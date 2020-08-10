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    В России сняли ограничения на госзакупки иностранных лекарств

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    В России сняли ограничения на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Речь идет о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарубежные медикаменты, включенные в этот список, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.

    В пояснительной записке отмечается, что в отдельных случаях ограничение мешает лечению, смена лекарства или использование препарата другого производителя способны привести к ухудшению состояния больного. Особенно это касается быстропрогрессирующих заболеваний, требующих стабильной терапии.

    В число препаратов, на которые больше не распространяется правило, вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин. Их применяют при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также при лечении орфанных заболеваний у детей.

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