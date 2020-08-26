Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения

Национальный режим при проведении закупок представляет совокупность установленных государством правил, которые создают отечественной продукции преимущественные условия закупки по сравнению с товарами зарубежных производителей. Данный режим действует в рамках и ФЗ № 44, и ФЗ № 223[1], но в меньшей степени.

Ни в одном из названных закупочных законов не указаны запреты, ограничения и (или) преференции при приобретении зарубежных товаров. Особенности применения таких правил прописаны законодателем в многочисленных нормативно-правовых актах Правительства РФ и Министерств РФ.

Наверняка, столкнувшись с правилами названного режима на практике, у участников закупочного процесса (в т.ч. и у заказчиков) возникало немало вопросов. Однако, законодатель не стоит на месте, внося изменения в действующие закупочные реалии, запутывая контрагентов и организаторов торгов еще больше. Рассмотрим подробнее нормы национального режима в рамках ФЗ № 44 с учетом недавних поправок данных правил.

Согласно ч.3 ст. 14 ФЗ № 44 в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства РФ устанавливается запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок.

Национальный режим при осуществлении закупок функционирует в виде:

запретов на покупку иностранных товаров;

ограничений на приобретение зарубежной продукции;

условий допуска заграничных товаров к торгам.

Однако следует помнить, что нормы о национальном режиме «работают» не во всех случаях. Согласно внесенным изменениям в Закон о контрактной системе[2] с 11 августа 2020 года правила национального режима не применяются в случае:

1) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности; 2) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом; 3) осуществления закупок товаров, работ, услуг органами государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны[3]

Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. (Постановление № 616, Постановление № 617) внесли немало изменений в правила осуществления закупок в рамках ст. 14 ФЗ № 44, в части установления запретов на допуск и ограничений допуска большого перечня промышленных товаров иностранного производства.

Утратили силу запреты и ограничения, ранее установленные следующими Постановлениями Правительства РФ:

1. запрет на допуск Продукции машиностроения иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656;

2. запрет на допуск Продукции легкой промышленности иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 791;

3. запрет на допуск товаров, работ, услуг для нужд обороны страны и безопасности государства иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 14.01.2017 № 9;

4. запрет на допуск Отдельных видов товаров станкоинструментальной промышленности иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 г. № 239;

5. запрет на допуск товаров, товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности иностранного происхождения, установленный Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 г. № 1072;

6. ограничение допуска Оружия и боеприпасов иностранного происхождения, установленное Постановлением Правительства РФ от 20.09.2018 № 1119.

Постановление Правительства № 616 устанавливает запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в том числе в отношении промышленных товаров, предусмотренных перечнем, а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами (за исключением лиц государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства (утвержден перечень данных товаров (125 позиций), в числе которых легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожная техника- локомотивы, подвижные составы и др.[4])).

Запрет не применяется в следующих случаях [5] :

а) отсутствие на территории РФ производства промышленного товара

Факт отсутствия такого производства подтверждается наличием у организатора торгов разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара, выдаваемого Минпромторгом России с использованием государственной информационной системы промышленности согласно Приказу Минпромторга России от 29.05.2020 № 1755. При этом данным разрешением заказчикам следует заручиться для каждой проводимой закупки зарубежных промышленных товаров.

б) закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня ПП №616);

в) необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком, ввиду их несовместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 67 - 71 перечня ПП №616);

г) закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (в случае закупки товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня ПП №616);

д) закупки, осуществляемые ФСБ РФ, ФСО РФ, Службой внешней разведки РФ, органами внешней разведки Министерства обороны РФ, МВД РФ, Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, Управлением делами Президента РФ и Главным управлением специальных программ Президента РФ (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня, в отношении товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня ПП №616, при условии закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 млн. рублей);

е) закупки товаров ФСО РФ, осуществляемые в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны, а также закупки транспортных средств МВД РФ для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

Для того, чтобы подтвердить соответствие закупки промышленных товаров требованиям, установленным ПП РФ 616, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие в процедуре выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров, а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если такое предусмотрено постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719[6] .

Такая выписка не представляется при осуществлении закупок промышленных товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, подпадающих под запрет, установленный п. 2 ПП РФ № 616, за исключением закупок промышленных товаров, предусмотренных перечнем названного постановления (для подтверждения соответствия участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие декларацию о стране происхождения товара, декларация предоставляется в свободной форме).

