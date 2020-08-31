Услуги охраны объектов и услуги технического обслуживания средств охраны не могут быть объединены

Услуги охраны объектов и услуги технического обслуживания средств охраны не могут быть объединены в объекте закупки. Соответствующая информация содержится в письме ФАС № МЕ/64555/20.

Специалисты антимонопольного ведомства отмечают, что услуги охраны объектов или имущества, а также услуги охраны на объектах с проведением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны могут предоставляться по требованию Постановления Правительства РФ № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

При этом проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств охраны может предоставляться как отдельная услуга, к которой не применяются требования постановления № 498 и оказание которой может осуществляться без какого-либо разрешения. Подчеркивается, что хозяйствующие субъекты, оказывающие эту услугу, не имеют лицензий в сфере частной охранной деятельности и, соответственно, не осуществляют непосредственно охрану объектов или имущества.

Таким образом, ФАС считает, что включение в состав одного объекта закупки услуги охраны объектов и услуг проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания технических средств охраны может привести к необоснованному ограничению количества хозяйствующих субъектов, имеющих возможность участвовать в такой закупке.