Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗПодробнее
21 сентября 2018 г.
Унитарные предприятия могут удалить с конкурентных рынков Подробнее
17 сентября 2018 г.
Дополнен перечень отношений, регулирование которых не подпадает под действие 223-ФЗПодробнее
12 сентября 2018 г.
Счета малого бизнеса будут застрахованыПодробнее
10 сентября 2018 г.
Аудитор Счетной палаты сравнил систему госзакупок с «Яндекс.Такси»Подробнее
07 сентября 2018 г.
Правительство определило порядок организации контроля в сфере госзакупокПодробнее
31 августа 2018 г.
Простая электронная подпись для госуслугПодробнее
27 августа 2018 г.
Описания предмета закупки в соответствии с поправками 223-ФЗ Подробнее
23 августа 2018 г.
Внесены изменения в порядок формирования, утверждения и ведения планов закупокПодробнее
22 августа 2018 г.
Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии СМСППодробнее
16 августа 2018 г.
Обеспечение заявки на участие в закупке. Виды и ограничения Подробнее
15 августа 2018 г.
Минпромторг подготовил стратегию развития медицинской промышленностиПодробнее
15 августа 2018 г.
Сложности участия стартапов в закупках по 223-ФЗПодробнее
10 августа 2018 г.
Самые распространенные ошибки госзаказчиковПодробнее
07 августа 2018 г.
Качество превыше всегоПодробнее
06 августа 2018 г.
Мифы об электронных торгахПодробнее
23 июля 2018 г.
Курьезы рынка электронных торговПодробнее
19 июля 2018 г.
ТПП измерила уровень коррупцииПодробнее
18 июля 2018 г.
Утвержден перечень банков для открытия спецсчетовПодробнее
17 июля 2018 г.
Минфин введет ведомственный контроль закупок по 223-ФЗПодробнее
17 июля 2018 г.
ЭТП ГПБ вошла в список операторов для проведения госзакупокПодробнее
16 июля 2018 г.
Требования к банкам для открытия участниками закупок специальных счетов Подробнее
13 июля 2018 г.
Правительство простит часть долгов по госконтрактамПодробнее
06 июля 2018 г.
Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиковПодробнее
04 июля 2018 г.
Как проводить закупки по 223-ФЗ с июляПодробнее
04 июля 2018 г.
ФАС изменит закон для развития конкуренции в ГОЗ Подробнее
02 июля 2018 г.
Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширенПодробнее
29 июня 2018 г.
Содержание отчета о заключенных договорах по 223-ФЗ с 1 июля 2018 годаПодробнее
29 июня 2018 г.
Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытымиПодробнее
27 июня 2018 г.
Создание унитарных предприятий на конкурентных рынках может быть ограниченоПодробнее
26 июня 2018 г.
Электронные закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ откладываютсяПодробнее
25 июня 2018 г.
К чему приведут изменения на рынке закупокПодробнее
15 июня 2018 г.
Бизнес просит отложить вступление в силу изменений закона о госзакупкахПодробнее
08 июня 2018 г.
Опубликован список банков, которые могут выдавать гарантии для госзакупокПодробнее
07 июня 2018 г.
Госкорпорации не смогут завышать требования к банковским гарантиям Подробнее
04 июня 2018 г.
ТЕНДЕРНЫЕ ПРОДАЖИ - 2.0 Подробнее
04 июня 2018 г.
Поставщики-нерезиденты смогут оплачивать услуги ЭТП ГПБ банковской картойПодробнее
04 июня 2018 г.
Счетная палата и Федеральное казначейство возьмут под контроль расходы регионовПодробнее
01 июня 2018 г.
Вступают в силу требования к банкам выдающим гарантии по 44-ФЗПодробнее
01 июня 2018 г.
Почему реформу электронных закупок необходимо переноситьПодробнее
28 мая 2018 г.
Правовое регулирование закупок: процедурный контроль или экономическая эффективность?Подробнее
26 мая 2018 г.
Правило второго участникаПодробнее
25 мая 2018 г.
Внеплановые проверки заказчиков Подробнее
19 мая 2018 г.
На ПМЮФ-2018 обсудили правовое регулирование закупокПодробнее
18 мая 2018 г.
Госзакупки для малого бизнесаПодробнее
17 мая 2018 г.
Определены условия получения платы с победителей электронных процедур по 44-ФЗПодробнее
27 апреля 2018 г.
ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценамПодробнее
19 апреля 2018 г.
Госзакупки испытывают на растяжениеПодробнее
04 апреля 2018 г.
Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупкахПодробнее
02 апреля 2018 г.
Минфин отчитается о госзакупках в 2017 годуПодробнее
29 марта 2018 г.
Закупки госкомпаний все ближе к реформеПодробнее
22 марта 2018 г.
Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактовПодробнее
21 марта 2018 г.
Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпанийПодробнее
21 марта 2018 г.
Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказеПодробнее
21 марта 2018 г.
Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИСПодробнее
20 марта 2018 г.
Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ Подробнее
19 марта 2018 г.
Выбор банка для обеспечения заявки по 44-ФЗ останется за поставщикомПодробнее
16 марта 2018 г.
Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоровПодробнее
12 марта 2018 г.
Новые условия для банковской гарантии по 44-ФЗ Подробнее
12 марта 2018 г.
Путин отметил проблему сговора на торгахПодробнее
05 марта 2018 г.
Открыта запись на вебинар для поставщиковПодробнее
26 февраля 2018 г.
Минприроды и Совет Федерации лоббируют закупки у единственного поставщикаПодробнее
26 февраля 2018 г.
Бумажные конкурсы останутся в прошломПодробнее
22 февраля 2018 г.
С Днем защитника Отечества!Подробнее
21 февраля 2018 г.
ТПП призывает учитывать качество продуктов питания при госзакупкахПодробнее
21 февраля 2018 г.
На что тратят деньги театрыПодробнее
19 февраля 2018 г.
Госдума поддержала инициативу об отмене списания неустойки с поставщиковПодробнее
19 февраля 2018 г.
Минюст против унификации торгов по продаже имуществаПодробнее
18 февраля 2018 г.
Научные учреждения получат право закупок у единственного поставщикаПодробнее
16 февраля 2018 г.
ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г.Подробнее
12 февраля 2018 г.
Учреждения культуры не будут подпадать под 44-ФЗПодробнее
09 февраля 2018 г.
Госдума рассмотрела законопроект о порядке списания неустоек с поставщиков по госзаказуПодробнее
08 февраля 2018 г.
Минпромторг решил поддержать компании ОПК в торгах по 223-ФЗПодробнее
06 февраля 2018 г.
Скорая информационная помощь для поставщикаПодробнее
03 февраля 2018 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
02 февраля 2018 г.
ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикамПодробнее
31 января 2018 г.
Тендерный кредит - удобный инструмент для поставщиков ЭТП ГПБПодробнее
30 января 2018 г.
Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услугПодробнее
29 января 2018 г.
Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтенииПодробнее
26 января 2018 г.
«Роскосмос» заменит «Газпрому» иностранных поставщиковПодробнее
25 января 2018 г.
Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудованияПодробнее
24 января 2018 г.
Кто должен контролировать муниципальные закупкиПодробнее
22 января 2018 г.
Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб Подробнее
19 января 2018 г.
Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗПодробнее
19 января 2018 г.
Развитие электронных закупок будет набирать оборотыПодробнее
16 января 2018 г.
Специфика закупок строительных работ Подробнее
15 января 2018 г.
Изменились стандарты описания объекта госзакупкиПодробнее
15 января 2018 г.
Власти Крыма предложили изменить 44-ФЗПодробнее
11 января 2018 г.
23-24 января пройдет вебинар для поставщиковПодробнее
25 декабря 2017 г.
В январе 2018 г. будет снят запрет на закупки ПО из стран ЕАЭС Подробнее
22 декабря 2017 г.
Президент обещал индивидуальный подход к закупкам учреждений культурыПодробнее
22 декабря 2017 г.
43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1%Подробнее
22 декабря 2017 г.
Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 годуПодробнее
21 декабря 2017 г.
Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 годПодробнее
18 декабря 2017 г.
Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗПодробнее
15 декабря 2017 г.
Отказ от посредников позволил столице сэкономить на закупкахПодробнее
14 декабря 2017 г.
Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачнымиПодробнее
11 декабря 2017 г.
Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупокПодробнее
08 декабря 2017 г.
126 крупнейших заказчиков могут перейти в закрытую систему закупокПодробнее
04 декабря 2017 г.
ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиковПодробнее
01 декабря 2017 г.
Интерес к электронным магазинам продолжает расти Подробнее
30 ноября 2017 г.
44-ФЗ не удобен для детских оздоровительных учрежденийПодробнее
27 ноября 2017 г.
Секретные закупки по 44-ФЗ рассмотрят в ГосдумеПодробнее
24 ноября 2017 г.
Совет федерации РФ пересмотрит систему закупок для ГУПов Подробнее
23 ноября 2017 г.
Зачем заказчику укрупнять лотыПодробнее
15 ноября 2017 г.
Госзакупки в строительстве станут прощеПодробнее
14 ноября 2017 г.
Госзаказчики смогут требовать выплаты по банковским гарантиям онлайнПодробнее
09 ноября 2017 г.
Объём заказов Москвы у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей к концу годаПодробнее
08 ноября 2017 г.
Поможет ли централизация муниципальных закупок сэкономить госзаказчикамПодробнее
03 ноября 2017 г.
ЭТП ГПБ получила аттестат соответствия требованиям защищенности данныхПодробнее
03 ноября 2017 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
03 ноября 2017 г.
Реформа госзакупок – дело небыстрое Подробнее
30 октября 2017 г.
ЭТП ГПБ и ГК "Новотранс" откроют торги на грузоперевозки Подробнее
30 октября 2017 г.
Мнение экспертов рынка об изменениях в законе 223-ФЗПодробнее
28 октября 2017 г.
План закупок в области оптово-розничной торговли и ремонту автотранспортных средствПодробнее
24 октября 2017 г.
Что важно знать о банковском сопровождении контракта по 44-ФЗПодробнее
20 октября 2017 г.
«Ростех» описал этапы информатизации госзакупокПодробнее
18 октября 2017 г.
Совет Федерации предложил вернуть ФГУПы и МУПы под действие 223-ФЗПодробнее
18 октября 2017 г.
Заказчики Москвы, работающие по 44-ФЗ, перейдут на мини-аукционыПодробнее
16 октября 2017 г.
Роль госзакупок в жизни гражданПодробнее
06 октября 2017 г.
Министерство юстиции РФ предлагает ввести уголовную ответственность за подделку экспертизы качества госзаказов Подробнее
06 октября 2017 г.
ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиковПодробнее
04 октября 2017 г.
Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП Подробнее
29 сентября 2017 г.
Мособлдума предложила перейти на электронный документооборот при исполнении контрактов по 44-ФЗ Подробнее
28 сентября 2017 г.
Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП Подробнее
22 сентября 2017 г.
Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗПодробнее
20 сентября 2017 г.
Минфин ограничит число банков для выдачи банковской гарантии Подробнее
14 сентября 2017 г.
Минфин предлагает выплачивать авансы за поставки в несколько этаповПодробнее
05 сентября 2017 г.
7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиковПодробнее
05 сентября 2017 г.
Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБПодробнее
05 сентября 2017 г.
ЭТП ГПБ выводит электронные торги на международный уровень Подробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере информации и связиПодробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере транспортировки и храненияПодробнее
04 сентября 2017 г.
Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усиленПодробнее
01 сентября 2017 г.
Подписано постановление об утверждении новых правил определения размера штрафов для поставщиковПодробнее
30 августа 2017 г.
Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017» Подробнее
29 августа 2017 г.
ЭТП ГПБ стала лауреатом премии "Инновация года 2017"Подробнее
28 августа 2017 г.
Как участнику закупок защититься от поддельной банковской гарантииПодробнее
25 августа 2017 г.
ФАС выявила более 2 тысяч нарушений на закупках в сфере дорожного строительстваПодробнее
21 августа 2017 г.
Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забыватьПодробнее
18 августа 2017 г.
Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью Подробнее
17 августа 2017 г.
ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита Подробнее
14 августа 2017 г.
КЕЙС: Как подать заявку на конкурс по 44-ФЗПодробнее
11 августа 2017 г.
Родственники заказчика не смогут принять участие в закупках по 223-ФЗПодробнее
09 августа 2017 г.
Опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонтаПодробнее
04 августа 2017 г.
Переуступка прав требования по государственным контрактам противоречит бюджетному законодательству Подробнее
31 июля 2017 г.
Подписан закон, определяющий требования к банкам для размещения средств госкорпорацийПодробнее
28 июля 2017 г.
Срок информирования о проведении госзакупок может быть сокращёнПодробнее
24 июля 2017 г.
Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 разаПодробнее
24 июля 2017 г.
Пользователи ГИСП получили доступ к сервисам ЭТП ГПБ Подробнее
19 июля 2017 г.
Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017 Подробнее
17 июля 2017 г.
Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗПодробнее
03 июля 2017 г.
Тензор продлил аккредитациюПодробнее
30 июня 2017 г.
Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц"Подробнее
26 июня 2017 г.
Банк России утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг МФОПодробнее
24 июня 2017 г.
Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше?Подробнее
23 июня 2017 г.
Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 годаПодробнее
19 июня 2017 г.
Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупкахПодробнее
19 июня 2017 г.
Условия переноса срока исполнения контрактаПодробнее
16 июня 2017 г.
Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупокПодробнее
09 июня 2017 г.
КЕЙС: Сложности перехода на 44-ФЗПодробнее
09 июня 2017 г.
Как определить вероятность победы в тендере Подробнее
08 июня 2017 г.
ЭТП ГПБ – генеральный партнер COMMERZ 2017Подробнее
01 июня 2017 г.
Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и МинфинПодробнее
29 мая 2017 г.
1 день остался до начала семинара для поставщиков по 223-ФЗПодробнее
26 мая 2017 г.
Подрядчик должен выполнить сам строительные работы по госконтрактуПодробнее
05 мая 2017 г.
Татьяна Демидова возглавила Департамент Контрактной системы в МинфинеПодробнее
17 марта 2017 г.
Генеральный директор ЭТП ГПБ ответил на самые актуальные вопросы поставщиков в прямом эфиреПодробнее
16 марта 2017 г.
Вопросы и ответы "Прямая линия 16 марта 2017 года"Подробнее
02 марта 2017 г.
Прямая линия с Генеральным директором ООО ЭТП ГПБ Михаилом КонстантиновымПодробнее
11 января 2017 г.
Запущен сервис онлайн-консультантПодробнее
29 марта 2016 г.
25 марта 2016 года в Москве состоится конференция "Рынок корпоративных закупок"Подробнее