Пример из практики

В антимонопольный орган обратился участник закупки с жалобой на действия заказчика при проведении электронного аукциона на приобретение машины для выемки грунта. По мнению заявителя, заказчик неправомерно признал соответствующей положениям законодательства и документации об электронном аукционе вторую часть заявки победителя процедуры. Изучив материалы дела, комиссия УФАС установила, что победитель закупки не предоставил, документы, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 616, а именно: выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и (или) информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ. Антимонопольный орган пришел к выводу, что заказчик неправомерно признал вторую часть заявки победителя аукциона соответствующей требованиям законодательства, поскольку положения и условия документации об электронном аукционе противоречат нормам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ № 616 (Решение по делу №062/06/69-521/2020 Рязанского УФАС России от 06.08.2020).

Основанием для включения продукции в реестр евразийской промышленной продукции является акт экспертизы, выданный уполномоченным органом государства - члена Евразийского экономического союза, о соответствии такой продукции требованиям[7]. Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт.

Кроме того, в Письме Минпромторга Росси[8] поясняется, что документы, подтверждающие страну происхождения материалов или полуфабрикатов, использованных при производстве промышленных товаров, должны представляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на этапе исполнения контракта в соответствии с пунктом 5 ПП РФ №616, то и документы, подтверждающие отсутствие производства материалов н полуфабрикатов также должны представляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на этапе исполнения контракта.

Об ограничениях допуска промышленной продукции к закупкам говорится в Постановлении Правительства РФ №617[9]. Данным НПА утвержден перечень отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (всего 174 позиции).

В ПП РФ № 617 указано, что заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие в закупке подано не менее 2 заявок, удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, которые одновременно:

а) содержат предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, страной происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического союза;

б) не содержат предложений о поставке одного и того же вида промышленного товара одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным ст. 9 ФЗ №135, при сопоставлении заявок (окончательных предложений).

О том, каким образом подтвердить страну происхождения отдельных видов промышленных товаров прописано в п. 7 ПП РФ № 617, а именно:

а) наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции; б) наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара (сертификат СТ-1).

Пример из практики

В УФАС обратился поставщик с жалобой на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку парниковой пленки. Заявитель считает, что обстоятельство, указанное в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в закупке, не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям аукционной документации в силу норм действующего законодательства. Рассмотрев материалы дела, комиссия УФАС установила, что в соответствии с Письмом Минпромторга РФ от 05.06.2020 №39247/12 Постановлением Правительства РФ № 617 не предусмотрен документ, представляемый участником закупки в составе заявки, в целях подтверждения соблюдения ограничений в отношении продукции, произведенной на территории государств - членов ЕАЭС (за исключением РФ), потому что механизм «третий лишний» следует применять на основании информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции - в отношении продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также на основании декларирования - в отношении продукции, произведенной на территории стран ЕАЭС. На участие в аукционе была подана только одна заявка, а для отклонения заявки по основаниям, указанным в протоколе рассмотрения единственной заявки (по правилу «третий лишний») необходимо наличие не менее двух заявок, соответствующих п. 2 ПП РФ № 617. Антимонопольный орган пришел к выводу, что заказчику необходимо было не признавать заявку поставщика не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе по причине отсутствия в ней сведений о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи, а рассмотреть ее, как заявку с товаром иностранного производства. В своем решении комиссия УФАС поддержала доводы заявителя. (Решение №054/06/69-1465/2020 Новосибирского УФАС России от 03.08.2020)

Следует отметить, что при проведении конкурсов и аукционов на закупку промышленных товаров, включенных в перечень к ПП РФ № 617, предоставляется равный доступ участникам таких процедур как предлагающим товар, страной происхождения которого является РФ, так и предлагающим товар, происходящий из государств - членов Евразийского экономического союза[10].

В виду того, что в ПП РФ №617 отсутствует документ, который необходимо предоставить участнику в составе заявке для подтверждения соблюдения ограничений, механизм «третий лишний» применяется:

в отношении продукции, произведенной на территории РФ - на основании информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции;

в отношении продукции, произведенной на территории государств - членов Евразийского экономического союза - путем декларирования.

Таким образом, закупки с учетом правил национального режима требуют особого внимания всех участников закупочного процесса, как при подготовке и подаче заявок, так и при составлении закупочной документации.

При осуществлении закупок с применением национального режима следует:

определить по коду ОКПД2 принадлежность товара к перечням ПП РФ №616 и ПП РФ 617, Приказу №126н [11]

воздержаться от участия в закупке продукции согласно ПП РФ №616, если имеющийся товар участника зарубежного производства;

при подаче предложения подготовить соответствующие документы, подтверждающие страну происхождения;

изучить правила снижения цены контракта при закупке продукции, с учетом требований национального режима;

подготовить закупочную документацию согласно нормам действующего законодательства с учетом всех изменений правил национального режима.