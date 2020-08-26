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    Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения

    Автор: Елена Бусарова
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    Национальный режим при проведении закупок представляет совокупность установленных государством правил, которые создают отечественной продукции преимущественные условия закупки по сравнению с товарами зарубежных производителей. Данный режим действует в рамках и ФЗ № 44, и ФЗ № 223[1], но в меньшей степени.

     Ни в одном из названных закупочных законов не указаны запреты, ограничения и (или) преференции при приобретении зарубежных товаров. Особенности применения таких правил прописаны законодателем в многочисленных нормативно-правовых актах Правительства РФ и Министерств РФ.

    Наверняка, столкнувшись с правилами названного режима на практике, у участников закупочного процесса (в т.ч. и у заказчиков) возникало немало вопросов. Однако, законодатель не стоит на месте, внося изменения в действующие закупочные реалии, запутывая контрагентов и организаторов торгов еще больше. Рассмотрим подробнее нормы национального режима в рамках ФЗ № 44 с учетом недавних поправок данных правил.

    Согласно ч.3 ст. 14 ФЗ № 44 в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства РФ устанавливается запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок.

    Национальный режим при осуществлении закупок функционирует в виде:

    • запретов на покупку иностранных товаров;
    • ограничений на приобретение зарубежной продукции;
    • условий допуска заграничных товаров к торгам.

    Однако следует помнить, что нормы о национальном режиме «работают» не во всех случаях. Согласно внесенным изменениям в Закон о контрактной системе[2] с 11 августа 2020 года правила национального режима не применяются в случае:

    1) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности;

    2) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом;

    3) осуществления закупок товаров, работ, услуг органами государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны[3]

    Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. (Постановление № 616Постановление № 617) внесли немало изменений в правила осуществления  закупок в рамках ст. 14  ФЗ № 44,  в части установления запретов на допуск и ограничений допуска большого перечня промышленных товаров иностранного производства.

    Утратили силу запреты и ограничения, ранее установленные следующими Постановлениями Правительства РФ:

    1.         запрет на допуск Продукции машиностроения иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656;

    2.         запрет на допуск Продукции легкой промышленности иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 791;

    3. запрет на допуск товаров, работ, услуг для нужд обороны страны и безопасности государства иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 14.01.2017 № 9;

    4.         запрет на допуск Отдельных видов товаров станкоинструментальной промышленности иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 г. № 239;

    5.         запрет на допуск товаров, товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 г. № 1072;

    6.         ограничение допуска Оружия и боеприпасов иностранного происхождения, установленное Постановлением Правительства РФ от 20.09.2018 № 1119.

    Постановление Правительства № 616 устанавливает запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в том числе в отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами (за исключением лиц государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства (утвержден перечень данных товаров (125 позиций), в числе которых легковые и грузовые автомобили,  а также железнодорожная техника- локомотивы, подвижные составы и др.[4])).

    Запрет не применяется в следующих случаях[5]:

    а) отсутствие на территории РФ производства промышленного товара

    Факт отсутствия такого производства подтверждается наличием у организатора торгов разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара, выдаваемого Минпромторгом России с использованием государственной информационной системы промышленности согласно Приказу Минпромторга России от 29.05.2020 № 1755. При этом данным разрешением заказчикам следует заручиться для каждой проводимой закупки зарубежных промышленных товаров.

    б) закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня ПП №616);

    в) необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком, ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 67 - 71 перечня ПП №616);

    г) закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (в случае закупки товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня ПП №616);

    д) закупки, осуществляемые ФСБ РФ, ФСО РФ, Службой внешней разведки РФ, органами внешней разведки Министерства обороны РФ, МВД РФ, Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, Управлением делами Президента РФ и Главным управлением специальных программ Президента РФ (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня, в отношении товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня ПП №616, при условии закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей);

    е) закупки товаров ФСО РФ, осуществляемые в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны, а также закупки транспортных средств МВД РФ для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

    Для того, чтобы подтвердить  соответствие закупки промышленных товаров требованиям, установленным ПП  РФ 616, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в процедуре выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров, а также  информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если такое предусмотрено постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719[6] .

