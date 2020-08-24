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    Обновлен порядок контроля при планировании закупок по 44-ФЗ

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    Определен порядок контроля при планировании закупок и определении контрагента по 44-ФЗ. Соответствующая информация содержится в Постановлении Правительства РФ №1193.

    В документе определен и перечень документов, в отношении которых проводится контроль, среди которых:

    • план-график закупок; 
    • отдельное приложение к плану-графику, предусмотренное п. 25 положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок;
    • извещение о закупки с выпиской из приглашения принять участие в закрытой закупке; 
    • выписка из проекта контракта, направляемого участнику закрытой закупки; 
    • протокол рассмотрения и оценки заявок;
    • проект контракта.

    При этом контролю подлежит информация об объеме финансового обеспечения для проведения закупок и ИКЗ.

    Проводят контроль федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством РФ в соответствии с ч. 6 ст. 4 44-ФЗ, территориальные органы Казначейства РФ, финансовые органы субъектов РФ, финансовые органы муниципальных образований и органы управления государственными внебюджетными фондами.

    Также, в соответствии с правилами, определены формы следующих документов, используемых при проведении контроля: 

    • выписки из приглашения принять участие в закрытом способе определения контрагента; 
    • уведомления о соответствии контролируемой информации правилам; 
    • выписки из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытой процедуре.

    А также выписки из проекта контракта, направляемого участнику при проведении закрытой процедуры, протокола о несоответствии контролируемой информации правилам, сведений об объемах средств, указанных в нормативных правовых актах, предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством РФ возможность заключения контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств.

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