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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минстрой получит функции единого госзаказчика объектов инфраструктуры

    Минстрой получит функции единого госзаказчика объектов инфраструктуры

    Автор: РИА Новости
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    Минстрой России получит функции единого госзаказчика объектов инфраструктуры, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче Минстрою шести дирекций по развитию, строительству, реконструкции и капремонту, находившихся в ведении Минкультуры, Минздрава, Минспорта, Минобрнауки, а также Федеральной налоговой службы. Документ вступает в силу с 1 октября.

    Как пояснили в пресс-службе вице-премьера, объединение в Минстрое функций госзаказчика позволит эффективнее управлять строительством инфраструктуры, повысить качество проектов, сократить сроки строек, а также поможет не допустить появление недостроев.

    Минстрой, Торги, закупки, 44-ФЗ, ЭТП ГПБ
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