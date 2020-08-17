Скорректирован порядок формирования идентификационного кода закупки

Министерство финансов РФ скорректировало порядок формирования идентификационного кода закупки (ИКЗ). Соответствующая информация содержится в приказе Минфина №58н.

Изменения направлены на то, чтобы привести порядок формирования ИКЗ в соответствие законодательству. Уточняется, что каждой электронной малой закупке будет присваиваться отдельный код.

На этапе начала закупки в разрядах 27-29 ИКЗ будет указываться конкретное значение ее порядкового номера. Согласно документу поправки должны вступить в силу с 1 октября. Однако дату начала действия положений об электронных малых закупках перенесли новым законом до 1 апреля 2021 г.

Также, в 27 — 29 разряде ИКЗ нужно будет указывать «0», например, при закупке на основании п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. Приводить конкретное значение порядкового номера на этапе заключения контракта не нужно.

Кроме того, скорректирован перечень исключений, когда ИКЗ присваивается общему объему закупок на год. В частности, из него убрали закупки препаратов, которые приобретаются по решению врачебной комиссии на основании п. п. 7 ч. 2 ст. 83 и 3 ч. 2 ст. 83.1 44-ФЗ.