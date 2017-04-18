Рост объёма торгов по 223-ФЗ составил 11% в 2016 году

В 2016 г. было объявлено более 1,5 миллиона закупок по 223-ФЗ на сумму 25,7 трлн. рублей, что на 11,6 % больше объема закупок за 2015 год (23,1 трлн. рублей), согласно данным отчёта Счетной палаты по мониторингу развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации.

Корпоративными заказчиками объявлено более 2 600 закупок стоимостью свыше 1 млрд. рублей на общую сумму более 15,8 трлн. рублей, что составляет более 61 % общего объема закупок 2016 года. По сравнению с 2015 г. объем закупок стоимостью более 1 млрд. рублей увеличился на 5%.

Структура закупок по способам их осуществления характеризуется преобладанием закупок у единственного поставщика, а также закупок, осуществленных прочими способами. Так, доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2016 г. составила 35,7 % от общей суммы объявленных закупок (в 2015 г. - 40,5 %), доля прочих способов в общем объеме закупок составила 59,2 % (в 2015. – 55,4 %).

Структура применяемых способов закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ

Способ закупки 2015 год 2016 год Суммарная начальная (максимальная) цена договоров, млрд. рублей Доля в общем объеме, % Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов, млрд. рублей Доля в общем объеме, % Открытый конкурс 533,3 2,3 531,7 2,1 Открытый аукцион 18,7 0,1 17,4 0,1 Аукцион в электронной форме 172,0 0,7 507,0 2 Запрос котировок 231,4 1 223,2 0,9 Закупка у ед. поставщика 9323,8 40,5 9200,8 35,7 Прочие способы 12766,3 55,4 15242,9 59,2 ВСЕГО 23045,5 100,0 25722,9 100,0

При общем росте количества поданных участниками закупок заявок в сегменте 223-ФЗ, произошло снижение среднего количества заявок на 1 лот по открытому конкурсу и аукциону в электронной форме. Относительная экономия по результатам закупок также снизилась с 1,75% до 1,55%.

Сведения о количестве заявок на 1 лот, подаваемых участниками закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ

Способ закупки 2015 год 2016 год Открытый конкурс 1,58 1,52 Аукцион в электронной форме 1,66 1,76 Запрос котировок 1,79 1,77 Открытый аукцион 1,45 1,47 Прочие способы 1,77 1,64

Причины низкой эффективности торгов по 223-ФЗ:

- отсутствие перечня конкурентных способов осуществления закупок, корпоративными заказчиками применяется около 5 000 способов закупок на более 170 площадках;

- нет исчерпывающего перечня оснований для заключения договора с единственным поставщиком, 223-ФЗ позволяет заказчику избежать применения конкурентных способов закупок в пользу закупок у единственного поставщика;

- отсутствие в 223-ФЗ норм, направленных на повышение эффективности расходования средств на закупки, нет необходимости обоснования начальных (максимальных) цен договоров (НМЦ), и отсутствует запрет на конфликт интересов.

По итогам проведённого мониторинга Счетная палата предлагает реализовать ряд мер, направленных на повышение уровня конкуренции в торгах, в том числе внести изменения в 223-ФЗ, устанавливающие исчерпывающие перечни конкурентных способов осуществления закупок, основания для заключения договора с единственным поставщиком, необходимость обоснования НМЦ, запрет на конфликт интересов закупочной комиссии заказчика и участников закупок.

Обобщенная информация о результатах осуществления Счетной палатой Российской Федерации аудита в сфере закупок в 2016 г. представлена по ссылке.