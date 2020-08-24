Минфин рассказал о применении 223-ФЗ в первом полугодии 2020 г.

Министерство финансов РФ опубликовало результаты мониторинга применения 223-ФЗ в первом полугодии 2020 г. Отчет составлен на основании данных, размещенных в ЕИС, а также сведений, представленных Федеральным казначейством, ФАС и Корпорацией МСП.

В целом данные о государственных и корпоративных закупках, полученные за 2019 г. и первое полугодие 2020 г., свидетельствуют о росте показателей, связанных с закупками у малого бизнеса, в частности среди участников закупок, зарегистрированных в Едином реестре участников закупок, превалирующую часть составляет малый бизнес (81%).

Также, продолжается рост среднего количества заявок: в течение пяти лет и до 2018 г. включительно среднее число заявок не поднималось выше 2,97, при этом по результатам 2019 г. это значение увеличилось до 3,12 заявки, а среднее количество заявок при закупках у малого бизнеса составило 3,47 заявки. По результатам первого полугодия 2020 г. среднее количество заявок увеличилось до 3,5 заявки, а при закупках у малого бизнеса – до 3,94 заявки. Кроме того, отмечается значительный рост закупок с преимуществами для малого бизнеса, в результате общая сумма контрактов и договоров с малым бизнесом, заключенных по результатам государственных и корпоративных закупок 2019 г. и первого полугодия 2020 г., составила 12 трлн руб.

ФАС РФ и ее территориальные органы рассмотрели 6 тыс. жалоб на действия (бездействие) заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, из них 33% жалоб (2 тыс.) признано обоснованными, 49% жалоб (3 тыс.) признано необоснованными и 18% жалоб (1 тыс.) оставлено без рассмотрения. По результатам рассмотрения жалоб выдано 1,6 тыс. предписаний.

За первую половину 2020 г. в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 223-ФЗ, включено 189 реестровых записей в отношении 142 участников закупок, уклонившихся от заключения договора и 37 поставщиков (исполнителей, подрядчиков), с которыми договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им условий договора.

Исключены из реестра недобросовестных поставщиков сведения о 10 участниках закупок.