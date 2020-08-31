Утвержден порядок определения НМЦК при закупках медизделий

Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при закупках медицинских изделий. Соответствующая информация содержится в приказе Минздрава № 450н.

Документ определяет единые правила расчета заказчиками НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом, и начальной цены единицы товара, работы, услуги при закупках медицинских изделий для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При этом порядок не применяется при обосновании НМЦК при закупке медицинских изделий включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 102, поставляемых по государственному оборонному заказу или являющихся радиоэлектронной продукцией, включенной в реестр российской радиоэлектронной продукции, в случае установления заказчиком ограничения допуска, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 878.

В соответствии с порядком определены особенности формирования НМЦК, начальных цен единиц медизделий в случае закупки отдельных видов медизделий. Так, начальная цена в случае закупки технических средств реабилитации, которые относятся к медицинским изделиям, предусмотренным соответствующим перечнем, устанавливаются посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом источники ценовой информации определяются в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1995-р.

Также установлено, что при закупке у единственного контрагента на основании подп. 3, 6, 9, 11, 12, 35, 40, 41, 46 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ заказчик вправе определить цену контракта с применением исключительно метода сопоставимых рыночных цен.

НЦЕ медизделия, для которого установлено государственное регулирование цен и которое включено в государственный реестр предельных отпускных цен производителей, устанавливается посредством применения тарифного метода с учетом предельных отпускных цен производителей на такое изделие, а также установленных в субъекте Федерации предельных размеров оптовых надбавок (при наличии) либо посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), при этом цена единицы медицинского изделия не может превышать цены, определенной тарифным методом.

В иных случаях цен единиц медизделий устанавливается как средневзвешенное значение (либо не более средневзвешенной цены) собранных заказчиком цен без учета НДС посредством использования метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с ч. 2-6 ст. 22 44-ФЗ или на основе информации, содержащейся в реестре контрактов, подтверждающей исполнение участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения неустоек.

Также приведены формулы расчета НМЦК, цен единиц медизделий, цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом.

Порядок вступает в силу 31 августа и не применяется в отношении закупок, извещения о которых размещены в ЕИС до указанной даты.