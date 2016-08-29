Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке

На электронной торговой площадке можно не только закупить необходимые товары по наилучшей цене. Они превращаются в полноценный маркетплейс, где крупные компании с успехом продают непрофильное имущество и невостребованное имущество, начиная от спецодежды и заканчивая недвижимостью. В ближайшем будущем там же можно будет реализовывать продукцию собственного производства. О том, как развивается сервис продажи имущества на ЭТП ГПБ, рассказала Валентина Пудова, Руководитель Департамента Клиентских сервисов.

– С 1 июля 2019 года на ЭТП ГПБ начал работать новый сервис по продаже имущества. Расскажите, пожалуйста, почему вы приняли решение о запуске этого сервиса?

Валентина Пудова: Хотела бы сразу поправить: сервис был запущен еще в 2013 году. На первом этапе мы, в основном, специализировались на продаже непрофильного имущества наших основных заказчиков – ГК «Газпром», «Энергомаш», «Уралхиммаш» и многие другие. Непрофильное имущество – это имущество, которое не используется для производства основных видов продукции. Например, квартиры, санатории, столовые, заводы, которые не относятся к основному виду деятельности, и так далее. Существует указ президента, в соответствии с которым компании должны постепенно избавляться от непрофильных активов, и мы помогали им делать это путем электронных торгов – искали покупателей, проводили аукцион.

С 1 июля 2019 года на ЭТП ГПБ мы запустили сервис по продаже государственного и муниципального имущества. Эта процедура строго регламентирована постановлением Правительства. Существует четыре способа продажи: аукцион, публичное предложение, конкурс и продажа без объявления цены. Все они реализованы на нашей площадке и доступны как заказчикам, так и покупателям совершенно бесплатно.

– Такой сервис существует на всех восьми аккредитованных торговых площадках. В чем особенности вашего предложения?

– Продажа государственного и муниципального имущества строго регламентирована, поэтому здесь особенностей нет. Но, как я говорила, занимаемся еще и продажей коммерческого имущества. И здесь, помимо основных четырех способов, заказчик может настроить способ продажи под себя или назвать его так, как прописано в его положении о продаже. Наш конструктор позволяет быстро и удобно менять процедуру – добавлять этапы или новые поля и переименовывать их.

Кроме того, мы предлагаем сервис попозиционной продажи по аналогии с попозиционной закупкой. Чаще всего он используется для продажи неликвидного и невостребованного имущества – всего того, что лежит на складах и не используется. Это может быть оборудование, различные трубы, металлы, кабели, мебель, оргтехника – все, вплоть до спецодежды. На нашей площадке можно продавать все это не одним большим лотом, а по позициям.

Наши клиенты могут самостоятельно организовать процедуру продажи, воспользовавшись интернет-платформой. Также мы оказываем агентские услуги, то есть берем на себя все заботы по подготовке документации, размещаем информацию о продаже на площадке и осуществляем поиск потенциальных покупателей: размещаем рекламу на рекламных щитах, в СМИ, на телевидении. Конечно, мы сотрудничаем со всем специализированными интернет-порталами, где потенциальные покупатели могут увидеть объявление, в том числе «Авито» или ЦИАН, если речь идет о продаже квартир или автомобилей. Кроме того, у нас существует собственная обширная база клиентов, которые регулярно отслеживают появление новых объявлений. После размещения рекламы мы проводим торги среди всех заявившихся покупателей, а затем предоставляем продавцу отчетные документы: как была проведена рекламная компания, кто победил в торгах, и по какой цене он готов приобрести имущество. После этого Заказчик принимает решение, готов ли он заключить контракт.

– Как воспользоваться сервисом?

– Потенциальный покупатель может обратиться в наш колл-центр, где ему подробно объяснят, что надо сделать. Для участия в позиционных продажах существует упрощенная регистрация, не требующая ни электронной подписи, ни полной аккредитации. Если покупатель хочет приобрести крупное дорогостоящее или недвижимое имущество, он должен пройти аккредитацию, иметь электронную подпись и быть готов внести задаток. Задаток потом перечисляется продавцу как аванс.

– Насколько выгодна реализация имущества через площадку для продавца?

– При проведении аукциона срабатывает эффект азарта. Чаще всего это бывает при продаже квартир, автомобилей. У нас были случаи, когда выставленный за 30 000 автомобиль продавали за 300 000. В среднем имущество продается на 20-50% дороже первоначально заявленной цены, а недвижимость, особенно крупные объекты, на 5-10%.

С каждым годом наш сервис становится все более популярным. Заказчики поняли, что избавиться от ненужного имущества довольно просто, но при этом выгодно, и начали они включать это в KPI ответственных сотрудников. Так что время, когда неликвиды отдавали по балансовой стоимости или вообще задаром, остается в прошлом.

– В каком направлении вы планируете развивать сервис?

– С этого года мы начали активно продавать не только имущество, которым заказчики уже не пользуются, но и их продукцию. Например, один из наших крупных клиентов Выксунский металлургический завод начал продавать через наш сервис колеса для железнодорожных вагонов. Мы выступаем агентами, то есть организуем и рекламную кампанию, и саму процедуру торгов. Результаты показали, что торги помогают реализовывать продукцию дороже, чем завод это делал раньше.

К концу года у нас появится сервис для реализации банкротного имущества.

Еще один новый проект мы хотим запустить в следующем году совместно с «Газпромнефтью». Мы начнем реализовывать неликвидное и невостребованное имущество совсем по-другому. Это будет совершенно новая платформа – более гибкая и удобная для заказчиков. Но секреты пока раскрывать не будем.