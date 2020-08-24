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    ТПП: Процесс приобретения госимущества для малого бизнеса должен быть упрощен

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    Торгово-промышленная палата РФ (ТПП)  выступила с инициативой, которая позволяет упростить процесс приобретения госимущества для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Пакет законодательных мер будет направлен на согласование в профильные органы госвласти.

    «Сейчас на федеральном уровне устанавливается общий для всех регионов порядок льготного отчуждения имущества в пользу субъектов МСП, которые ранее добросовестно арендовали такое имущество, – рассказал глава ТПП Сергей Катырин. – Мы предлагаем дополнить данный порядок рядом положений, которые позволят большему количеству предпринимателей приобретать арендованное имущество в собственность».

    Согласно действующему порядку, покупатель арендуемого имущества имеет возможность досрочной оплаты, если приобретает его в рассрочку. Но эта норма, по словам Катырина, предоставляет государственным и муниципальным органам формальное право требовать оплату имущества либо сразу в полном объеме, либо в рассрочку в соответствии с первоначально утвержденным графиком платежей.

    «Мы предлагаем установить возможность изменения графика платежей в случаях, например, когда покупатель частично погасил задолженность в большем объеме, чем это было предусмотрено первоначально», — уточнил он.

    Еще одним предложением палаты, является увеличение минимального срока выкупа арендуемого имущества с пяти до семи лет. Предлагаемые ТПП изменения положительным образом скажутся на развитии малого бизнеса, а также позволят достичь цели, обозначенные в национальном проекте «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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