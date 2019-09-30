С 1 октября запускается отдельная тарифная модель для Банка ГПБ и его филиалов.

С 1 октября 2019 года на корпоративной секции ЭТП запускается отдельная тарифная модель для Банка ГПБ и его филиалов.
В закупках, извещения о которых размещены «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО), основной государственный регистрационный номер 1027700167110), взимаются тарифы с Участников закупок за участие в закупках в следующем размере и порядке:
|
Плановая цена закупки/начальная цена закупки/Цена заявки участника, рублей в т.ч. с НДС
|
Стоимость платы рублей в т.ч. с НДС
|
До 700 тыс.
|
1%
|
От 700 тыс. до 3 млн.
|
7 900,00
|
От 3 млн. до 7 млн.
|
12 000,00
|
От 7 млн. до 15 млн.
|
28 000,00
|
От 15 млн. до 35 млн.
|
60 000,00
|
От 35 млн. до 80 млн.
|
120 000,00
|
От 80 млн. до 200 млн.
|
250 000,00
|
От 200 млн. до 500 млн.
|
350 000,00
|
Более 500 млн.
|
450 000,00
Плата взимается с участника закупки, в случае победы в закупке, тарифы касаются торгов, проводимых Банком ГПБ (АО) и его филиалами. Новая тарифная сетка начинает действовать с 1 октября 2019 года.