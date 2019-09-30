С 1 октября запускается отдельная тарифная модель для Банка ГПБ и его филиалов.

С 1 октября 2019 года на корпоративной секции ЭТП запускается отдельная тарифная модель для Банка ГПБ и его филиалов.

В закупках, извещения о которых размещены «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО), основной государственный регистрационный номер 1027700167110), взимаются тарифы с Участников закупок за участие в закупках в следующем размере и порядке:

Плановая цена закупки/начальная цена закупки/Цена заявки участника, рублей в т.ч. с НДС Стоимость платы рублей в т.ч. с НДС До 700 тыс. 1% От 700 тыс. до 3 млн. 7 900,00 От 3 млн. до 7 млн. 12 000,00 От 7 млн. до 15 млн. 28 000,00 От 15 млн. до 35 млн. 60 000,00 От 35 млн. до 80 млн. 120 000,00 От 80 млн. до 200 млн. 250 000,00 От 200 млн. до 500 млн. 350 000,00 Более 500 млн. 450 000,00

Плата взимается с участника закупки, в случае победы в закупке, тарифы касаются торгов, проводимых Банком ГПБ (АО) и его филиалами. Новая тарифная сетка начинает действовать с 1 октября 2019 года.