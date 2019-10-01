Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписи

В рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагается внесение изменений в ряд существующих нормативно-правовых актов, а также создание новых, соответствующих решениям поставленных в Национальной программе задач и реалиям современности.

Законопроект, предусматривающий, в частности, изменения в действующий Федеральный закон № 63-фз от 06.04.2011 «Об электронной подписи», предполагает кардинальные изменения сложившейся практики создания и получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также порядка ее применения.

Если вы действуете как физическое лицо и в своих интересах, то получить квалифицированный сертификат вы можете в аккредитованном удостоверяющем центре, либо безвозмездно, либо по цене, установленной Правительством Российской Федерации. Для этого физическое лицо при личной явке должно сдать свои биометрические данные в уполномоченной на сбор биометрических данных организации (банк или ФМС) и получить ключ простой подписи в государственном или муниципальном органе, уполномоченном на выдачу такого ключа.

К слову сказать, отдельного закона о сборе биометрических данных в РФ нет, уже введен ряд статей в разных действующих законодательных актах, также формируется подзаконная нормативная база. Вопрос защиты биометрических данных прорабатывается, и комментировать его не представляется целесообразным в данном контексте.

Рассматриваемый законопроект предусматривает, что, сдав биометрические данные, и получив ключ простой подписи, при повторном получении квалифицированного сертификата вы можете не приходить лично в удостоверяющий центр, сертификат будет создан по вашему заявлению удаленно, но для этого у вас должен быть действующий квалифицированный сертификат. Удостоверяющий центр также обязан будет выдать вам безвозмездно криптографические средства для создания ключей и сертификата.

Если вы физическое лицо, действующее в рамках специальных полномочий, не связанных с действием от имени других физических лиц или юридических лиц, то законопроект предполагает получение квалифицированного сертификата в аккредитованном удостоверяющем центре, как для физического лица, но применение электронной подписи обременяется необходимостью «прикладывать» правовой акт, в соответствии с которым у физического лица имеются специальные полномочия. Этот акт должен быть в свою очередь подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченного в установленном порядке на принятие соответствующих решений должностного лица соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления и выдаваться уполномоченному физическому лицу в машиночитаемой форме, а также публиковаться на сайтах государственных органов в сети Интернет.

У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей задача получения квалифицированного сертификата и применения электронной подписи усложняется значительно.

Законопроектом предполагается, что электронная подпись к каждому в электронной форме подписываемому документу должна состоять из двух подписей: физического лица и юридического лица, если документ подписывается электронной подписью генерального директора организации или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица и индивидуального лица без доверенности. Квалифицированный сертификат физического лица получается им самим в вышеописанном порядке в аккредитованном удостоверяющем центре, а квалифицированный сертификат юридического лица должен быть получен в ФНС с указанием в сертификате в качестве владельца также физического лица, действующего от имени юридического лица без доверенности.

Но если документ электронной подписью подписывает от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя лицо, действующее по доверенности, то документ должен быть подписан электронной подписью физического лица и к подписи «приложена» машиночитаемая доверенность, подписанная двумя подписями (как было указано выше) руководителя представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, действующего от имени такого лица без доверенности.

Почти такой же порядок применения электронной подписи предполагается и для представителей государственных органов и органов местного самоуправления.

Действие сертификата, выданное юридическому лицу, при прекращении полномочий лица, указанного в таком сертификате прекращает свое действие.

Есть еще одна особенность для юридических лиц (подведомственных им организаций) и иных хозяйствующих субъектов, которые будут получать квалифицированные сертификаты в ФНС – перечень таких лиц устанавливается Правительством РФ.

Также, как и действующий закон, законопроект не предусматривает выдачу квалифицированного сертификата один раз и на всю жизнь. Сейчас сертификаты выдаются сроком на один год. И, надо обратить особое внимание еще раз на то, что получить квалифицированный сертификат можно будет только лично.

Если учесть предполагаемые законопроектом требования к удостоверяющим центрам, то вряд ли коммерческие удостоверяющие центры продолжат работать безвозмездно. И на сегодняшний день создание аккредитованного удостоверяющего центра весьма затратное мероприятие. Вероятно, это будут государственные или около государственные структуры. Важно, чтобы государство нашло средства на построение и поддержание сети, доступной каждому пользователю, и обеспечило потребности населения в электронных подписях.

Как будут реализовываться новые законодательные требования в существующих информационных системах, как коммерческих, так и государственных, можно только предполагать, поскольку предстоит разобраться в предлагаемых законопроектом к созданию новых объектов информационных систем, сформировать к ним технические требования. Ведь помимо изменений самого процесса подписания документов со стороны пользователей, необходимо будет также и внедрение электронных подписей доверенной третьей стороны, и подключение к информационным системам доверенной третьей стороны. Потребуется время для адаптации и новые финансовые вложения. А с учетом предполагаемого перехода на «электронное удостоверение личности», в том числе содержащего электронную подпись владельца, возникает вероятность того, что все примененные изменения просто не понадобятся, и информационные системы снова придется трансформировать.

Заместитель начальника Удостоверяющего центра ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг» Яна Сергеевна Малькова.

27.09.2019.