Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 года

Торговый Портал ЭТП ГПБ – интернет магазин, предоставляющий возможность участникам электронных процедур реализовывать задачи своего бизнеса в оптимизированном рабочем пространстве с полным набором необходимых для успешных закупок инструментов. Популярность маркетплейса неуклонно растет в связи с его функциональным удобством и наличием возможностей тонкой настройки. В августе 2020 года на Торговом Портале ЭТП ГПБ были представлены процедуры большой группы новых Заказчиков.

ООО «СИТИМЕД»

СитиМед – это сеть медицинских центров, обеспечивающих качественные медицинские услуги, оформление медицинских документов, проводящих осмотры и предоставляющие заключения в максимально короткие сроки. Организация располагает большой сетью филиалов в Москве и Московской области, предоставляет услуги физическим лицам, также сотрудничает с юридическими лицами.

ООО «СИТИМЕД» размещает заказы и проводит закупки медицинского оборудования, расходных материалов, препаратов и т.д. На ЭТП ГПБ регулярно появляются торги данного Заказчика, в том числе, в формате ценового запроса.

Закупки ООО «СИТИМЕД»

ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»

Основное направление работы Заказчика ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД» - вспомогательная деятельность, связанная с автомобильным транспортом, также в числе активностей организации находятся электромонтажные работы, разработка строительных проектов, инженерные изыскания, деятельность инвестиционных фондов и управление ценными бумагами, также техническое регулирование, строительный контроль.

На ЭТП ГПБ ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД» проводит процедуры в формате запроса котировок, ценового запроса и электронных конкурсов для СМСП. Заказчик закупает специализированное оборудование, мебель, услуги, строительно-монтажные работы и другие категории ТРУ.

Закупки ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»

ГБУ РК «СШ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА»

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» была создана в 1985 году. Школа использует собственные образовательные программы и сильный тренерский коллектив, чтобы помогать все новым поколениям учеников добиваться спортивных высот, укреплять здоровье, достигать поставленных целей и приобретать уверенность.

В качестве заказчика ГБУ РК «СШ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА» обеспечивает через Торговый Портал ЭТП ГПБ закупки необходимого для штатного функционирования образовательного учреждения оборудования, инвентаря и расходных материалов.

Закупки ГБУ РК «СШ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА»



ГБУЗРК «КРКПБ № 1 ИМ. Н.И. БАЛАБАНА»

ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана» была основана в 1807 году, в 1922 году учреждение возглавил выдающийся русский и советский учёный-психиатр, доктор медицинских наук, профессор заслуженный врач РСФСР. Сейчас клиника действует на основе таких ценностей как добросовестность, порядочность, развитие и обеспечение доступности информации раскрытие которой обязательно в соответствии с применимым законодательством.

В качестве заказчика на Торговом Портале ЭТП ГПБ ГБУЗРК «КРКПБ № 1 ИМ. Н.И. БАЛАБАНА» осуществляется закупки профильного оборудования, услуг и работ.

Закупки ГБУЗРК «КРКПБ № 1 ИМ. Н.И. БАЛАБАНА»

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области осуществляет государственный контроль в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.

На ЭТП ГПБ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ проводит закупочные процедуры по приобретению услуг, оборудования, работ, в том числе, в форме ценовых запросов.

Закупки УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») является государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации различных категорий объектов, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполнение работ и оказание услуг в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности и другие задачи. Самарский Филиал ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» представляет организацию и выполняет означенные задачи в рамках Самарской Области.

В качестве Заказчика на ЭТП ГПБ САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» проводит закупки в формате ценовых запросов, в том числе, на приобретение электрооборудования.

Закупки САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»

УОГКУСЗН «ЕДИНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ»

Ульяновское областное государственное казённое учреждение социальной защиты населения «Единый областной центр социальных выплат» обеспечивает реализацию № 210-ФЗ, меры социальной поддержки и систему социальной защиты в Ульяновской области.

На Торговом Портале ЭТП ГПБ УОГКУСЗН «ЕДИНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ» осуществляет закупки посредством услуг и товаром, в том числе посредством ценовых запросов.

Закупки УОГКУСЗН «ЕДИНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ»

ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС»

ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС» специализируется на предоставлении комплексных консалтинговых услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса юридическим и физическим лицам. Организация действует в рамках Москвы и Московской области, в том числе в городе Реутов МО.

В качестве Заказчика на Торговом Портале ЭТП ГПБ ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС» проводит закупки материалов, товаров, услуг и специализированного оборудования, в том числе посредством ценовых запросов и запросов предложений.

Закупки ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС»

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Министерство спорта Республики Крым является исполнительным органом государственной власти Республики Крым, подотчетным, подконтрольным и ответственным перед Главой Республики Крым и Советом министров Республики Крым. Министерство осуществляет функции по формированию, государственному регулированию и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, по нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом, которое находится в его ведении, а также координирует в установленных случаях деятельность в этой сфере иных исполнительных органов государственной власти Республики Крым.

Министерство спорта Республики Крым в качестве Заказчика на Торговом Портале ЭТП ГПБ осуществляет закупки инвентаря для различных видов спорта, оборудования, услуг и профильных товаров, в том числе, посредством процедуры ценового запроса.

Закупки МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МИНКУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Министерство культуры Республики Крым является исполнительным органом государственной власти Республики Крым, проводящим государственную политику и осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и искусства, музейного и библиотечного дела, религий, осуществляющим межотраслевое управление в установленных сферах деятельности, а также координирующим в установленных случаях деятельность иных исполнительных органов государственной власти Республики Крым.

Министерство культуры Республики Крым проводит на Торговом Портале ЭТП ГПБ закупки на поставку товаров, работ, услуг профильного назначения, в том числе, посредством ценовых запросов.

Закупки МИНКУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная больница» (ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ») выступает в качестве Заказчика на Торговом Портале ЭТП ГПБ.

ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ» проводит закупки, в том числе посредством ценовых запросов, услуг, специализированного оборудования, материалов.

Закупки ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ»

Как стать поставщиком новых заказчиков августа 2020 года на ЭТП ГПБ:

1) Заполните анкету на регистрацию (состоит из 3 шагов):

1. Сведения о пользователе;

2. Сведения об организации;

3. Регистрационные документы;

2) Подпишите заявку на регистрацию электронной подписью;

3) Активируйте e-mail;

4) Найдите торги интересующей компании:

Закупки ООО «СИТИМЕД»

Закупки ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»

Закупки ГБУ РК «СШ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА»

Закупки ГБУЗРК «КРКПБ № 1 ИМ. Н.И. БАЛАБАНА»

Закупки УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Закупки САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»

Закупки УОГКУСЗН «ЕДИНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ»

Закупки ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС»