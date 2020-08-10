Объем госзакупок у малого бизнеса в первом полугодии составил 492 млрд руб.

Госзаказчики в первой половине 2020 г. по результатам спецторгов заключили с субъектами малого предпринимательства (МСП) и социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) 592 тыс. контрактов на 492 млрд руб. Об этом говорится в аналитическом отчете Минфина по результатам мониторинга госзакупок.

Всего за первые шесть месяцев текущего года госзаказчики объявили о проведении 560 тыс. закупок на 642 млрд руб., участниками которых могут только МСП и СОНКО. Кроме того, заказчики разместили 16,4 тыс. извещений о закупке, в которых установлено требование к поставщику, не являющемуся МСП или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа МСП, СОНКО. Общий объем этих закупок составил 1,9 трлн руб.

Годом ранее заказчики объявляли о проведении 491,6 тыс. спецторгов на 498,5 млрд руб. По результатам этих закупок было заключено 422 тыс. контрактов на 307,9 млрд руб.

Результаты госзакупок у малого бизнеса в первой половине 2020 г., как и в первой половине 2019 г., ниже порогового значения, установленного закупочным законодательством – 15% от общего объема закупок. В текущем году на долю спецторгов приходится только 12% от общего объема проведенных закупок.

Так, по итогам 2019 г. общий объем госзакупок составил 7,3 трлн руб. (объем извещений о проведении закупок, опубликованных в ЕИС). В то же время годовой объем госзакупок, используемый для определения обязательной 15% квоты у малого бизнеса, составил 4,2 трлн руб. То есть, объем 15% квоты обязательных закупок у малого бизнеса по итогам прошлого года составил 634 млрд руб., тогда как по результатам спецторгов были заключены контракты на 1,1 трлн руб. Кроме того, еще 410 млрд руб. пришлось на долю малого бизнеса, привлеченного в качестве субподрядчика.