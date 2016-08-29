Приказ Минздрава определяет порядок определения НМЦК при закупке медизделий

28 декабря 2021 г. График работы ЭТП ГПБ и ЕИС в новогодние праздники 2022 Подробнее

21 декабря 2021 г. В ближайшее время углеродные квоты станут товаром Подробнее

02 февраля 2022 г. Цифровой Опросный Лист – новый способ создания закупки! Подробнее

28 января 2022 г. Mercedes-Benz S-500, Недвижимость в Воронежской области, Мультифазная насосная станция Rosscor Holding B.V., Профилакторий Серовской ГРЭС — торги имуществом на ЭТП ГПБ в феврале 2022 года Подробнее

28 января 2022 г. Поставка топлива для реактивных двигателей, ремонт силовых установок, поставка сменных проточных частей турбодетандерных агрегатов — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

21 января 2022 г. Имущество в Брянске, квартиры в ЯНАО, недвижимость в Тамбове — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе-феврале 2022 года Подробнее

21 января 2022 г. Капитальный ремонт автодороги и услуги по обращению с отходами бурения — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

19 января 2022 г. Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения» Подробнее

17 января 2022 г. Автобус MAN Lion's, недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде и Брянске — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе-феврале 2022 года Подробнее

17 января 2022 г. Расчистка зеленых насаждений (для СМСП), услуги по спуску, монтажу и демонтажу подводной устьевой системы — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

12 января 2022 г. «Внутренний рынок» – должен стать своим Подробнее

10 января 2022 г. Помещение в Москве, речное судно в Югре, недвижимость в Липецке, Тамбове и ЯНАО — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе 2022 года Подробнее

10 января 2022 г. Модернизация буровой установки, расчистка зеленых насаждений (для СМСП), строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

29 декабря 2021 г. Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Подробнее

28 декабря 2021 г. Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБ Подробнее

26 декабря 2021 г. Недвижимость в Москве, речное судно в Югре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Липецке — торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе 2022 года Подробнее

26 декабря 2021 г. Строительно-монтажные работы, ремонт авиационных двигателей, аренда цистерн — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

21 декабря 2021 г. Всероссийское совещание «Запуск ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru» Подробнее

21 декабря 2021 г. Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнеса Подробнее

21 декабря 2021 г. Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 года Подробнее

20 декабря 2021 г. Недвижимость в Москве, помещение в Марий Эл, речное судно в Югре, физкультурно-оздоровительный комплекс в Липецке — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

20 декабря 2021 г. Строительно-монтажные работы, поставка газовых труб, диэтаноламина и моноэтаноламина — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

10 декабря 2021 г. Цифровое недропользование: торги в сфере недропользования переведены в электронный формат Подробнее

10 декабря 2021 г. Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки. Подробнее

10 декабря 2021 г. Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться? Подробнее

10 декабря 2021 г. Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru Подробнее

10 декабря 2021 г. Недвижимость в центре Москвы, здание с депозитарием, фирма, специализирующаяся на аренде — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

10 декабря 2021 г. Работы по реконструкции, восстановление автономных источников электроснабжения, поставка трубопроводной арматуры — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

06 декабря 2021 г. Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

06 декабря 2021 г. Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января? Подробнее

06 декабря 2021 г. За что заказчиков штрафуют? Подробнее

05 декабря 2021 г. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тульской области, Производственная база в Новой Москве, историческое здание в центре Москвы — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

05 декабря 2021 г. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

29 ноября 2021 г. Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации? Подробнее

29 ноября 2021 г. К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игры Подробнее

29 ноября 2021 г. Производственная база в Новой Москве, историческое здание в центре Москвы, квартира и офисы в Москве — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

29 ноября 2021 г. Ремонт генерирующего оборудования Caterpillar, реконструкция комплекса доочистки, поставка трубы Ду 813 — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

26 ноября 2021 г. Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Подробнее

25 ноября 2021 г. Регистрация в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества Подробнее

22 ноября 2021 г. Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибки Подробнее

22 ноября 2021 г. Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 году Подробнее

22 ноября 2021 г. Квартира и офис в Москве, спортивный комплекс, гараж на 13 машин — торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2021 года Подробнее

22 ноября 2021 г. Поставка авиационного топлива, работы по реконструкции скважин, строительство объектов газораспределения — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

15 ноября 2021 г. База отдыха в Тюмени, часть административного здания в Москве, комплекс по производству прямолинейных клееных деревянных изделий, автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER 516— торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре-декабре 2021 года Подробнее

15 ноября 2021 г. Автотранспортные услуги с привлечением СМСП, поставка газораспределительных станций и узлов обвязки скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

08 ноября 2021 г. Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022 Подробнее

08 ноября 2021 г. Недвижимость в Москве, База отдыха «Лунная поляна» в Сочи, имущество в Калужской области — торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре 2021 года Подробнее

08 ноября 2021 г. Работы по строительству трубопроводов для транспортировки газа до побережья Балтийского моря, услуги по организации и проведению процедур с целью завоза нефтепродуктов, поставка автоматизированных газораспределительных станций — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

01 ноября 2021 г. ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА Подробнее

01 ноября 2021 г. Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45 Подробнее

01 ноября 2021 г. Нежилое помещение в центре Москвы, База отдыха «Лунная поляна» в Сочи, TOYOTA Camry в Москве, Мобильный комплекс MEGAMACS— торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре 2021 года Подробнее

01 ноября 2021 г. Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования, поставка топливных присадок, поставка гнутых отводов и днищ большого диаметра — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

28 октября 2021 г. Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроля Подробнее

25 октября 2021 г. Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности Подробнее

25 октября 2021 г. Электронный конкурс - изменения с 01.01.2022 г. Процедура подробно, типовые ошибки участников, типовые ошибки заказчиков, на что обратить внимание Подробнее

25 октября 2021 г. TOYOTA Camry, нежилое помещение в центре Москвы, творческая мастерская в Краснодаре – торги имуществом на ЭТП ГПБ в ноябре 2021 года Подробнее

25 октября 2021 г. Поставка основного гидрогенерирующего оборудования, ремонт и обслуживание блоков воздушных судов, работы по строительству поисковой скважины - крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

19 октября 2021 г. Запуск ГИС Торги Подробнее

19 октября 2021 г. В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды» Подробнее

18 октября 2021 г. ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА Подробнее

18 октября 2021 г. Недвижимость и земля в центре Москвы, LEXUS LS 460, АЗС в Рязанской области — торги имуществом на ЭТП ГПБ в октябре-ноябре 2021 года Подробнее

18 октября 2021 г. Аренда судов портового флота, техническое обслуживание, строительство разведочных скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

11 октября 2021 г. «Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГ Подробнее

08 октября 2021 г. Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисков Подробнее

08 октября 2021 г. Недвижимость в центре Москвы, LEXUS LS 460 в Москве, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в октябре 2021 года Подробнее

08 октября 2021 г. Транспортно-экспедиционные услуги, строительство, поставка алюминия — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

08 октября 2021 г. БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и CUSTIS создадут цифровую BIM-платформу Санкт-Петербурга Подробнее

07 октября 2021 г. АО «Газстройпром» переводит закупки на ЭТП Газпромбанка Подробнее

04 октября 2021 г. 10 составляющих идеального технического задания для проведения закупки Подробнее

04 октября 2021 г. Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструменты Подробнее

04 октября 2021 г. Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октября Подробнее

28 сентября 2021 г. Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 года Подробнее

27 сентября 2021 г. В Самарской области запущен функциональный блок ГРО Подробнее

27 сентября 2021 г. 5 шагов к правильной заявке и победе в закупке Подробнее

27 сентября 2021 г. Творческая мастерская в Краснодаре, прогулочный катер «Princess-360», помещение в центре Москвы - торги имуществом на ЭТП ГПБ в октябре 2021 года Подробнее

27 сентября 2021 г. Строительно-монтажные работы, освоение скважин, поставка инертных материалов – крупные торги на ЭТП ГПБ Подробнее

27 сентября 2021 г. «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской области Подробнее

20 сентября 2021 г. Бумажная форма закупки: когда можно проводить? Подробнее

20 сентября 2021 г. Поставщикам придется отчитываться о своих расходах Подробнее

20 сентября 2021 г. Жители России могут подать заявку на догазификацию через Госуслуги Подробнее

20 сентября 2021 г. Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦК Подробнее

19 сентября 2021 г. Страхование объектов на околоземной орбите, поставка оборудования и элементов инженерных систем — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

19 сентября 2021 г. TOYOTA Land Cruiser, жилой комплекс в Краснодарском крае, квартира в Москве — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

10 сентября 2021 г. Обеспечение заявок на участие в закупках: актуальные изменения Подробнее

10 сентября 2021 г. Закупка программного обеспечения - рекомендации от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

10 сентября 2021 г. Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные риски Подробнее

09 сентября 2021 г. Недвижимость в центре Москвы, жилой комплекс в Краснодаре, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

09 сентября 2021 г. Обслуживание ВС Boeing 737 NG, поставка газового оборудования, строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

09 сентября 2021 г. Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного магазина" Подробнее

09 сентября 2021 г. Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года Подробнее

06 сентября 2021 г. Недвижимость в центре Москвы, база отдыха в Сочи, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

06 сентября 2021 г. Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗ Подробнее

03 сентября 2021 г. Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

03 сентября 2021 г. Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗ Подробнее

03 сентября 2021 г. Интеграция модулей ледостойкой платформы, поставка литейных сплавов и едкого натра — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

02 сентября 2021 г. Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройств Подробнее

27 августа 2021 г. Импортозамещение поставят на общественный контроль Подробнее

27 августа 2021 г. Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объема Подробнее

27 августа 2021 г. Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНП Подробнее

27 августа 2021 г. Земля и недвижимость в Химках, квартира в Москве, жилой комплекс в Краснодаре — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

27 августа 2021 г. Строительство объектов газораспределения в регионах — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

20 августа 2021 г. Объекты жилого комплекса КС Краснодарская, офисные помещения в Москве, квартира в Электростали — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года Подробнее

20 августа 2021 г. Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ? Подробнее

20 августа 2021 г. Как работать с кодами ОКПД 2 и КТРУ, применяем без ошибок Подробнее

20 августа 2021 г. SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕНН Подробнее

16 августа 2021 г. Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений Подробнее

16 августа 2021 г. Клуб в Тульской области, имущество в Новгородской области, квартира в центре Москвы — торги имуществом на ЭТП ГПБ в августе-сентябре 2021 года Подробнее

16 августа 2021 г. Право заключения договора, капитальный ремонт, аварийно-восстановительный ремонт дизеля — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

06 августа 2021 г. Законное право заказчика удержать неустойку из суммы оплаты по контракту Подробнее

06 августа 2021 г. Производственная база в Волгограде, имущество в Новгородской области, квартира в Ухте — торги имуществом на ЭТП ГПБ в августе 2021 года Подробнее

06 августа 2021 г. Реконструкция автодорог, закупка щебня и песка, изготовление и поставка оборудования — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

04 августа 2021 г. "Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификации Подробнее

04 августа 2021 г. Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в Красноярске Подробнее

03 августа 2021 г. Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификации Подробнее

02 августа 2021 г. Строительно-монтажные работы, сейсморазведочные работы, поставка запасных частей — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

02 августа 2021 г. Renault Captur 2019, квартира в Москве и производственная база в Волгограде - торги имуществом на ЭТП ГПБ в августе 2021 года Подробнее

29 июля 2021 г. Новая Предквалификация Группы «Газпром» - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и дорожно-строительной техники Подробнее

27 июля 2021 г. Предквалификация Группы «Газпром» - Поставка автомобильных деталей, узлов и принадлежностей Подробнее

23 июля 2021 г. HYUNDAI TIBURON, TOYOTA RAV4, HONDA CIVIC — Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале августа 2021 года Подробнее

23 июля 2021 г. Капитальный ремонт, ремонт Caterpillar, поставка турбодетандерных агрегатов — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

21 июля 2021 г. Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складом Подробнее

19 июля 2021 г. ФЗ-360: заглянем в будущее контрактной системы Подробнее

19 июля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в конце июля-августе 2021 года Подробнее

19 июля 2021 г. Ремонтные работы и поставка оборудования — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

15 июля 2021 г. Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году» Подробнее

13 июля 2021 г. День Рождения ЭТП ГПБ — 9 лет с вами! Подробнее

09 июля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — вторая половина июля и начало августа 2021 года Подробнее

09 июля 2021 г. Капитальный ремонт, работы по устройству автодорог, открытие кредитной линии — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

07 июля 2021 г. Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный лист Подробнее

02 июля 2021 г. Регламентные работы на ЭТП ГПБ с 3 по 5 июля 2021 года Подробнее

02 июля 2021 г. Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок у МСП до 25% Подробнее

02 июля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в середине июля 2021 года Подробнее

02 июля 2021 г. Лизинг, строительство, ремонт авиационных двигателей — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

28 июня 2021 г. Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"» Подробнее

25 июня 2021 г. Госдума одобрила перевод документов по госзакупкам в электронный вид Подробнее

25 июня 2021 г. Предельный порог для спецторгов госкомпаний подняли до 800 млн руб. Подробнее

25 июня 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в июле 2021 года Подробнее

25 июня 2021 г. Страхование рисков при пуске ракеты космического назначения, строительство объектов газораспределения, сейсморазведочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

24 июня 2021 г. IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

23 июня 2021 г. Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от Газпромбанка Подробнее

21 июня 2021 г. Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗ Подробнее

18 июня 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — начало июля 2021 года Подробнее

18 июня 2021 г. Освоение эксплуатационных газовых скважин, строительство объектов, услуги профессионального аварийно-спасательного формирования — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

15 июня 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — конец июня-начало июля 2021 года Подробнее

15 июня 2021 г. Строительство объектов, сервисное обслуживание, строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

15 июня 2021 г. Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» Подробнее

10 июня 2021 г. Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запроса Подробнее

10 июня 2021 г. Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков» Подробнее

07 июня 2021 г. ЭТП ГПБ приветствует нового Заказчика — Группу «Интер РАО»! Подробнее

07 июня 2021 г. Новая Предквалификация Группы «Газпром» - внешний контроль качества инженерных изысканий Подробнее

07 июня 2021 г. Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» Подробнее

07 июня 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в конце июня 2021 года Подробнее

07 июня 2021 г. Предквалификация Группы «Газпром» - деятельность в сфере телекоммуникаций Подробнее

04 июня 2021 г. Электронное обжалование в ЕИС в сфере закупок Подробнее

04 июня 2021 г. Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром межрегионгаз», Газпромбанком и ПАО «Ростелеком» в области реализации цифровых проектов Подробнее

03 июня 2021 г. Тендер на 9 миллиардов и не только — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

03 июня 2021 г. Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ Подробнее

02 июня 2021 г. Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум» Подробнее

02 июня 2021 г. ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантов Подробнее

31 мая 2021 г. Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБ Подробнее

31 мая 2021 г. Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее Подробнее

28 мая 2021 г. Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее

28 мая 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — середина июня 2021 года Подробнее

28 мая 2021 г. Прейскурантные закупки ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБ Подробнее

27 мая 2021 г. Освоение газовых скважин, капитальное строительство, лесорубочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

24 мая 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в июне 2021 года Подробнее

20 мая 2021 г. Тендеры на миллиард и выше — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

20 мая 2021 г. Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от эксперта Подробнее

17 мая 2021 г. УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА Подробнее

17 мая 2021 г. Правительство одобрило законопроект об электронном документообороте Подробнее

17 мая 2021 г. Правительство сократило сроки оплаты по госконтрактам для некоторых заказчиков Подробнее

14 мая 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в мае-июне 2021 года Подробнее

13 мая 2021 г. Поставка НКТ и строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

11 мая 2021 г. ПредприниМАЙ Подробнее

11 мая 2021 г. Поставка авиационного топлива, работы по строительству разведочной скважины - крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

11 мая 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале июня 2021 года Подробнее

11 мая 2021 г. С Днем Победы! Подробнее

11 мая 2021 г. Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБ Подробнее

30 апреля 2021 г. Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ Подробнее

30 апреля 2021 г. Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятых Подробнее

30 апреля 2021 г. Поздравляем с 1 мая! Подробнее

30 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — середина мая 2021 года Подробнее

29 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44 Подробнее

29 апреля 2021 г. Внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 Подробнее

29 апреля 2021 г. Устройство свайного основания, капитальный ремонт, водоснабжение и строительство — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

28 апреля 2021 г. О работе ЭТП ГПБ в праздники и нерабочие дни с 1 по 10 мая 2021 года Подробнее

26 апреля 2021 г. Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнее Подробнее

26 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223 Подробнее

26 апреля 2021 г. Разработка ПО, строительство объектов газораспределения, мониторинг ледовой обстановки — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

26 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за май 2021 года Подробнее

19 апреля 2021 г. Предквалификация Группы «Газпром» по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов» Подробнее

19 апреля 2021 г. Реконструкция узла редуцирования, крупная поставка труб, услуги судов обеспечения для строительства нефтяных скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

19 апреля 2021 г. Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами Подробнее

19 апреля 2021 г. На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукцион Подробнее

19 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в мае 2021 года Подробнее

12 апреля 2021 г. Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном Подробнее

12 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в конце апреля и начале мая 2021 года Подробнее

09 апреля 2021 г. Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен» Подробнее

09 апреля 2021 г. Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге Подробнее

09 апреля 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле Подробнее

05 апреля 2021 г. Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 года Подробнее

05 апреля 2021 г. НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной Борсовой Подробнее

05 апреля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ — апрель-май 2021 года Подробнее

05 апреля 2021 г. ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021 Подробнее

02 апреля 2021 г. Генерация по новым правилам: Российский ТЭК в контексте «зеленой» повестки современности Подробнее

01 апреля 2021 г. «Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБ Подробнее

01 апреля 2021 г. Торговый портал ЭТП ГПБ поддержит российских производителей электроники и ПО Подробнее

29 марта 2021 г. Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение» Подробнее

29 марта 2021 г. АО «РАДАР-2633» готовит к публикации процедуры по продаже имущества Подробнее

29 марта 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в апреле 2021 года – все самое интересное Подробнее

29 марта 2021 г. «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской области Подробнее

24 марта 2021 г. Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕНН Подробнее

22 марта 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в первой половине апреля 2021 года Подробнее

22 марта 2021 г. Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписей Подробнее

17 марта 2021 г. «МСП: Акселератор инноваций» - экспертная программа развития для быстрорастущих предприятий от Корпорации МСП и Иннопрактики Подробнее

15 марта 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в марте-апреле 2021 года Подробнее

12 марта 2021 г. Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупок Подробнее

10 марта 2021 г. Адаптация КТРУ от службы НСИ ЭТП ГПБ Подробнее

05 марта 2021 г. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223 Подробнее

04 марта 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

04 марта 2021 г. Изменение условий оплаты услуги по нормализации позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ с 1 марта Подробнее

04 марта 2021 г. Срок продления подачи заявок при внесении изменений в извещение Подробнее

04 марта 2021 г. НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ Подробнее

03 марта 2021 г. Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021 Подробнее

01 марта 2021 г. Имитация – это болезнь сегодняшней системы управления Подробнее

01 марта 2021 г. Март 2021 - торги имуществом на ЭТП ГПБ Подробнее

01 марта 2021 г. Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупках Подробнее

20 февраля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в марте 2021 года Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний Подробнее

15 февраля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в феврале-марте 2021 года Подробнее

11 февраля 2021 г. Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человек Подробнее

08 февраля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ во второй половине февраля Подробнее

04 февраля 2021 г. Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 года Подробнее

01 февраля 2021 г. III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

01 февраля 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за февраль 2021 Подробнее

01 февраля 2021 г. Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года Подробнее

29 января 2021 г. Уведомление об изменении тарифной модели Подробнее

28 января 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛ Подробнее

25 января 2021 г. Новая услуга Торгового Портала — 5 бесплатных позиций для новых участников Подробнее

24 января 2021 г. Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов Подробнее

24 января 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале февраля 2021 года Подробнее

18 января 2021 г. Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием Лаврухиным Подробнее

18 января 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе-феврале 2021 года Подробнее

18 января 2021 г. Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года Подробнее

14 января 2021 г. Интересные закупки на ЭТП ГПБ в январе 2021 года Подробнее

14 января 2021 г. Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! Подробнее

14 января 2021 г. Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 года Подробнее

11 января 2021 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за вторую половину января 2021 Подробнее

28 декабря 2020 г. График работы ЭТП ГПБ и ЕИС в новогодние праздники 2021 Подробнее

28 декабря 2020 г. Постановление Правительства № 2013 Подробнее

28 декабря 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в январе 2021 Подробнее

21 декабря 2020 г. Новые Заказчики на площадке Подробнее

21 декабря 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ – декабрь 2020 и январь 2021 Подробнее

16 декабря 2020 г. «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Осторожно, мошенники! Обновление информации Подробнее

14 декабря 2020 г. Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективы Подробнее

14 декабря 2020 г. Новые Заказчики на ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020 и в январе 2021 Подробнее

14 декабря 2020 г. На ЭТП ГПБ размещено невостребованное имущество АО «Уралэлектромедь Подробнее

11 декабря 2020 г. Подарки и советы - адвент-календарь от ЭТП ГПБ Подробнее

09 декабря 2020 г. Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

09 декабря 2020 г. Пока бумажные, но могут станут электронными Подробнее

07 декабря 2020 г. Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта Подробнее

07 декабря 2020 г. Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ Подробнее

07 декабря 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020 и январе 2021 Подробнее

03 декабря 2020 г. Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

03 декабря 2020 г. ЭТП ГПБ, Газпромбанк и «Газпром нефть» обсудили запуск цифровой экосистемы для промышленного сектора Подробнее

02 декабря 2020 г. Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре! Подробнее

30 ноября 2020 г. Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

30 ноября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020 Подробнее

23 ноября 2020 г. Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020 Подробнее

23 ноября 2020 г. Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн Подробнее

23 ноября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020 Подробнее

16 ноября 2020 г. Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБ Подробнее

16 ноября 2020 г. Государство платит за вас Подробнее

16 ноября 2020 г. Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать Подробнее

16 ноября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020 Подробнее

12 ноября 2020 г. Казначейство назвало самые распространенные ошибки при госзакупках за первое полугодие 2020 года Подробнее

09 ноября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020 Подробнее

30 октября 2020 г. Торги имуществом на ЭТП ГПБ – ноябрь-декабрь Подробнее

26 октября 2020 г. Ноябрь 2020 - продажа имущества на ЭТП ГПБ Подробнее

19 октября 2020 г. Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020 Подробнее

19 октября 2020 г. Продажа имущества на ЭТП ГПБ в октябре и ноябре 2020 Подробнее

12 октября 2020 г. Продажа имущества октябрь-ноябрь 2020 - торги на ЭТП ГПБ Подробнее

12 октября 2020 г. Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

06 октября 2020 г. КАК МЕНЯЮТСЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ПАНДЕМИЮ? Подробнее

06 октября 2020 г. Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии» Подробнее

05 октября 2020 г. Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

05 октября 2020 г. Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ вторая половина октября 2020 Подробнее

01 октября 2020 г. Составление проекта договора. Возможность его корректировки Подробнее

01 октября 2020 г. Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ» Подробнее

28 сентября 2020 г. Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ Подробнее

28 сентября 2020 г. Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ Подробнее

25 сентября 2020 г. Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ в октябре 2020 Подробнее

24 сентября 2020 г. ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформу Подробнее

24 сентября 2020 г. Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещании Подробнее

23 сентября 2020 г. 5 правил успешного тендерного специалиста Подробнее

22 сентября 2020 г. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка» Подробнее

21 сентября 2020 г. Конкурс #Япроизводительэтпгпб Подробнее

21 сентября 2020 г. ЭТП помогут совершенствовать реализацию лома черных и цветных металлов Подробнее

15 сентября 2020 г. Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБ Подробнее

11 сентября 2020 г. Персональный менеджер – новый тариф от ЭТП ГПБ для комфортного участия в торгах Подробнее

07 сентября 2020 г. Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФ Подробнее

04 сентября 2020 г. Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

04 сентября 2020 г. Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ в сентябре-октябре Подробнее

03 сентября 2020 г. 100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала Подробнее

03 сентября 2020 г. Я – производитель! Подробнее

02 сентября 2020 г. УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг – от Калининграда до Владивостока Подробнее

28 августа 2020 г. Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 года Подробнее

28 августа 2020 г. Продажа имущества - торги на ЭТП ГПБ Подробнее

27 августа 2020 г. Минстрой получит функции единого госзаказчика объектов инфраструктуры Подробнее

27 августа 2020 г. Москва планирует до конца года запустить электронный документооборот на этапе исполнения госконтрактов Подробнее

26 августа 2020 г. Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения Подробнее

26 августа 2020 г. Продажа имущества ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБ Подробнее

10 августа 2020 г. Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее

31 июля 2020 г. Новые типовые контракты разместили в ЕИС Подробнее

28 июля 2020 г. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: Как промышленные компании оптимизируют расходы с помощью невостребованного имущества Подробнее

27 июля 2020 г. Для госзакупок в Крыму установят особый порядок определения поставщика - комментарий эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

13 июля 2020 г. ЭТП ГПБ – 8 лет с вами! Подробнее

10 июля 2020 г. НОВАЯ ЭРА СНАБЖЕНИЯ: как синергия закупочных, банковских и логистических сервисов снизит издержки предприятий ТЭК Подробнее

06 июля 2020 г. Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедуры Подробнее

06 июля 2020 г. Правительство РФ утвердило новые правила согласования госконтракта с единственным поставщиком Подробнее

03 июля 2020 г. Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическим Подробнее

29 июня 2020 г. Улучшение функционала работы с личным кабинетом пользователя ЭТП ГПБ – новое в шаблонах протоколов Подробнее

29 июня 2020 г. Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

29 июня 2020 г. ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачи Подробнее

29 июня 2020 г. График работы ЭТП ГПБ 1 июля 2020 года Подробнее

23 июня 2020 г. Осторожно, мошенники! Подробнее

22 июня 2020 г. График работы ЭТП ГПБ 24 июня 2020 года Подробнее

22 июня 2020 г. VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайн Подробнее

22 июня 2020 г. Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июля Подробнее

15 июня 2020 г. Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 года Подробнее

15 июня 2020 г. Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее

11 июня 2020 г. Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок Подробнее

08 июня 2020 г. TenderGuru.ru и ЭТП ГПБ – большая скидка на доступ к самой важной информации по торгам Подробнее

01 июня 2020 г. ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписи Подробнее

28 мая 2020 г. ФОТОКОНКУРС ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»: «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК» Подробнее

28 мая 2020 г. 5 тысяч поставщиков узнали, как участвовать в торгах в коронакризис. Итоги Контур.Конференции Подробнее

22 мая 2020 г. Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков Подробнее

21 мая 2020 г. Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 Подробнее

21 мая 2020 г. Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказ Подробнее

21 мая 2020 г. Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайн Подробнее

18 мая 2020 г. Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФ Подробнее

15 мая 2020 г. Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее

13 мая 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 года Подробнее

13 мая 2020 г. Перевод ЕИС на использование свободного программного обеспечения Подробнее

12 мая 2020 г. ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ Подробнее

29 апреля 2020 г. Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта Подробнее

27 апреля 2020 г. Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения Подробнее

27 апреля 2020 г. Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ Подробнее

20 апреля 2020 г. Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса. Подробнее

17 апреля 2020 г. Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублей Подробнее

16 апреля 2020 г. Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев Подробнее

13 апреля 2020 г. Поздравляем с Днем Космонавтики! Подробнее

13 апреля 2020 г. Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляции Подробнее

10 апреля 2020 г. ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина Подробнее

09 апреля 2020 г. Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка Подробнее

08 апреля 2020 г. Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин Подробнее

08 апреля 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 1 по 7 апреля 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. Как работать удаленно: Инструкция от ЭТП ГПБ Подробнее

06 апреля 2020 г. Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Подробнее

06 апреля 2020 г. Национальный режим в сфере закупок с 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз Подробнее

06 апреля 2020 г. ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯ Подробнее

03 апреля 2020 г. О закупках в апреле Подробнее

30 марта 2020 г. Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового Портала Подробнее

30 марта 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года Подробнее

27 марта 2020 г. Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода Подробнее

27 марта 2020 г. Перенос сроков по закупкам Подробнее

27 марта 2020 г. Режим работы ЭТП ГПБ в период с 28.03 по 05.04 2020г. Подробнее

27 марта 2020 г. ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель» Подробнее

27 марта 2020 г. Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г. Подробнее

24 марта 2020 г. ЭДО ЭТП ГПБ – полная функциональность в условиях карантина Подробнее

23 марта 2020 г. Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь! Подробнее

23 марта 2020 г. ЭДО vs. Бумажная документация – что лучше? Подробнее

23 марта 2020 г. Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом Подробнее

23 марта 2020 г. Какими будут поправки в 44-ФЗ Подробнее

23 марта 2020 г. Для контрактов Москвы коронавирус признали форс-мажором Подробнее

23 марта 2020 г. МСП предлагают освободить от налогов и продлить сроки лицензий до конца года Подробнее

23 марта 2020 г. Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» Подробнее

19 марта 2020 г. Изменения в работе ЭТП ГПБ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Подробнее

16 марта 2020 г. Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения Подробнее

16 марта 2020 г. Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБ Подробнее

10 марта 2020 г. Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020 Подробнее

05 марта 2020 г. Бесплатное участие в Ценовых Запросах МРФ ПАО Ростелеком до 15 апреля 2020 Подробнее

02 марта 2020 г. Закупки аэропортов России на ЭТП ГПБ Подробнее

25 февраля 2020 г. Газпромбанк совместно с «Газпром нефтью» разработают цифровую закупочную платформу Подробнее

25 февраля 2020 г. К интеграционному модулю НСИ подключен Росводоканал Подробнее

19 февраля 2020 г. Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве Подробнее

17 февраля 2020 г. Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ Подробнее

11 февраля 2020 г. «Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ Подробнее

10 февраля 2020 г. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года Подробнее

10 февраля 2020 г. Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучше Подробнее

24 января 2020 г. Позиции ведущих электронных торговых площадок по вопросу введения биржевой торговли ломом черных и цветных металлов Подробнее

30 декабря 2019 г. Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020 Подробнее

25 декабря 2019 г. Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»? Подробнее

23 декабря 2019 г. Скидка на ЭДО ЭТП Газпромбанка Подробнее

10 декабря 2019 г. Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

05 декабря 2019 г. Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани Подробнее

05 декабря 2019 г. ООО «Балтийский Химический Комплекс» - новый крупный заказчик ЭТП ГПБ Подробнее

05 декабря 2019 г. На восток! УЦ в Екатеринбурге и Челябинске Подробнее

02 декабря 2019 г. 5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина Подробнее

29 ноября 2019 г. Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019 Подробнее

29 ноября 2019 г. Состоялась конференция по Технологии ЕНН Подробнее

28 ноября 2019 г. Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019 Подробнее

22 ноября 2019 г. Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

21 ноября 2019 г. ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге Подробнее

18 ноября 2019 г. Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области Подробнее

12 ноября 2019 г. Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды Подробнее

11 ноября 2019 г. ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество Подробнее

11 ноября 2019 г. Ещё четыре города обслуживаются УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» Подробнее

07 ноября 2019 г. Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам Подробнее

05 ноября 2019 г. Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра! Подробнее

30 октября 2019 г. Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноября Подробнее

28 октября 2019 г. Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме Подробнее

22 октября 2019 г. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК Подробнее

22 октября 2019 г. ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM Подробнее

22 октября 2019 г. Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра» Подробнее

21 октября 2019 г. Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения» Подробнее

07 октября 2019 г. ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форуме Подробнее

03 октября 2019 г. II Всероссийская конференция по закупкам в Светлогорске Подробнее

01 октября 2019 г. Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке Подробнее

01 октября 2019 г. Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписи Подробнее

26 сентября 2019 г. 25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам Подробнее

24 сентября 2019 г. ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонта Подробнее

23 сентября 2019 г. Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы Подробнее

12 сентября 2019 г. Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов Подробнее

07 августа 2019 г. Эксперт ЭТП ГПБ о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств Подробнее

06 июля 2018 г. Отдельная ЭТП для госзакупок лекарств Подробнее

22 июня 2018 г. Новые ЭТП для госзакупок запустят до 1 октября Подробнее

18 июня 2018 г. Минфин определился со стартом реформы закупок Подробнее

04 июня 2018 г. ТЕНДЕРНЫЕ ПРОДАЖИ - 2.0 Подробнее

10 января 2018 г. ООО «ТрансКапСтрой» переводит закупки на ЭТП ГПБ Подробнее

03 ноября 2017 г. ЭТП ГПБ получила аттестат соответствия требованиям защищенности данных Подробнее

30 октября 2017 г. ЭТП ГПБ и ГК "Новотранс" откроют торги на грузоперевозки Подробнее

30 октября 2017 г. ЭТП ГПБ переходит на электронный документооборот с поставщиками Подробнее

23 октября 2017 г. Финансовые сервисы для клиентов ЭТП ГПБ стали удобнее Подробнее

30 августа 2017 г. Объявлены первые лауреаты премии «Инновация года 2017» Подробнее

07 июля 2017 г. ЭТП ГПБ примет участие в крупнейшей международной промышленной выставке – ИННОПРОМ 2017 Подробнее

15 июня 2017 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

08 июня 2017 г. ЭТП ГПБ – генеральный партнер COMMERZ 2017 Подробнее

05 июня 2017 г. ФАС встала на защиту компании из реестра недобросовестных поставщиков Подробнее

01 июня 2017 г. Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и Минфин Подробнее

29 мая 2017 г. 1 день остался до начала семинара для поставщиков по 223-ФЗ Подробнее

29 мая 2017 г. Как оформить жалобу на положение документации по государственной закупке Подробнее

29 мая 2017 г. Заказчик не должен принимать конкурсную заявку «не по форме» Подробнее

26 мая 2017 г. Подрядчик должен выполнить сам строительные работы по госконтракту Подробнее

23 мая 2017 г. Госконтракт для СМП заказчик должен оплатить в течении 15 дней Подробнее

22 мая 2017 г. Банковское сопровождение контрактов: Зачем это нужно Подробнее

22 мая 2017 г. Правила и порядок заключения строительных контрактов «под ключ» по 44-ФЗ Подробнее

18 мая 2017 г. Прямая трансляция ПМЮФ-2017 Подробнее

16 мая 2017 г. На ПМЮФ-2017 состоится дискуссия об электронных закупках Подробнее

15 мая 2017 г. Перевод госзакупок в электронный формат отложен до 2019 года Подробнее

12 мая 2017 г. Газпром корпоративный институт объявил набор на курс профессионального поставщика Подробнее

12 мая 2017 г. Включение в реестр недобросовестных поставщиков. Разъяснения ФАС России. Подробнее

05 мая 2017 г. Татьяна Демидова возглавила Департамент Контрактной системы в Минфине Подробнее

03 мая 2017 г. 3 ключевые сложности применения 223-ФЗ Подробнее

28 апреля 2017 г. 5 главных проблем применения 44-ФЗ Подробнее

19 апреля 2017 г. Объявлен набор в майскую группу на курс профессионального поставщика Подробнее

18 апреля 2017 г. 823 нарушения в закупках по 44-ФЗ зафиксировано Счетной палатой Подробнее

18 апреля 2017 г. Рост объёма торгов по 223-ФЗ составил 11% в 2016 году Подробнее

17 апреля 2017 г. ЭТП ГПБ примет участие в II Бизнес-конференции «ГОСЗакупки-2017» Подробнее

12 апреля 2017 г. ЭТП ГПБ и ФИЦ ИУ РАН подписали соглашение о сотрудничестве Подробнее

11 апреля 2017 г. Перевод системы госзакупок в электронный вид откладывается Подробнее

10 апреля 2017 г. Как продать Газпрому и не только? Подробнее

04 апреля 2017 г. Экономия ЦБ РФ при закупках увеличится почти в 2 раза Подробнее

03 апреля 2017 г. Специфика работы по госконтракту строительных организаций Подробнее

29 марта 2017 г. ЭТП ГПБ проконсультировала строителей Подробнее

29 марта 2017 г. Программа повышения квалификации «РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ИСО 9001:2015» Подробнее

28 марта 2017 г. КЕЙС: Как организовать тендерную работу в компании? Подробнее

27 марта 2017 г. Усиление контроля над закупками ФГУП и МУП Подробнее

26 марта 2017 г. Московская область поднялась на 13 место по доле прямых закупок среди субъектов МСП Подробнее

24 марта 2017 г. Новые возможности для МСП в получении банковских гарантий Подробнее

23 марта 2017 г. ЭТП ГПБ примет участие в BATIMAT RUSSIA Подробнее

17 марта 2017 г. Генеральный директор ЭТП ГПБ ответил на самые актуальные вопросы поставщиков в прямом эфире Подробнее

17 марта 2017 г. Первая «Прямая линия» с генеральным директором ЭТП Газпромбанка: откровенный разговор о главном Подробнее

16 марта 2017 г. Вопросы и ответы "Прямая линия 16 марта 2017 года" Подробнее

02 марта 2017 г. Прямая линия с Генеральным директором ООО ЭТП ГПБ Михаилом Константиновым Подробнее

21 февраля 2017 г. Новый контролёр системы госзакупок Подробнее

20 февраля 2017 г. Кейс: Купи-продай самому себе, проблемы аффилированности Подробнее

20 февраля 2017 г. Итоги 2016 года в закупках по 223-ФЗ Подробнее

14 февраля 2017 г. КЕЙС: Заказчик отклонил заявку, пусть обоснует Подробнее

14 февраля 2017 г. Расширение квот для закупок - большая дорога для малого бизнеса Подробнее

14 февраля 2017 г. Продавай российское: отечественные поставщики получили приоритет по 223-ФЗ Подробнее

07 февраля 2017 г. Будущее закупочных процедур: не торгами едиными Подробнее

23 января 2017 г. Витязи на распутье: как закупку организовать и ресурсы сохранить? Подробнее

23 января 2017 г. Управлению корпоративными закупками можно научиться у экспертов Подробнее

14 декабря 2016 г. ЭТП ГПБ и Дом финансовых решений проведут обучающий семинар Подробнее

21 октября 2016 г. Единый каталог товаров и услуг: теория и реальность Подробнее

06 сентября 2016 г. ЭТП ГПБ объявляет о запуске совместного проекта с Национальным Рейтинговым Агентством Подробнее