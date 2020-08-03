Стандартизация госзакупок до конца года превысит 70%

Объем стандартизации госзакупок в Москве к концу года должен превысить 70%, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За первое полугодие городские власти утвердили 34 новых комплекта типовой конкурсной документации для участия в госзакупках. К настоящему моменту стандартизировано 249 видов регулярных городских закупок. Типовые формы документов устанавливают единые требования, что позволяет сделать процесс госзакупок максимально прозрачным. Ефимов добавил, что в прошлом году свыше 60% от всех закупок, проведенных заказчиками Москвы, прошли с использованием типовых комплектов документации.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что в июле были утверждены девять новых комплектов типовой конкурсной документации для таких закупок, как приобретение автобусов, проездных билетов, услуг по техобслуживанию городского транспорта, услуг связи, услуг по содержанию и ремонту зданий и ряда других. Эти позиции востребованы городскими госзаказчиками. Так, в 2019 г. по этим позициям в столице было осуществлено более 400 закупок на общую сумму 17,8 млрд руб. «Поэтому для упрощения процедуры их закупки мы стандартизировали для них конкурсную документацию и продолжаем такую работу по другим видам товаров и услуг», – подчеркнул он.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что общий объем закупок с использованием типовой документации за первое полугодие 2020 г. составил 240 млрд руб., что на 22% больше аналогичного периода 2019 г. Лидирующими отраслями по закупкам с использованием типовых комплектов документации стали поставка лекарств, услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и оборудования, поставка наборов детского питания.