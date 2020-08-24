Обновлен порядок контроля при планировании закупок по 44-ФЗ

Определен порядок контроля при планировании закупок и определении контрагента по 44-ФЗ. Соответствующая информация содержится в Постановлении Правительства РФ №1193.
В документе определен и перечень документов, в отношении которых проводится контроль, среди которых:
- план-график закупок;
- отдельное приложение к плану-графику, предусмотренное п. 25 положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок;
- извещение о закупки с выпиской из приглашения принять участие в закрытой закупке;
- выписка из проекта контракта, направляемого участнику закрытой закупки;
- протокол рассмотрения и оценки заявок;
- проект контракта.
При этом контролю подлежит информация об объеме финансового обеспечения для проведения закупок и ИКЗ.
Проводят контроль федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством РФ в соответствии с ч. 6 ст. 4 44-ФЗ, территориальные органы Казначейства РФ, финансовые органы субъектов РФ, финансовые органы муниципальных образований и органы управления государственными внебюджетными фондами.
Также, в соответствии с правилами, определены формы следующих документов, используемых при проведении контроля:
- выписки из приглашения принять участие в закрытом способе определения контрагента;
- уведомления о соответствии контролируемой информации правилам;
- выписки из протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в закрытой процедуре.
А также выписки из проекта контракта, направляемого участнику при проведении закрытой процедуры, протокола о несоответствии контролируемой информации правилам, сведений об объемах средств, указанных в нормативных правовых актах, предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством РФ возможность заключения контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств.