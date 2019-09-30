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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / С 1 октября запускается отдельная тарифная модель для Банка ГПБ и его филиалов.

    С 1 октября запускается отдельная тарифная модель для Банка ГПБ и его филиалов.

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    С 1 октября 2019 года на корпоративной секции ЭТП запускается отдельная тарифная модель для Банка ГПБ и его филиалов.

    В закупках, извещения о которых размещены «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО), основной государственный регистрационный номер 1027700167110), взимаются тарифы с Участников закупок за участие в закупках в следующем размере и порядке:

    Плановая цена закупки/начальная цена закупки/Цена заявки участника, рублей в т.ч. с НДС

    Стоимость платы рублей в т.ч. с НДС

    До 700 тыс.

    1%

    От 700 тыс. до 3 млн.

    7 900,00

    От 3 млн. до 7 млн.

    12 000,00

    От 7 млн. до 15 млн.

    28 000,00

    От 15 млн. до 35 млн.

    60 000,00

    От 35 млн. до 80 млн.

    120 000,00

    От 80 млн. до 200 млн.

    250 000,00

    От 200 млн. до 500 млн.

    350 000,00

    Более 500 млн.

    450 000,00

    Плата взимается с участника закупки, в случае победы в закупке, тарифы касаются торгов, проводимых Банком ГПБ (АО) и его филиалами. Новая тарифная сетка начинает действовать с 1 октября 2019 года.

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