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    УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг – от Калининграда до Владивостока

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    Удостоверяющий центр ЭТП ГПБ Консалтинг представлен в 49 регионах Российской Федерации, и имеет 123 точки обслуживания клиентов в 94 городах, от Калининграда до Владивостока.

    Надежный Удостоверяющий центр

    Удостоверяющий центр ЭТП ГПБ Консалтинг обеспечивает оперативное внедрение в свою работу новых требований законодательства, относящихся к аккредитации удостоверяющих центров, процессу идентификации и выдаче сертификатов квалифицированной электронной подписи.

    Наш УЦ, в числе первых, сообщил об увеличении уставного капитала свыше миллиарда рублей, тем самым обеспечив требования законодательства к УЦ по размеру собственных средств. Полное соответствие всем требованиям Федерального закона 63-ФЗ, инновации и безопасность - являются залогом комфортного использования  сертификатов электронной подписи нашими клиентами, как физическими так и юридическими лицами.

    Наш УЦ постоянно расширяет свои границы, на данный момент он охватывает более половины территории Российской Федерации. Удостоверяющий центр присутствует в 47 регионах РФ, 94 городах и насчитывает более 100 точек обслуживания клиентов. Наши точки обслуживания есть в Москве и Санкт-Петербурге, Калининграде и Владивостоке.

    На странице Точки обслуживания вы можете ознакомиться со всеми точками УЦ.

    Преимущества для клиентов

    Теперь организации, предприниматели и частные лица указанных городов могут получить электронную подпись от УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг и воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет УЦ:

    – Минимальный пакет документов, необходимых для оформления подписи;

    – Возможность получить подпись в течение пятнадцати минут, при условии оплаты услуги и наличия документов;

    – Единая техподдержка по вопросам подписи и электронной торговой площадки для наших клиентов, работающая 24/7;

    – Возможность выбрать срок действия сертификата, 12 или 15 месяцев;

    – Получение сертификата КЭП через личный кабинет.

    Заказать электронную подпись быстро и просто

    УЦ предлагает вам квалифицированные сертификаты электронной подписи (КЭП) для работы на торговых и государственных порталах и сервисах. КЭП от нашего УЦ подходят для Заказчиков и Поставщиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

    Ознакомиться с тарифами и оформить КЭП можно на сайте Удостоверяющего Центра, или по телефону горячей линии: 8 800 100 65 49

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