Дополнительная информация о миграции ЕИС в новый Центр обработки данных

В дополнение к ранее размещенной новости о работах по миграции Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) сообщаем, что с 17 по 24 августа 2020 года ЕИС будет работать на ранее действующих IP-адресах, отраженных в колонке 3 таблицы.

Регламентные работы по миграции в новый ЦОД будут продолжены с 14:00 21 августа до 07:00 24 августа 2020 по московскому времени. Просим пользователей ЕИС заблаговременно осуществить размещение документов в ЕИС, а также их согласование и проверку с использованием ЕИС.

Также обращаем внимание пользователей и операторов внешних информационных систем, осуществляющих интеграционное взаимодействие с ЕИС, что после завершения миграции, а именно с 07:00 24 августа 2020 по московскому времени у ЕИС будут изменены IP-адреса в соответствии с колонкой 2 таблицы.

Ранее доведенная информация об IP-адресах идентична сведениям в таблице в данной новости.