Как изменилось постановление о запрете допуска к госзакупкам иностранных промтоваров

Правительство РФ скорректировало постановление об установлении запрета допуска к госзакупкам иностранных промышленных товаров. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении №1178.

В частности, уточнен порядок включения промтоваров, произведенных в государствах – членах ЕАЭС, в реестр евразийской промышленной продукции в целях соблюдения соответствующего запрета.

Так, основанием для включения продукции в указанный реестр теперь является акт экспертизы, выданный уполномоченным органом, о соответствии такой продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства РФ №719, с указанием информации о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий) на территории государства – члена ЕАЭС (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий).

Кроме этого, в соответствии с новым абз. 2 п. 10 постановления №616 устанавливается правило, согласно которому в случае представления в составе заявки выписки из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием совокупного количества баллов, не соответствующего установленным требованиям, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств.

Также согласно новому п. 10.1 постановления №616 при закупках промтоваров для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением закупок товаров, предусмотренных перечнем, выписка из соответствующего реестра не представляется. В этом случае участник представляет в составе заявки декларацию о стране происхождения товара.

Указанные изменения вступили в силу 5 августа 2020 года.