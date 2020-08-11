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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Миграция ЕИС в новый Центр обработки данных

    Миграция ЕИС в новый Центр обработки данных

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    В дополнение к ранее размещенной новости о работах по миграции Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) в новый Центр обработки данных (далее - ЦОД) сообщаем, что старт работ по переключению запланирован на 14 августа 2020 года с 14:00 по московскому времени. Планируемый срок завершения работ - 17 августа 2020 года 06:00 по московскому времени.

    На время миграции запланированы регламентные работы, в связи с чем ЕИС в указанный период работать не будет. В случае необходимости продления регламентных работ, будет размещена дополнительная информация.

    Также обращаем внимание пользователей и операторов внешних информационных систем, осуществляющих интеграционное взаимодействие с ЕИС, что после миграции у ЕИС будут изменены IP-адреса. Информация о новых IP-адресах была направлена отдельным уведомлением в адрес операторов данных систем, а также отражена в документе «ЕИС. Единые форматы электронных документов» (далее - Альбом ТФФ), размещенном в разделе Требования к информационному взаимодействию ЕИС с другими информационными системами.

    Просим заранее спланировать работу.

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