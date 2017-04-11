Перевод системы госзакупок в электронный вид откладывается

В рамках форума «Госзаказ – за честные закупки» Романом Артюхиным, руководителем Федерального казначейства было внесено предложение о продлении о переносе срока перевода системы госзакупок в электронный вид на начало 2019 года, по плану это должно было произойти в начале 2018 года. Перенос сроков связан с тем, что масштабные изменения требуют серьёзной подготовки. Для того, чтобы система работала бесперебойно необходимо надлежащим образом обучить около 900 тысяч заказчиков.

Поправки в законе касаются перевода в электронный вид закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ у малого бизнеса, это существенный объём, в 2016 году государственные заказчики заключили контракты с МСП 5,3 трлн. руб., а госкомпании на 1,5 трлн. руб. Администрация президента также считает целесообразным перенос масштабных изменений на следующий год после выборов.