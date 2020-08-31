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    Закон о мониторинге страны происхождения при закупках товаров вступил в силу

    Автор: ТАСС
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    Страна происхождения товара должна быть указана в договоре, заключаемом по закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (№ 223-ФЗ). Соответствующие изменения вступают в силу в понедельник - 31 августа 2020 года.

    "При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара", - следует из федерального закона № 250-ФЗ, принятого 31 июля текущего года и теперь вступившего в силу.

    Правительство РФ наделено правом устанавливать минимальную долю закупок товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, которую заказчики обязаны будут выполнить.

    Как ранее отмечал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, обязательное включение в договоры информации о стране происхождения товара "будет способствовать продвижению отечественной продукции при осуществлении закупок, в том числе в рамках импортозамещения и при реализации национальных проектов". По его словам, это также "создаст благоприятные условия для предприятий российского бизнеса и увеличения объема их продукции".

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