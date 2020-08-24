Обновлен порядок контроля при планировании закупок по 44-ФЗ

Определен порядок контроля при планировании закупок и определении контрагента по 44-ФЗ. Соответствующая информация содержится в Постановлении Правительства РФ №1193.

В документе определен и перечень документов, в отношении которых проводится контроль, среди которых:

план-график закупок;

отдельное приложение к плану-графику, предусмотренное п. 25 положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок;

извещение о закупки с выпиской из приглашения принять участие в закрытой закупке;

выписка из проекта контракта, направляемого участнику закрытой закупки;

протокол рассмотрения и оценки заявок;

проект контракта.

При этом контролю подлежит информация об объеме финансового обеспечения для проведения закупок и ИКЗ.

Проводят контроль федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством РФ в соответствии с ч. 6 ст. 4 44-ФЗ, территориальные органы Казначейства РФ, финансовые органы субъектов РФ, финансовые органы муниципальных образований и органы управления государственными внебюджетными фондами.

Также, в соответствии с правилами, определены формы следующих документов, используемых при проведении контроля:

выписки из приглашения принять участие в закрытом способе определения контрагента;

уведомления о соответствии контролируемой информации правилам;

выписки из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытой процедуре.

А также выписки из проекта контракта, направляемого участнику при проведении закрытой процедуры, протокола о несоответствии контролируемой информации правилам, сведений об объемах средств, указанных в нормативных правовых актах, предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством РФ возможность заключения контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств.