Приглашаем поставщиков принять участие в закупках ГК РКС для выполнения работ по ключевым объектам инвестиционной программы.

ГК РКС проводит конкурсные процедуры на выбор подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ по крупным и ключевым объектам инвестиционной программы в различных регионах.

1. Открытый конкурс в электронной форме на заключение договоров на завершение строительства сооружений повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на ОСВ площадка «Кирпичная».

Организатор: АО "РКС-Менеджмент".

Регион: г. Пенза

Начальная максимальная стоимость работ: 11 074 405,44 р.

Прием заявок до: 02-09-2020

Ссылка на процедуру: https://etpgpb.ru/procedure/tender/etp/381440 .

2. Открытый конкурс в электронной форме на заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ по приведению склада хлора БОС к требованиям норм и правил.

Организатор: АО "РКС-Менеджмент".

Регион: г. Пермь

Начальная максимальная стоимость работ: 36 349 019,59 р.

Прием заявок до: 28-08-2020

Ссылка на процедуру: https://etpgpb.ru/procedure/tender/etp/380063 .

3. Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договора(ов) на реконструкцию КНС м/р-на «Садовый»

Организатор: АО "РКС-Менеджмент".

Регион: г. Пермь

Начальная максимальная стоимость работ: 39 575 422,08 р.

Прием заявок до: 28-08-2020

Ссылка на процедуру: https://etpgpb.ru/procedure/tender/etp/375392 .

4. Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов МСП на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов».

Организатор: АО "РКС-Менеджмент".

Регион: г. Самара

Начальная максимальная стоимость работ по лоту 1: 92 525 398.11 р.

Начальная максимальная стоимость работ по лоту 2: 75 422 989.95 р.

Начальная максимальная стоимость работ по лоту 3: 53 964 697.95 р.

Прием заявок до: 27-08-2020

Ссылка на процедуру: https://etpgpb.ru/procedure/tender/etp/380160 .

По всем вопросам можно обращаться к сотрудникам Департамента по управлению системой снабжения АО "РКС-Менеджмент":

Мутафян Аида Араевна +7 (495) 783-3232 (доб. 1529)

Коренев Александр Валерьевич +7 (495) 783-3232 (доб.1429).