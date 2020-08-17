Утвержден типовой контракт на оказание охранных услуг

Утверждены типовой контракт на оказание охранных услуг и информационная карта к этому контракту в соответствии с 44-ФЗ (с. 11 ст.34) и правилами разработки типовых контрактов. Соответствующая информация содержится в приказе Росгвардии №149, который вступил в силу 9 августа.

Положения указанного типового контракта будут применяться заказчиками при формировании проекта контракта, имеющего соответствующий предмет, в том числе в случае закупки услуг, соответствующих кодам ОКПД 2 80.10.12 «Услуги охраны», ОКВЭД 2 80.10 «Деятельность частных охранных служб» и позициям КТРУ, указанным в информационной карте, при любом размере цены контракта. Другие показатели для применения типового контракта отсутствуют.

Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению по истечении 30 календарных дней после дня их размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего соответствующие типовой контракт, типовые условия контракта.

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Росатом», Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.