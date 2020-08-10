Минфин просят не допускать к торгам по 44-ФЗ фигурантов реестра недобросовестных поставщиков

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо замминистра финансов Алексею Лаврову с просьбой изменить процедуру электронного аукциона, чтобы не допускать к торгам по 44-ФЗ фигурантов реестра недобросовестных поставщиков, пишет ТАСС.

По мнению Титова, к торгам должны допускаться только те участники закупок, которые соответствуют единым требованиям, в частности имеют лицензию, членство в саморегулируемой организации или свидетельство о допуске к определенному виду работ, а также дополнительные требования, установленные правительством. Но главное – они не должны являться фигурантами реестра недобросовестных поставщиков, в который попадают компании, уклонившиеся от подписания контракта или нарушившие условия его исполнения.

Не допуск к торгам недобросовестных участников позволит свести к минимуму злоупотребление в сфере закупок, считает Титов.