    Такая выписка не представляется при осуществлении закупок промышленных товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, подпадающих под запрет, установленный п. 2 ПП РФ № 616, за исключением закупок промышленных товаров, предусмотренных перечнем названного постановления (для подтверждения соответствия участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие декларацию о стране происхождения товара, декларация предоставляется в свободной форме).

    Пример из практики

    В антимонопольный орган обратился участник закупки с жалобой на действия заказчика при проведении электронного аукциона на приобретение машины для выемки грунта. По мнению заявителя, заказчик неправомерно признал соответствующей положениям законодательства и документации об электронном аукционе вторую часть заявки победителя процедуры. Изучив материалы дела, комиссия УФАС установила, что победитель закупки не предоставил, документы, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 616, а именно: выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и (или) информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ. Антимонопольный орган пришел к выводу, что заказчик неправомерно признал вторую часть заявки победителя аукциона соответствующей требованиям законодательства, поскольку положения и условия документации об электронном аукционе противоречат нормам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ № 616 (Решение по делу №062/06/69-521/2020 Рязанского УФАС России от 06.08.2020).

    Основанием для включения продукции в реестр евразийской промышленной продукции является акт экспертизы, выданный уполномоченным органом государства - члена Евразийского экономического союза, о соответствии такой продукции требованиям[7]. Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.

    Кроме того, в Письме Минпромторга Росси[8] поясняется, что документы, подтверждающие страну происхождения материалов или полуфабрикатов, использованных при производстве промышленных товаров, должны представляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на этапе исполнения контракта в соответствии с пунктом 5 ПП РФ №616, то и документы, подтверждающие отсутствие производства материалов н полуфабрикатов также должны представляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на этапе исполнения контракта.

    Об ограничениях допуска промышленной продукции к закупкам говорится в Постановлении Правительства РФ №617[9].  Данным НПА утвержден перечень отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (всего 174 позиции).

    В ПП РФ № 617 указано, что заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие в закупке подано не менее 2 заявок, удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, которые одновременно:

    а) содержат предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, страной происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического союза;

    б) не содержат предложений о поставке одного и того же вида промышленного товара одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 ФЗ №135, при сопоставлении заявок (окончательных предложений).

    О том, каким образом подтвердить страну происхождения отдельных видов промышленных товаров прописано в п. 7 ПП РФ № 617, а именно:

    а) наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции;

    б) наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара (сертификат СТ-1).

    Пример из практики

    В УФАС обратился поставщик с жалобой на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку парниковой пленки. Заявитель считает, что обстоятельство, указанное в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в закупке, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям аукционной документации в силу норм действующего законодательства.  Рассмотрев материалы дела, комиссия УФАС установила, что  в соответствии с Письмом Минпромторга РФ от 05.06.2020 №39247/12 Постановлением Правительства РФ № 617 не предусмотрен документ, представляемый участником закупки в составе заявки, в целях подтверждения соблюдения ограничений в отношении продукции, произведенной на территории государств - членов ЕАЭС (за исключением РФ), потому что механизм «третий лишний» следует применять на основании информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции - в отношении продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также на основании декларирования - в отношении продукции, произведенной на территории стран ЕАЭС. На участие в аукционе была подана только одна заявка, а для отклонения заявки по основаниям, указанным в протоколе рассмотрения единственной заявки (по правилу «третий лишний») необходимо наличие не менее двух заявок, соответствующих п. 2 ПП РФ № 617. Антимонопольный орган пришел к выводу, что заказчику необходимо было не признавать заявку поставщика не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе по причине отсутствия в ней сведений о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи, а рассмотреть ее, как заявку с товаром иностранного производства. В своем решении комиссия УФАС поддержала доводы заявителя.  (Решение №054/06/69-1465/2020 Новосибирского УФАС России от 03.08.2020)

    Следует  отметить, что при проведении конкурсов и аукционов на закупку промышленных товаров, включенных в перечень к ПП РФ № 617, предоставляется равный доступ участникам таких процедур как предлагающим товар, страной происхождения которого является РФ, так и предлагающим товар, происходящий из государств - членов Евразийского экономического союза[10].

