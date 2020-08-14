ЭТП ГПБ провела совместное мероприятие с Министерством финансов Тульской области.

13 августа 2020 года ЭТП ГПБ при поддержке Филиала “Газпромбанк” (Акционерное общество) “Среднерусский” провела совместное онлайн-мероприятие с министерством финансов Тульской области «О новациях в сфере закупок в 2020 году».

Приветственное обращение к участникам прозвучало от Натальи Евгеньевны Кондауровой, заместителя министра финансов Тульской области. Далее в составе теоретической части мероприятия выступил приглашенный эксперт от ЭТП ГПБ Иван Михайлович Кузнецов, заместитель начальника отдела рассмотрения жалоб управления контроля размещения государственного заказа ФАС России. Иван Михайлович поделился кратким обзором основных изменений законодательства о контрактной системе в 2020 году, а также высказал позиции ФАС по отношению к этим изменениям. В завершении своего выступления спикер ответил на вопросы участников ВКС Тульской области.

В рамках онлайн-мероприятия выступали специалисты отдела методологии и нормирования Департамента регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области. Елена Геннадьевна Дрынина, главный консультант, рассказала о проблемных вопросах применения ПП РФ № 616 и 617 о запретах и ограничениях на допуск иностранных товаров к закупкам. Об особенностях закупок продуктов питания с применением федерального типового контракта выступила Татьяна Павловна Суханова. Альбина Гаптулхаевна Ибрагимова подняла тему установления запрета на указание дополнительных характеристик закупочной продукции (ПП РФ №145).

В практической части Наталья Борисовна Дозорова, главный консультант отдела информационных систем, рассказала о работе в обновленной версии РИС ТО, в т.ч. порядок участия при осуществлении совместных закупок, а Антон Андреевич Котугин, руководитель направления по работе органами власти ЭТП ГПБ, продемонстрировал обновленный функционал электронной площадки и новые возможности для организаторов закупок.

По практике взаимодействия уполномоченного учреждения с электронными торговыми площадками выступил Николай Владимирович Абашин, заместитель директора ГКУ ТО «ЦОЗ». Завершающей темой для обсуждения на ВКС стала практика взаимодействия заказчиков с электронными торговыми площадками, в которой представители муниципальных образований смогли обменяться опытом и задать напрямую свои вопросы представителю Электронной торговой площадке Газпромбанка.