Объем госзакупок у единственных поставщиков в период самоизоляции вырос на 13,8%

Объем закупок госзаказчиков у единственных поставщиков в период самоизоляции (с 1 февраля по 31 мая) вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 13,8%, до 823 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование аналитического центра Национальный рейтинг прозрачности закупок (НРПЗ).

Общий объем контрактов с единственным поставщиком за февраль-май 2020 г. вырос на 114 млрд руб., но количество контрактов сократилось на 242 тыс. (на 34,1% меньше аналогичного показателя прошлого года). Это объясняется введенными поправками об увеличении порога начальной цены контракта (до 600 тыс. рублей), а также срочными потребностями заказчиков.

Всего в период самоизоляции было заключено 467 тыс. контрактов с единственным поставщиком на 823 млрд руб. За аналогичный период 2019 г. было подписано 709 тыс. контрактов на 709 млрд руб.

Наибольший рост объема закупок произошел в апреле, и в отдельных регионах этот показатель вырос в разы. К примеру, объем закупок в Северо-Кавказском федеральном округе вырос на 443%, в Приволжском федеральном округе – на 340%, в Центральном федеральном округе – на 307%. Впрочем, в мае объем таких закупок уменьшился и в ряде округов вернулся к уровню прошлого года.

В исследовании НРПЗ не приводятся информация, какие из всех этих контрактов приходятся на собственно закупки у единственного поставщика, а какие заключены по результатам несостоявшихся закупочных процедур с единственным участником закупки.

Но даже в период самоизоляции госзаказчики фактически не пользовались возможностью проводить закупки у единственных поставщиков вследствие чрезвычайной ситуации. Так, за март-апрель общий объем закупок вследствие ЧС составил около 80 млрд рублей — то есть, все те же приблизительно 5% от общего объема закупок. Причем почти половина «чрезвычайных» закупок касалась приобретения медицинского оборудования.

В свою очередь Минфин отмечал, что I половине 2020 г. состоявшимися были признаны только 622 тыс. закупок (62% от их общего числа) на 1,9 трлн руб. (40% от общего объема). Еще 469 тыс. закупок на 2,3 трлн руб. были признаны несостоявшимися, и по большинству из них контракты были заключены с единственными поставщиками.

В целом за первые шесть месяцев текущего года госзаказчики по различным основаниям заключили контракты с единственными поставщиками на общую сумму более 3,1 трлн руб.

По данным НРПЗ, всего за февраль – май текущего года объем госзакупок вырос до 3,9 млрд руб., что на 20,8% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом число процедур сократилось на 11,3%, до 1,1 млн.