    В виду того, что в ПП РФ №617 отсутствует документ, который необходимо предоставить участнику в составе заявке для подтверждения соблюдения ограничений, механизм «третий лишний» применяется:

    • в отношении продукции, произведенной на территории РФ - на основании информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции;
    • в отношении продукции, произведенной на территории государств - членов Евразийского экономического союза - путем декларирования.

    Таким образом, закупки с учетом правил национального режима требуют особого внимания всех участников закупочного процесса, как при подготовке и подаче заявок, так и при составлении закупочной документации.

    При осуществлении закупок с применением национального режима следует:

    • определить по коду ОКПД2 принадлежность товара к перечням ПП РФ №616 и ПП РФ 617, Приказу №126н[11];
    • воздержаться от участия в закупке продукции согласно ПП РФ №616, если имеющийся товар участника зарубежного производства;
    • при подаче предложения подготовить соответствующие документы, подтверждающие страну происхождения;
    • изучить правила снижения цены контракта при закупке продукции, с учетом требований национального режима;
    • подготовить закупочную документацию согласно нормам действующего законодательства с учетом всех изменений правил национального режима.
     

    [1] применение национального режима в рамках ФЗ №223 регламентировано постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами"

    [2] ФЗ от 31 июля 2020 г. N 249-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

    [3] ч.7 ст.14 ФЗ № 44

    [4] Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд (Приложение к Постановлению Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616)

    [5] Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"

    [6] для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий).

    [8] Письмо Минпромторга РФ от 5 июня 2020 г. N 39247/12 "О разъяснении некоторых положений постановлений N 616 и N 617"

    [9] Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

    [11] Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

    ЭТП ГПБ, Торги, закупки, 44-ФЗ, Наши Эксперты, 223-ФЗ, нацрежим
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    Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»

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    03 июня 2021 г.

    Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ

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    02 июня 2021 г.

    Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»

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    02 июня 2021 г.

    ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантов

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    31 мая 2021 г.

    Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБ

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    31 мая 2021 г.

    Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее

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    20 мая 2021 г.

    Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от эксперта

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    17 мая 2021 г.

    УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

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    11 мая 2021 г.

    ПредприниМАЙ

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    11 мая 2021 г.

    Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБ

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    30 апреля 2021 г.

    Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ

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    30 апреля 2021 г.

    Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятых

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    29 апреля 2021 г.

    Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44

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    26 апреля 2021 г.

    Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее

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    26 апреля 2021 г.

    Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223

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    19 апреля 2021 г.

    Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами

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    19 апреля 2021 г.

    На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукцион

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    12 апреля 2021 г.

    Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном

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    09 апреля 2021 г.

    Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге

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    09 апреля 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле

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    05 апреля 2021 г.

    Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 года

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    05 апреля 2021 г.

    НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной Борсовой

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    05 апреля 2021 г.

    ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021

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    01 апреля 2021 г.

    «Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБ

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    29 марта 2021 г.

    Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение»

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    29 марта 2021 г.

    «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской области

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    24 марта 2021 г.

    Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕНН

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    12 марта 2021 г.

    Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупок

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    05 марта 2021 г.

    Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223

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    04 марта 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

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    04 марта 2021 г.

    НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

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    03 марта 2021 г.

    Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021

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    01 марта 2021 г.

    Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках

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    18 февраля 2021 г.

    Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП

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    18 февраля 2021 г.

    Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний

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    11 февраля 2021 г.

    Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человек

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    01 февраля 2021 г.

    III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

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    01 февраля 2021 г.

    Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года

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    28 января 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛ

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    24 января 2021 г.

    Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов

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    18 января 2021 г.

    Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием Лаврухиным

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    18 января 2021 г.

    Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года

    Подробнее

    14 января 2021 г.

    Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 года

    Подробнее

    28 декабря 2020 г.

    Постановление Правительства № 2013

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    21 декабря 2020 г.

    Новые Заказчики на площадке

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    16 декабря 2020 г.

    «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ

    Подробнее

    14 декабря 2020 г.

    Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ

    Подробнее

    14 декабря 2020 г.

    Новые Заказчики на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    09 декабря 2020 г.

    Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ

    Подробнее

    07 декабря 2020 г.

    Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта

    Подробнее

    07 декабря 2020 г.

    Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    03 декабря 2020 г.

    Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    02 декабря 2020 г.

    Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!

    Подробнее

    30 ноября 2020 г.

    Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    23 ноября 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020

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    23 ноября 2020 г.

    Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн

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    16 ноября 2020 г.

    Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБ

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    16 ноября 2020 г.

    Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать

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    19 октября 2020 г.

    Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020

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    12 октября 2020 г.

    Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

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    06 октября 2020 г.

    Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»

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    05 октября 2020 г.

    Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    28 сентября 2020 г.

    Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ

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    24 сентября 2020 г.

    ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформу

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    15 сентября 2020 г.

    Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБ

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    07 сентября 2020 г.

    Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ

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    04 сентября 2020 г.

    Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ

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    03 сентября 2020 г.

    100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала

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    28 августа 2020 г.

    Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 года

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    29 июня 2020 г.

    ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачи

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    15 июня 2020 г.

    Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года

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    15 июня 2020 г.

    Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса

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    22 мая 2020 г.

    Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков

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    21 мая 2020 г.

    Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19

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    21 мая 2020 г.

    Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ

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    21 мая 2020 г.

    Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн

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    13 мая 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года

    Подробнее

    12 мая 2020 г.

    ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

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    29 апреля 2020 г.

    Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта

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    27 апреля 2020 г.

    Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения

    Подробнее

    27 апреля 2020 г.

    Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ

    Подробнее

    20 апреля 2020 г.

    Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Национальный режим в сфере закупок с 2020 года

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    06 апреля 2020 г.

    В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз

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    30 марта 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года

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    27 марта 2020 г.

    Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода

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    27 марта 2020 г.

    ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»

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    23 марта 2020 г.

    Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!

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    23 марта 2020 г.

    Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом

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    23 марта 2020 г.

    Какими будут поправки в 44-ФЗ

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    16 марта 2020 г.

    Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения

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    10 марта 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020

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    25 февраля 2020 г.

    К интеграционному модулю НСИ подключен Росводоканал

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    19 февраля 2020 г.

    Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве

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    17 февраля 2020 г.

    Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

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    11 февраля 2020 г.

    «Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ

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    10 февраля 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года

    Подробнее

    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    05 декабря 2019 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани

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    02 декабря 2019 г.

    5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина

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    29 ноября 2019 г.

    Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019

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    29 ноября 2019 г.

    Состоялась конференция по Технологии ЕНН

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    28 ноября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019

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    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

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    21 ноября 2019 г.

    ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге

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    18 ноября 2019 г.

    Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области

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    12 ноября 2019 г.

    Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды

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    11 ноября 2019 г.

    ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество

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    07 ноября 2019 г.

    Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам

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    05 ноября 2019 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!

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    28 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме

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    22 октября 2019 г.

    ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК

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    22 октября 2019 г.

    ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM

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    22 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»

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    21 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»

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    07 октября 2019 г.

    Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок

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    01 октября 2019 г.

    Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке

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    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

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    18 апреля 2019 г.

    Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг

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    17 апреля 2019 г.

    ПРИЕМКА ТРУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 2019

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