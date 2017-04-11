Перевод системы госзакупок в электронный вид откладывается

06 декабря 2021 г.
Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
19 октября 2021 г.
В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»Подробнее
04 октября 2021 г.
Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октябряПодробнее
04 августа 2021 г.
Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в КрасноярскеПодробнее
14 января 2021 г.
Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!Подробнее
03 декабря 2020 г.
Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
16 ноября 2020 г.
Государство платит за васПодробнее
01 октября 2020 г.
Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ»Подробнее
24 сентября 2020 г.
Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещанииПодробнее
22 сентября 2020 г.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»Подробнее
11 июня 2020 г.
Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупокПодробнее
28 мая 2020 г.
ФОТОКОНКУРС ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»: «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»Подробнее
22 мая 2020 г.
Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для ЗаказчиковПодробнее
17 апреля 2020 г.
Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублейПодробнее
23 марта 2020 г.
Какими будут поправки в 44-ФЗПодробнее
25 декабря 2019 г.
Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»?Подробнее
10 декабря 2019 г.
Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
22 ноября 2019 г.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
12 ноября 2019 г.
Завершилась конференция Госзаказ на берегах ТавридыПодробнее
07 ноября 2019 г.
Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкамПодробнее
05 ноября 2019 г.
Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!Подробнее
28 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форумеПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
31 июля 2019 г.
Резолюция 2019 - Свод инициатив как главный результат работы участников Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»Подробнее
30 июля 2018 г.
Монополия в действии или два сценария для гособоронзаказаПодробнее
11 апреля 2018 г.
«Белая книга» региональных госзакупокПодробнее
17 ноября 2017 г.
Депутаты Госдумы сделают госзаказ в сфере культуры эффективнее Подробнее