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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок

    Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок

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    Министерство финансов РФ разъяснило, что получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, проведенных в том числе на основании 44-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 93). Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-03-08/61312.

    Отмечается, что в реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с подп. 4, 5, 23, 42, 44, 45, п. 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и п. 52 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 73 Бюджетного кодекса получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, проведенных без заключения государственных или муниципальных контрактов.

    Таким образом, подчеркивается, что получатели бюджетных средств, указанные в ст. 6 Бюджетном кодексе, обязаны вести соответствующие реестры закупок, проведенных без заключения государственных или муниципальных контрактов.

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