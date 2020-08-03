Как участнику закупки по 44-ФЗ подтвердить право на совершение крупной сделки

Федеральная антимонопольная служба РФ разъяснила порядок подтверждения права участника закупки по 44-ФЗ на совершение крупной сделки. Соответствующая информация содержится в письме ФАС России от 23.07.2020 № ИА/62842/20 "О предоставлении участниками закупок решения (копии решения) об одобрении крупной сделки".

Принимать решение о соответствии заявки участника требованиям документации закупочная комиссия должна на основании совокупности документов и информации, направленных оператором электронной площадки и представленных участником закупки в составе второй части заявки. При этом в случае, если решение об одобрении крупной сделки, направленное оператором электронной площадки, равно или превышает размер ценового предложения участника закупки, предоставление решения об одобрении крупной сделки в составе второй части заявки не требуется и отказ в допуске к участию в закупке по данному основанию неправомерен.

Вместе с тем, если стоимость заключаемого контракта превышает размер суммы, указанной в решении об одобрении крупной сделки в реестре участников в ЕИС, то у участника при подаче заявки на участие в закупке есть возможность внести изменения в размер суммы об одобрении крупной сделки в реестре участников в ЕИС либо предоставить соответствующее ценовому предложению решение об одобрении крупной сделки в составе второй части заявки.

При этом в случае предоставления решения об одобрении крупной сделки в составе второй части заявки, отказ в допуске участнику на основании несоответствия решения, размещенного в реестре участников в ЕИС, решению об одобрении крупной сделки в составе второй части заявки, неправомерен.

Напомним, в соответствии с ч. 11 ст. 24.1 44-ФЗ оператор ЭТП, в том числе путем информационного взаимодействия с государственными информационными системами, в соответствии с требованиями, установленными ч. 2 ст. 24.1 44-ФЗ, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных ст. 24.1 44-ФЗ, в частности, решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки – юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки.