ЭТП ГПБ и ФИЦ ИУ РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Электронная торговая площадка Газпромбанка и Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской Академии наук будут заниматься внедрением совместно разработанных наукоемких технологий мониторинга и повышения эффективности закупок.

Соглашение о сотрудничестве подписано 25 марта 2017 г. Оно отражает заинтересованность сторон в создании специальных математических моделей, компьютерных алгоритмов анализа данных и основанных на них программных систем для повышения эффективности закупок через Электронную торговую площадку Газпромбанка.

"Перечень актуальных задач, которые нам необходимо решать ежедневно, уже требует академических интеллектуальных ресурсов, - говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. – Мы неизбежно должны были к этому прийти, и рады, что ведущая российская научная организация в области информатики и управления готова принять участие в наших разработках".

Конечная цель – предоставить заказчикам современный инновационный комплекс услуг по мониторингу, анализу и прогнозированию рынка. Выявление аномалий в ценообразовании, компьютерный анализ больших массивов текстовых документов, распознавание мошеннических действий при закупках, прогнозирование потребностей заказчиков в тех или иных товарах и услугах – вот лишь небольшая часть функционала, который предстоит создать. Здесь требуются теоретическая информатика и новейшие информационные технологии, системный анализ и управление, вычислительная и прикладная математика – все те направления, по которым работает ФИЦ ИУ РАН.

"Спрос со стороны общества на фундаментальные и прикладные исследования в области информационных технологий и вычислительных систем постоянно растет, – комментирует директор ФИЦ ИУ РАН академик Игорь Соколов. – ЭТП ГПБ помогает развитию российской экономики, повышая эффективность инфраструктуры закупок. Компаний, которые настолько глобально подходили бы к решению коммерческих задач и работали на дальнюю перспективу, не так много. Мы ждем от сотрудничества самых высоких результатов".

Срок действия соглашения – 2 года, но он может быть продлен. Список задач утвержден первичный, и скорее всего он будет расширяться. В исследованиях, проводимых под руководством академика Константина Рудакова, будут задействованы ресурсы Вычислительного центра РАН, имеющего уникальную практику решения сложнейших наукоёмких задач интеллектуального анализа больших данных в режиме коллективного пользования.

ЭТП ГПБ неизменно входит в ТОП-3 российских электронных торговых площадок по данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

ФИЦ ИУ РАН – флагман российских научных исследований в сфере информатики и управления. В него входят такие известные и авторитетные организации, как Институт проблем информатики РАН, Институт системного анализа РАН и Вычислительный центр РАН.