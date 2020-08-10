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    Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ

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    В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 249-ФЗ, Правительство РФ получило полномочия по утверждению перечня отечественных товаров, работ и услуг, для которых будет установлена доля в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по определению их минимальной доли в таких закупках. Для обеспечения проведения торгов все действующие электронные торговые площадки должны будут провести модернизацию и предоставить участникам закупки возможность указывать страну производителя для учета квот, установленных Правительством.

    Мы уже провели такую модернизацию и включили в функционал Торгового Портала соответствующую возможность.
    Теперь Заказчик может обозначить не только товар, который он хочет приобрести, но и страну производства данного товара, с учетом требований поправок.
    А Поставщик может указать страну производства своего товара при ответе на Ценовой Запрос. В ближайшее время у всех позиций нашего каталога появится поле «Страна производства», и данные из этого поля будут автоматически проставляться в ответы поставщиков.

    ЭТП ГПБ продолжает развиваться и поддерживать функционал электронных закупок с учетом требований законодательства и практических задач участников торгов.

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