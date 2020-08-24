Госзаказчик может потребовать от исполнителя присутствовать по его адресу в рабочие дни

Госзаказчик может потребовать от исполнителя контракта присутствовать по его адресу в рабочие дни. С такой позицией согласился Верховный суд РФ.

Заказчик установил в документации на закупку юридических услуг требование об обязательном присутствии исполнителя по месту своего нахождения в рабочие дни. Это возможно по правила внутреннего трудового распорядка.

Предприниматель же посчитал, что подобное требование неправомерно. Он увидел нарушение в документации, в которой не было расчета норм времени постоянного ежедневного присутствия исполнителя по месту нахождения заказчика. Кроме этого, исполнитель отметил, что в ежедневном присутствии исполнителя необходимости нет, а значит, оспариваемое условие документации установлено, чтобы ограничить круг участников аукциона из других регионов и конкуренцию на рынке юридических услуг, отметил предприниматель.

Также он уточнил, что по результатам аукциона фактически заключается трудовой договор, что противоречит положениям законодательства и свидетельствует о неправомерности документации.

Суды не согласились с такой позицией. Оспариваемое условие отвечает конкретным потребностям заказчика и необходимо для обеспечения качества услуг: у его сотрудников в течение дня возникают правовые вопросы, поэтому юрист нужен на территории заказчика.

Должности юриста нет в штатном расписании, а соответствующие дистанционные услуги не закроют эту потребность. Заявитель мог привлечь соисполнителей, чтобы отвечать требованию заказчика о присутствии в течение дня. Верховный суд не стал пересматривать дело (Определение ВС РФ от 10.08.2020 N 307-ЭС20-10180).