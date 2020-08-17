Государство закупилось на закрытых рынках - пандемия привлекла бизнес на рынок госзаказа

Вопреки ожиданиям, деловая активность на рынке госзаказа во время коронавирусного локдауна выросла, что позволило госзаказчикам больше экономить на закупках, следует из исследования Национального рейтинга прозрачности закупок (НРПЗ). Госзаказчикам удалось выполнить требование Белого дома о смещении госзакупок в первое полугодие: по сравнению с 2019 годом их объем вырос на 20%. Впрочем, аналитики зафиксировали и негативные тенденции: во время пандемии заказчики стали чаще отменять закупки.

Кризис на фоне пандемии подтолкнул бизнес быть более активным на рынке госзаказа и повышать собственную эффективность для предложения конкурентоспособных цен, указывают авторы исследования национального рынка госзакупок в период пандемии COVID-19 (часть проекта НРПЗ, рассчитывается независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром с 2006 года). Напомним, что правительство рассчитывало на госзаказ как источник поддержания спроса на рынке: в частности, госзаказчикам предписывалось перенести свои закупки с конца года на первое полугодие, бизнесу же при этом были обещаны послабления (право на изменение цен и сроков исполнения контрактов).

Ссылаясь на данные Единой информационной системы в сфере госзакупок, авторы указывают, что среднее количество заявок на электронный аукцион в феврале — мае 2020 года выросло до 3,23 заявки на лот против 3,18 в 2019 году, или 3,04 против 2,97 заявки для допущенных заявок. При этом среднее снижение цены по закупкам выросло с 24,5% до 26%. «Количество допущенных заявок прямо пропорционально оказывает влияние на экономическую эффективность закупки и, как следствие, позволяет сэкономить бюджетные средства»,— отмечают авторы. При этом рост дисконта негативно повлиял на поставщиков, которым пришлось повысить свою эффективность в борьбе за госзаказ.

В целом же рынок госзаказа с февраля по июль вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%: объем размещенных извещений составил почти 4 трлн руб. за вычетом закупок у единственного поставщика.

Напомним, что для недопущения распространения коронавируса госзаказчики могли заключать любые контракты с единственным поставщиком, ссылаясь на обстоятельство непреодолимой силы. При этом извещения для таких закупок не размещались, сведения о них содержатся в реестре заключенных контрактов. Вне форс-мажора неконкурентные процедуры возможны при закупках услуг госмонополий, несостоявшихся конкурентных закупках или малых закупках стоимостью до 600 тыс. руб. В результате послаблений объем закупок у единственного поставщика вырос на 13% по сравнению с прошлым годом — до 0,8 трлн руб., тогда как число контрактов сократилось на треть.

Наибольшие объемы таких неконкурентных закупок ожидаемо пришлись на медицину — инструменты и медоборудование, лекарства, научные исследования. Также лидируют закупки компьютеров, оборудования для обустройства удаленных рабочих мест и строительных работ (стройка не прекращалась во время локдауна). Влияние пандемии на закупки у единственного поставщика зафиксировано и в разрезе регионов: так, наибольший рост таких закупок пришелся на Северо-Кавказский, Приволжский и Центральный федеральные округа, в которых отмечалось наибольшее число заболевших.

Впрочем, помимо роста объемов госзаказа и повышения эффективности таких закупок во время пандемии аналитики зафиксировали рост неопределенности в секторе.

Так, доля отмененных процедур в период COVID-19 выросла вдвое. В частности, заказчики в феврале—мае отменили закупки на 371 млрд руб. против 161 млрд руб. в 2019 году. Отказ от закупок может быть связан с невозможностью поставщиков исполнить обязательства из-за локдауна.