Установлен особый порядок допуска кабельной продукции к закупкам

Установлен особый порядок допуска кабельной продукции к закупкам для соблюдения ограничений. Новые правила прописали в Постановление Правительства РФ № 878, дополнив его в пункте 3.1. Изменения вступают в силу 6 августа.

При закупках включенной в перечень радиоэлектронной продукции, классифицируемой кодами ОКПД 27.31 «Кабели волоконно-оптические» и 27.32 «Провода и кабели электронные и электрические прочие», правило «третий лишний» применяется при условии наличия не менее двух заявок, которые одновременно содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в реестр такой продукции или произведенной на территории государства – члена ЕАЭС и не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц.

Теперь участникам в составе заявок необходимо предоставить декларацию о нахождении продукции в указанном реестре с номером реестровой записи, а в случае поставки «евразийской» радиоэлектронной продукции – акт экспертизы по определению страны происхождения товара, с указанием информации о наличии сведений об оптическом волокне, используемом при производстве радиоэлектронной продукции, в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ.