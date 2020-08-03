Разъяснен порядок подтверждения страны происхождения ПО для соблюдения установленного запрета

Министерство финансов РФ разъяснило порядок подтверждения страны происхождения ПО для соблюдения запрета, установленного в соответствии с постановлением Правительства РФ №1236. Соответствующая информация содержится в письме Минфина №24-03-08/50149.

В письме, в частности, отмечается, что положения 44-ФЗ и постановления Правительства РФ №1236 не устанавливают документ, представляемый участниками закупок в качестве декларации о наличии в реестре российского ПО сведений о программах для ЭВМ и баз данных.

Таким образом, заказчик допускает участника, продекларировавшего в составе своей заявки наличие в указанном реестре сведений о программах для ЭВМ и базах данных, в случае, если заказчиком был установлен запрет на допуск товаров в соответствии с постановлением №1236.

Напомним, постановлением №1236 установлен запрет допуска ПО, происходящего из иностранных государств, за исключением государств – членов ЕАЭС, для проведения закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Указанный запрет не применяется в отношении конкретных программ для ЭВМ и баз данных в том числе в случае наличия сведений о них в соответствующих реестрах.