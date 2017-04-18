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    Рост объёма торгов по 223-ФЗ составил 11% в 2016 году

    Автор: Любовь Шалдунова
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    В 2016 г. было объявлено более 1,5 миллиона закупок по 223-ФЗ на сумму 25,7 трлн. рублей, что на 11,6 % больше объема закупок за 2015 год (23,1 трлн. рублей), согласно данным отчёта Счетной палаты по мониторингу развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации.

    Корпоративными заказчиками объявлено более 2 600 закупок стоимостью свыше 1 млрд. рублей на общую сумму более 15,8 трлн. рублей, что составляет более 61 % общего объема закупок 2016 года. По сравнению с 2015 г. объем закупок стоимостью более 1 млрд. рублей увеличился на 5%.

    Структура закупок по способам их осуществления характеризуется преобладанием закупок у единственного поставщика, а также закупок, осуществленных прочими способами. Так, доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2016 г. составила 35,7 % от общей суммы объявленных закупок (в 2015 г. -  40,5 %), доля прочих способов в общем объеме закупок составила 59,2 % (в 2015.  – 55,4 %).

    Структура применяемых способов закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ

    Способ закупки

    2015 год

    2016 год

    Суммарная начальная (максимальная) цена договоров,

    млрд. рублей

    Доля в общем объеме,

    %

    Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов,

    млрд. рублей

    Доля в общем объеме,

    %

    Открытый конкурс

    533,3

    2,3

    531,7

    2,1

    Открытый аукцион

    18,7

    0,1

    17,4

    0,1

    Аукцион в электронной форме

    172,0

    0,7

    507,0

    2

    Запрос котировок

    231,4

    1

    223,2

    0,9

    Закупка у ед. поставщика

    9323,8

    40,5

    9200,8

    35,7

    Прочие способы

    12766,3

    55,4

    15242,9

    59,2

    ВСЕГО

    23045,5

    100,0

    25722,9

    100,0

     

    При общем росте количества поданных участниками закупок заявок в сегменте 223-ФЗ, произошло снижение среднего количества заявок на 1 лот по открытому конкурсу и аукциону в электронной форме. Относительная экономия по результатам закупок также снизилась с 1,75% до 1,55%.

     

    Сведения о количестве заявок на 1 лот, подаваемых участниками закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ

    Способ закупки

    2015 год

    2016 год

    Открытый конкурс

    1,58

    1,52

    Аукцион в электронной форме

    1,66

    1,76

    Запрос котировок

    1,79

    1,77

    Открытый аукцион

    1,45

    1,47

    Прочие способы

    1,77

    1,64

     

     

    Причины низкой эффективности торгов по 223-ФЗ:

     

    - отсутствие перечня конкурентных способов осуществления закупок, корпоративными заказчиками применяется около 5 000 способов закупок на более 170 площадках;

    - нет исчерпывающего перечня оснований для заключения договора с единственным поставщиком, 223-ФЗ позволяет заказчику избежать применения конкурентных способов закупок в пользу закупок у единственного поставщика;

    - отсутствие в 223-ФЗ норм, направленных на повышение эффективности расходования средств на закупки, нет необходимости обоснования начальных (максимальных) цен договоров (НМЦ), и отсутствует запрет на конфликт интересов.

     

    По итогам проведённого мониторинга Счетная палата предлагает реализовать ряд мер, направленных на повышение уровня конкуренции в торгах, в том числе внести изменения в 223-ФЗ, устанавливающие исчерпывающие перечни конкурентных способов осуществления закупок, основания для заключения договора с единственным поставщиком, необходимость обоснования НМЦ, запрет на конфликт интересов закупочной комиссии заказчика и участников закупок.

                Обобщенная информация о результатах осуществления Счетной палатой Российской Федерации аудита в сфере закупок в 2016 г. представлена по ссылке.

    ЭТП ГПБ, Статьи, 223 ФЗ, 2016
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