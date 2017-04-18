Рост объёма торгов по 223-ФЗ составил 11% в 2016 году

В 2016 г. было объявлено более 1,5 миллиона закупок по 223-ФЗ на сумму 25,7 трлн. рублей, что на 11,6 % больше объема закупок за 2015 год (23,1 трлн. рублей), согласно данным отчёта Счетной палаты по мониторингу развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации.
Корпоративными заказчиками объявлено более 2 600 закупок стоимостью свыше 1 млрд. рублей на общую сумму более 15,8 трлн. рублей, что составляет более 61 % общего объема закупок 2016 года. По сравнению с 2015 г. объем закупок стоимостью более 1 млрд. рублей увеличился на 5%.
Структура закупок по способам их осуществления характеризуется преобладанием закупок у единственного поставщика, а также закупок, осуществленных прочими способами. Так, доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2016 г. составила 35,7 % от общей суммы объявленных закупок (в 2015 г. - 40,5 %), доля прочих способов в общем объеме закупок составила 59,2 % (в 2015. – 55,4 %).
Структура применяемых способов закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ
|
Способ закупки
|
2015 год
|
2016 год
|
Суммарная начальная (максимальная) цена договоров,
млрд. рублей
|
Доля в общем объеме,
%
|
Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов,
млрд. рублей
|
Доля в общем объеме,
%
|
Открытый конкурс
|
533,3
|
2,3
|
531,7
|
2,1
|
Открытый аукцион
|
18,7
|
0,1
|
17,4
|
0,1
|
Аукцион в электронной форме
|
172,0
|
0,7
|
507,0
|
2
|
Запрос котировок
|
231,4
|
1
|
223,2
|
0,9
|
Закупка у ед. поставщика
|
9323,8
|
40,5
|
9200,8
|
35,7
|
Прочие способы
|
12766,3
|
55,4
|
15242,9
|
59,2
|
ВСЕГО
|
23045,5
|
100,0
|
25722,9
|
100,0
При общем росте количества поданных участниками закупок заявок в сегменте 223-ФЗ, произошло снижение среднего количества заявок на 1 лот по открытому конкурсу и аукциону в электронной форме. Относительная экономия по результатам закупок также снизилась с 1,75% до 1,55%.
Сведения о количестве заявок на 1 лот, подаваемых участниками закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ
|
Способ закупки
|
2015 год
|
2016 год
|
Открытый конкурс
|
1,58
|
1,52
|
Аукцион в электронной форме
|
1,66
|
1,76
|
Запрос котировок
|
1,79
|
1,77
|
Открытый аукцион
|
1,45
|
1,47
|
Прочие способы
|
1,77
|
1,64
Причины низкой эффективности торгов по 223-ФЗ:
- отсутствие перечня конкурентных способов осуществления закупок, корпоративными заказчиками применяется около 5 000 способов закупок на более 170 площадках;
- нет исчерпывающего перечня оснований для заключения договора с единственным поставщиком, 223-ФЗ позволяет заказчику избежать применения конкурентных способов закупок в пользу закупок у единственного поставщика;
- отсутствие в 223-ФЗ норм, направленных на повышение эффективности расходования средств на закупки, нет необходимости обоснования начальных (максимальных) цен договоров (НМЦ), и отсутствует запрет на конфликт интересов.
По итогам проведённого мониторинга Счетная палата предлагает реализовать ряд мер, направленных на повышение уровня конкуренции в торгах, в том числе внести изменения в 223-ФЗ, устанавливающие исчерпывающие перечни конкурентных способов осуществления закупок, основания для заключения договора с единственным поставщиком, необходимость обоснования НМЦ, запрет на конфликт интересов закупочной комиссии заказчика и участников закупок.
Обобщенная информация о результатах осуществления Счетной палатой Российской Федерации аудита в сфере закупок в 2016 г. представлена по ссылке.