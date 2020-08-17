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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Дополнительная информация о миграции ЕИС в новый Центр обработки данных

    Дополнительная информация о миграции ЕИС в новый Центр обработки данных

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    В дополнение к ранее размещенной новости о работах по миграции Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) сообщаем, что с 17 по 24 августа 2020 года ЕИС будет работать на ранее действующих IP-адресах, отраженных в колонке 3 таблицы.

    Регламентные работы по миграции в новый ЦОД будут продолжены с 14:00 21 августа до 07:00 24 августа 2020 по московскому времениПросим пользователей ЕИС заблаговременно осуществить размещение документов в ЕИС, а также их согласование и проверку с использованием ЕИС. 

    Также обращаем внимание пользователей и операторов внешних информационных систем, осуществляющих интеграционное взаимодействие с ЕИС, что после завершения миграции, а именно с 07:00 24 августа 2020 по московскому времени у ЕИС будут изменены IP-адреса в соответствии с колонкой 2 таблицы.

    Ранее доведенная информация об IP-адресах идентична сведениям в таблице в данной новости.

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