Опубликован отчет Минфина России о мониторинге госзакупок за II квартал 2020 г.

Минфин России разместил на своем портале аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Законом № 44-ФЗ по итогам II квартала 2020 г.

В документе приводятся данные по следующим блокам вопросов:

структура заказчиков;

единый реестр участников закупок;

планирование закупок;

осуществление закупок;

реестр контрактов, заключенных заказчиками;

реестр банковских гарантий;

контроль в сфере закупок

Во II квартале 2020 года заказчиками заключено и размещено в реестре контрактов 809 935 контрактов на общую сумму 2,3 трлн рублей. При этом по итогам I полугодия 2020 года заключено и размещено в реестре

контрактов 1,7 млн контрактов на общую сумму 4,1 трлн рублей, по сравнению с аналогичными показателями I полугодия 2019 года, количественный показатель остался на прежнем уровне, стоимостной увеличился на 34% (1,7 млн контрактов на 3,06 трлн рублей).

Исходя из приведенных данных, во II квартале 2020 года наиболее распространенными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) являются:

электронный аукцион – 476 тыс. извещений (90%) общим объемом 1,98 трлн рублей (79%);

запрос котировок в электронной форме – 26,8 тыс. извещений (6%) общим объемом 3,97 млрд рублей (0,2%);

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 111 Закона № 44-ФЗ – 9,4 тыс. извещений (2%) общим объемом 15,0 млрд рублей (1%);

открытый конкурс в электронной форме 7,6 тыс. извещений (1%) общим объемом 183,9 млрд рублей (7%).