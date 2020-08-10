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    Определены полномочия Правительства РФ в установлении минимальной доли закупок товаров российского производства

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    Президент РФ подписал поправки в 44-ФЗ и 223-ФЗ, направленные на определение полномочий Правительства РФ по установлению минимальной доли закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров, работ и услуг российского производства. Теперь Правительство РФ вправе устанавливать особенности определения начальной цены контракта, начальной цены контракта с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара для государственных и муниципальных нужд.

    Предусматриваются особенности проведения закупок для достижения заказчиком минимальной доли закупок. В частности, заказчик до 1 апреля, следующего за отчетным года, должен разместить отчет в ЕИС об объеме закупок с учетом минимальной доли закупок товаров (работ или услуг) российского производства. По итогам года, в случае несоответствия объема закупок минимальной доле закупок заказчик должен представить обоснование невозможности достижения минимальной доли закупок с соответствующим отчетом в ЕИС.

    Перечень соответствующих товаров (работ или услуг) для определения минимального объема закупок также будет утверждать Правительство РФ.

    Кроме того,  предусматривается, что при закупках товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ (оказании услуг), в заключаемый договор должна быть внесена информация о стране происхождения товара.

    Соответствующие законы вступят в силу 11 августа, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены другие сроки вступления в силу.

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