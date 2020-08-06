Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Опубликован отчет Минфина России о мониторинге госзакупок за II квартал 2020 г.

    Опубликован отчет Минфина России о мониторинге госзакупок за II квартал 2020 г.

    Поделиться

    Минфин России разместил на своем портале  аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Законом № 44-ФЗ по итогам II квартала 2020 г.

    В документе приводятся данные по следующим блокам вопросов:

    • структура заказчиков;
    • единый реестр участников закупок;
    • планирование закупок;
    • осуществление закупок;
    • реестр контрактов, заключенных заказчиками;
    • реестр банковских гарантий;
    • контроль в сфере закупок

    Во II квартале 2020 года заказчиками заключено и размещено в реестре контрактов 809 935 контрактов на общую сумму 2,3 трлн рублей. При этом по итогам I полугодия 2020 года заключено и размещено в реестре
    контрактов 1,7 млн контрактов на общую сумму 4,1 трлн рублей, по сравнению с аналогичными показателями I полугодия 2019 года, количественный показатель остался на прежнем уровне, стоимостной увеличился на 34% (1,7 млн контрактов на 3,06 трлн рублей).

    Исходя из приведенных данных, во II квартале 2020 года наиболее распространенными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) являются:

    • электронный аукцион – 476 тыс. извещений (90%) общим объемом 1,98 трлн рублей (79%);
    •  запрос котировок в электронной форме – 26,8 тыс. извещений (6%) общим объемом 3,97 млрд рублей (0,2%);
    • способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 111 Закона № 44-ФЗ – 9,4 тыс. извещений (2%) общим объемом 15,0 млрд рублей (1%);
    • открытый конкурс в электронной форме 7,6 тыс. извещений (1%) общим объемом 183,9 млрд рублей (7%).
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить