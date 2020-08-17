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    Обновлены правила контроля за госзакупками

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    Правительство РФ утвердило новые правила осуществления контроля госзакупок. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

    Документом правительство отменило предыдущую версию правил, принятую в конце 2015 г. и все изменения, которые в них вносились до настоящего времени. Согласно новым правилам, под контроль подпадает информация об объеме финансового обеспечения для закупок, доведенном до заказчика, и об идентификационном коде закупки, содержащаяся в планах-графиках закупок, извещениях о проведении закупок, выписках из приглашения принять участие в закрытых закупках, протоколах рассмотрения и оценки заявок, протоколах подведения итогов, проектах контрактов и т.п.

    При этом в правилах определены порядок проведения проверки такой информации и сроки, в которые контролирующие органы должны проверить эту информацию и дать свое заключение.

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